  • Megjelenítés
Fontos bejelentés jött a rezsiszámlákról - Ha nem lép időben, bukja a támogatást
Gazdaság

Fontos bejelentés jött a rezsiszámlákról - Ha nem lép időben, bukja a támogatást

Portfolio
Az MVM friss tájékoztatása alapján fontos határidő közeledik azok számára, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gáz helyett inkább a villamosenergia-számlájukon szeretnék érvényesíteni a 2026 januári rezsistopot. Míg a gázfogyasztóknak a jóváírás automatikusan jár, az áramkedvezményhez aktív közreműködésre van szükség.

Az MVM ismételten felhívta a lakossági fogyasztók figyelmét arra, hogy

2026. április 30-ig kell nyilatkozniuk arról, hogy az áramfogyasztásukra kérik a támogatást.

Egy felhasználási helyen csak egy típusú kedvezmény vehető igénybe. Aki az áramot választja, az elesik a gázkedvezménytől. Ha a gázjóváírás már megtörtént, azt a nyilatkozat után az MVM sztornózza és visszaállítja az eredeti összeget.

Ha az ügyfél nem nyilatkozik, akkor a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultsága megszűnik.

Még több Gazdaság

Vigyázat, súlyos karambol az M1-es autópályán

Drasztikus lépésre készül Németország: felrúgnák a létfontosságú szabályt a biztonság érdekében

EU-s recept, amiben éppen a „hagyma” lehet az, amitől nem lesz sírás

Hogyan számolják a támogatást?

Az MVM közleménye alapján a kedvezmény mértéke a januári fogyasztáshoz igazodik, de a kiszámítás módja eltérő:

  • Diktálósok és távleolvasósok: a tényleges, 2026. januári fogyasztás 30 százalékát írják jóvá.

  • Átalánydíjasok (részszámlások): náluk a tavalyi éves fogyasztás 1/12 részét tekintik alapnak, amit megnövelnek 30 százalékkal (az országos többletfogyasztási átlaggal), és ennek a 30 százalékát kapják meg jóváírásként.

Mire érdemes figyelni a nyilatkozatnál?

A nyilatkozatot az MVM által biztosított űrlapon kell megtenni. A folyamat során két dologra különösen ügyeljen:

  • Választani kell az órák között: ha több mérővel rendelkezik (például nappali áram mellett van éjszakai B tarifa vagy H tarifa a hőszivattyúhoz), a kedvezmény csak egyetlen mérési pontra érvényesíthető. Az ügyfélnek kell megjelölnie, melyikre kéri.

  • A számlákat be kell fizetni: a vállalat hangsúlyozta, hogy a korábbi bizonytalansággal ellentétben minden kiállított számlát be kell fizetni. A kedvezmény nem marad el, de azt csak utólag, a nyilatkozat feldolgozása után, legkésőbb a 2026. május 16-át követő elszámolószámlában írják jóvá.

A jóváírás nem külön utaláson érkezik, hanem a számlaképben jelenik meg: ezt a számla harmadik oldalán a „Számlarészletező” táblázat legalján, egy külön „Támogatás” elnevezésű sorban lesz feltüntetve levont összeget.

További részletek és az űrlapok elérhetők az MVM oldalán.

Kapcsolódó cikkünk

Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat

Megjelent a rezsistop rendelet: az eredeti terveknél milliárdokkal többe kerül a lakosság kimentése

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával
Moszkvában már pánikolnak, hogy Marco Rubio budapesti látogatásán kegyelemdöfést kaphat Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility