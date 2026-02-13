  • Megjelenítés
Friss számok érkeztek az EU-ból: öregedik a kontinens népessége
MTI
|
Portfolio
Az európai uniós lakosság életkorának mediánja tíz év alatt 2,1 évvel emelkedett, elérte a 44,9 évet, ami azt jelenti, hogy az EU lakosságának fele idősebb volt 44,9 évnél, míg a másik fele fiatalabb - derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken közzétett jelentéséből.

Az uniós hivatal közlése szerint az európai lakosság 2025. január 1-jei medián életkora 25 tagországban nőtt a megelőző tíz évben. Németországban és Máltán visszaesett, mindkét országban 0,4 évvel.

Az európai uniós országok közül 19-ben a lakosság medián életkora kisebb volt az uniós átlagnál. A legkisebb Írországban, ahol a medián életkor 39,6 év volt, míg a legnagyobb, 49,1 év Olaszországban.

Magyarországon a lakosok medián életkora 2025 elején 44,8 év volt, míg tíz évvel korábban 41,6 év volt.

A népesség öregedése leginkább Szlovákiában és Cipruson volt jellemző, ezekben az országokban 4 évvel emelkedett ez a mutató. Ezeket az országokat Olaszország (+3,9 év), Görögország és Lengyelország (mindegyikben +3,8 év), valamint Portugália (+3,7 év) követte.

Az EU lakosságát 2025. január 1-jén 450,6 millió főre becsülték. Az EU lakosságának 14,4 százaléka 0-14 éves közötti gyermek volt, míg a 15-64 évesek a lakosság 63,6 százalékát tették ki. A 65 év felettiek aránya 22 százalék volt, ami 0,4 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és 2,9 százalékos növekedést a 10 évvel korábbi adatokhoz képest.

A tagországokban a 0-14 éves közötti gyermekek legmagasabb aránya a teljes népesség körében Írországban (18,5 százalék), Svédországban (16,8 százalék) és Franciaországban (16,6 százalék) volt, míg a legalacsonyabb arányt Olaszországban (11,9 százalék), Máltán (12,1 százalék) és Portugáliában (12,6 százalék) regisztrálták. 2024-hez képest 2025-ben csak két tagországban, Luxemburgban és Németországban stagnált a gyermekek aránya, míg a többi EU-országban ez az arány csökkent. Az idősek legnagyobb arányát a teljes népesség körében Olaszország (24,7 százalék), Portugália (24,3 százalék) és Bulgária (24 százalék) jegyezte fel, míg Luxemburg (15,2 százalék), Írország (15,7 százalék) és Ciprus (18,3 százalék) a legkisebb arányokat.

Közölték továbbá, hogy 2025 és 2100 között várhatóan csökkenni fog a 15-65 év közötti lakosság aránya. A 65 évesnél idősebbek 2100-ra az EU lakosságának 32,5 százalékát teszik majd ki, szemben 2025-ös 22 százalékkal - tették hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

