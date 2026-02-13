Gigantikus üzletet kötött az Egyesült Államok, százmilliárdot vasalna be szövetségesén

A megállapodás értelmében Tajvan az amerikai árukra vonatkozó vámok 99 százalékát eltörli vagy csökkenti, valamint kedvezményes piaci hozzáférést biztosít az amerikai ipari és mezőgazdasági exportnak, beleértve a gépjárműveket, a marhahúst és az ásványi nyersanyagokat.
Emellett Tajpej 2025 és 2029 között több mint 84 milliárd dollár értékben vásárol amerikai termékeket, köztük cseppfolyósított földgázt (LNG), nyersolajat, repülőgépeket és energetikai berendezéseket. A megállapodást először januárban jelentették be, amikor a tajvani félvezető- és technológiai vállalatok legalább 250 milliárd dollárnyi beruházást vállaltak az amerikai gyártókapacitások bővítésére. Ezt az összeget egy azonos mértékű állami hitelkeret egészíti ki.
Felemás hozzáállás Tajvanhoz
A félvezetőipari ellátási láncok kérdésében azonban jelentős nézeteltérés mutatkozik a felek között.
Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter azt a célt tűzte ki, hogy a teljes tajvani félvezetőipari ellátási lánc 40 százalékát telepítsék át az Egyesült Államokba. Hozzátette: az Amerikában gyártókapacitással nem rendelkező tajvani cégekre akár 100 százalékos vám is várhat. Tajpej élesen visszautasította a felvetést; a tajvani tárgyalóküldöttség vezetője szerint az ellátási lánc ekkora mértékű áthelyezése "lehetetlen". Cseng Li-csün tajvani miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy az évtizedek alatt felépített ökoszisztémát nem lehet egyszerűen áttelepíteni, a nemzetközi terjeszkedés feltétele pedig az, hogy az iparág továbbra is Tajvanon gyökerezzen.
Kína, amely a demokratikusan kormányzott Tajvant saját területének tekinti, már januárban bírálta a megállapodást. Peking álláspontja szerint az egyezmény csupán "elszívja Tajvan gazdasági erőforrásait", az Egyesült Államok pedig a kormányzó Demokratikus Progresszív Párt jóváhagyásával "kiüresíti" a sziget kulcsiparágát.
Az Egyesült Államok tavaly decemberben 11,15 milliárd dollár értékű fegyverszállítást hagyott jóvá Tajvan számára, amely az egyik legnagyobb volumenű ügylet a két fél között. Peking élesen reagált: Kuo Csia-kun szóvivő szerint Washington lépése sérti az "Egy Kína"-elvet. Az amerikai diplomácia kettősségére azonban jellemző a korábban napvilágot látott hír, mely szerint Donald Trump amerikai elnök visszatartott Tajvannak egy 400 millió dolláros katonai támogatási csomagot, mivel remélte, hogy kereskedelmi megállapodást tud kötni Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
A viták és a mostani megállapodás összességében vegyes képet festenek az USA Tajvannal való kapcsolatáról.
Noha Tajvan az Egyesült Államok papíron egyik legfontosabb szövetségese a térségben, az amerikai diplomácia nem mindig a legbarátságosabb arcát mutatta a szigetország felé. Az ambivalencia oka, hogy az USA stratégiai célnak látja Kína térnyerésének akadályozását, amiben Tajvan és Japán is fontos partner. Trump azonban az Egyesült Államokkal hagyományosan jó kapcsolatot fenntartó államokkal szemben is hajlamos keményen fellépni, ha úgy látja, hogy az USA gazdasági érdekeit ez szolgálja. Emellett Hszi Csin-pinghez való kapcsolata is hullámzó, mivel egyszerre rivális és az elnöknek imponáló "erős ember".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
