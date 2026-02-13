  • Megjelenítés
Felfestette az ördögöt a falra az IMF: kényszerpályára kerül Európa nagyhatalma
Felfestette az ördögöt a falra az IMF: kényszerpályára kerül Európa nagyhatalma

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss jelentése szerint Németországnak 2035-ig mintegy 220 milliárd eurónyi kiigazításra – megtakarításra vagy többletbevételre – van szüksége az államadósság stabilizálásához, amit elsősorban a nyugdíjrendszer átalakításával, támogatások csökkentésével és célzott adóemelésekkel tartanak elérhetőnek - tudósított a Handelsblatt.

Az IMF elemzése rámutat, hogy a német költségvetésre nehezedő nyomás a következő évtizedben drasztikusan fokozódik.

A kiadások növekedése mögött három fő tényező áll.

  • A társadalom elöregedése miatt a nyugdíjakra és az egészségügyi ellátásra fordított összegek 2035-re évente közel 100 milliárd euróval emelkedhetnek.
  • A védelmi kiadások szintén nőni fognak, várhatóan évi 22 milliárd euróval.
  • Végül pedig a nagyobb mértékű eladósodás emelni fogja a hitelfelvétel költségeit (az emelkedő hozamkörnyezet már ezt vetíti előre), ezért az államadósság után fizetendő kamatterhek várhatóan mintegy 18 milliárd euróval nőnek majd az IMF előrejelzése szerint.

A szervezet szerint a GDP mintegy öt százalékát kitevő költségvetési kiigazítás nélkül az adósságráta hosszabb távon kezelhetetlenné válhat.

A hiányzó források előteremtéséhez az IMF szerint nem elegendők az egyszerű kiadáscsökkentések. Mélyreható strukturális reformokra van szükség.

A javaslatcsomag központi eleme a nyugdíjrendszer átalakítása. A szakértők azt szorgalmazzák, hogy a jövőbeni nyugdíjemeléseket válasszák le a bérek növekedéséről, és kizárólag az inflációt kövessék. Ez önmagában a GDP mintegy egy százalékának megfelelő megtakarítást eredményezhet 2040-re. Az IMF emellett javasolja a korai, levonásmentes nyugdíjba vonulás lehetőségének felülvizsgálatát, valamint a nyugdíjkorhatárnak a várható élettartamhoz igazítását 2031 után.

A munkaerőpiaci hatékonyság növelése érdekében a jelentés a ledolgozott munkaórák számának növelését és a részmunkaidős foglalkoztatás visszaszorítását sürgeti. Ennek eszközeként a gyermekellátási rendszer bővítését és a házastársak közös adóztatásának felülvizsgálatát ajánlják a döntéshozók figyelmébe. Az IMF szerint a környezetkárosító támogatások kivezetése szintén elengedhetetlen a költségvetési konszolidációhoz.

Az adórendszer esetében a valutaalap célzott beavatkozásokat tart szükségesnek. Javasolják az örökösödési adó kiskapuinak bezárását, különösen a családi vállalkozásokra vonatkozó bőkezű mentességek szigorítását. A lehetséges intézkedések között említik továbbá az ingatlanadó és az alkohol jövedéki adójának emelését, mivel ezek mértéke Németországban nemzetközi összehasonlításban alacsony. A szakértők bírálták a vendéglátóiparnak nyújtott áfacsökkentést is, amely szerintük alig volt hatással a gazdasági növekedésre, ezért bizonyos áfamentességek megszüntetését javasolják.

Ugyanakkor az IMF határozottan óva int a személyi jövedelemadók és a társadalombiztosítási járulékok további emelésétől.

A jelentés kiemeli, hogy ezek a terhek Németországban már most is magasak, további növelésük gyengítené a munkavállalási hajlandóságot. A valutaalap szerint ha a költségvetésben lesz mozgástér, akkor – a közberuházások erősítése mellett – inkább a jövedelemadók csökkentése lenne indokolt.

A címlapkép illusztráció.

