Fontos bejelentés jött a rezsiszámlákról - Ha nem lép időben, bukja a támogatást

Az MVM friss tájékoztatása alapján fontos határidő közeledik azok számára, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gáz helyett inkább a villamosenergia-számlájukon szeretnék érvényesíteni a 2026 januári rezsistopot. Míg a gázfogyasztóknak a jóváírás automatikusan jár, az áramkedvezményhez aktív közreműködésre van szükség.

Az MVM ismételten felhívta a lakossági fogyasztók figyelmét arra, hogy

2026. április 30-ig kell nyilatkozniuk arról, hogy az áramfogyasztásukra kérik a támogatást.

Egy felhasználási helyen csak egy típusú kedvezmény vehető igénybe. Aki az áramot választja, az elesik a gázkedvezménytől. Ha a gázjóváírás már megtörtént, azt a nyilatkozat után az MVM sztornózza és visszaállítja az eredeti összeget.

Ha az ügyfél nem nyilatkozik, akkor a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultsága megszűnik.

Hogyan számolják a támogatást?

Az MVM közleménye alapján a kedvezmény mértéke a januári fogyasztáshoz igazodik, de a kiszámítás módja eltérő:

Diktálósok és távleolvasósok: a tényleges, 2026. januári fogyasztás 30 százalékát írják jóvá.

Átalánydíjasok (részszámlások): náluk a tavalyi éves fogyasztás 1/12 részét tekintik alapnak, amit megnövelnek 30 százalékkal (az országos többletfogyasztási átlaggal), és ennek a 30 százalékát kapják meg jóváírásként.

Mire érdemes figyelni a nyilatkozatnál?

A nyilatkozatot az MVM által biztosított űrlapon kell megtenni. A folyamat során két dologra különösen ügyeljen:

Választani kell az órák között: ha több mérővel rendelkezik (például nappali áram mellett van éjszakai B tarifa vagy H tarifa a hőszivattyúhoz), a kedvezmény csak egyetlen mérési pontra érvényesíthető. Az ügyfélnek kell megjelölnie, melyikre kéri.

A számlákat be kell fizetni: a vállalat hangsúlyozta, hogy a korábbi bizonytalansággal ellentétben minden kiállított számlát be kell fizetni. A kedvezmény nem marad el, de azt csak utólag, a nyilatkozat feldolgozása után, legkésőbb a 2026. május 16-át követő elszámolószámlában írják jóvá.

A jóváírás nem külön utaláson érkezik, hanem a számlaképben jelenik meg: ezt a számla harmadik oldalán a „Számlarészletező” táblázat legalján, egy külön „Támogatás” elnevezésű sorban lesz feltüntetve levont összeget.

További részletek és az űrlapok elérhetők az MVM oldalán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images