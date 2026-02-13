Hangyasavban tárolnák a jövő energiáját - Magyar kutatók világraszóló megoldást találtak

Az energetikai trilemma – a fenntarthatóság, a megfizethetőség és az ellátásbiztonság kényes egyensúlya – határozza meg Magyarország és Európa gazdasági jövőjét - hangzott el a BME legutóbbi üzleti reggelijén. A Portfolio is részt vett az eseményen, ahol rövid idő alatt meglepően sok, egymással összefüggő állítás rajzolódott ki az energetika jövőjéről. A digitális ikrek térnyerésétől a kőolaj átalakuló szerepén és a hangyasavas hidrogéntárolás lehetőségén át egészen a fogyasztói berögződések és a kényszerpályára került áramhálózatok problémájáig számos stratégiai kérdés került terítékre - beszámolónk a rendezvényről.

A rendezvényt, amelyen a Portfolio szakmai támogatóként vett részt, Charaf Hassan, a BME rektora nyitotta meg.

Felszólalásában

a tudomány és az ipar szimbiózisát nevezte meg a fejlődés zálogaként.

Az elméleti alapozást Aszódi Attila, a Természettudományi Kar dékánja adta meg, aki kijózanító adatokkal szolgált: a globális primerenergia-igény 80 százalékát még mindig a fosszilis hordozók fedezik. A szakember hangsúlyozta, hogy a kőkorszak sem a kövek "kimerülése" miatt ért véget. A szén és az olaj korszaka is technológiai váltás miatt áldoz le, nem pedig a készletek kimerülése miatt - emelte ki.

A mesterséges intelligencia térnyerése és a globális szerverparkok évi 1000 terawattórát is elérő áramigénye miatt a nukleáris energia szerepe felértékelődik. Aszódi szerint „a szükséges árammennyiség nagy részét csak karbonsemleges zsinórtermelővel lehet előállítani”, ami a kis moduláris reaktorok (SMR) és a hosszú távú nukleáris szerződések felé tereli a piacot.

A megújuló energiaforrások – különösen a hazánkban domináns napenergia – egyik legnagyobb gátja a rendszerszintű tárolás hiánya. Imre Attila tanszékvezető professzor rávilágított, hogy a szél- és napenergia esetében

az energiatárolás jelenti a szűk keresztmetszetet.

A Műegyetemen zajló kutatások olyan hibrid rendszereket céloznak meg, amelyek konténerméretű nátrium-kén akkumulátorokkal vagy skálázható vanádium-redox technológiával képesek áthidalni a termelési ingadozásokat.

Különösen izgalmas a hidrogénenergetika jövője: a negatív áramárak idején előállított hidrogén földgázba keverése vagy éppen

a hangyasav formájában történő hidrogéntárolás

olyan innovációk, amelyek alapjaiban változtathatják meg az energiatőzsde működését.

A hálózatfejlesztés klasszikus, fizikai módszerei lassúak és rendkívül költségesek. Vokony István, a Villamos Energetika Tanszék vezetője szerint a megoldást a digitalizáció hozhatja el. A BME aktív részese a TwinEU projektnek, amely a teljes európai villamosenergia-hálózat digitális másolatát hozza létre.

Ez a digitális iker lehetővé teszi, hogy

bármilyen piaci átrendeződést vagy technológiai váltást anélkül szimuláljanak, hogy az fizikai hálózat működését veszélyeztetné.

Panelbeszélgetés

A rendezvényt záró, a Portfolio által moderált panelbeszélgetésen a szektor meghatározó szereplőitől emelünk ki pár gondolatot:

Szalay Zsuzsa (BME) emlékeztetett: 2030-tól az EU-ban csak olyan új épület épülhet, amelynek nincs helyi kibocsátása, ami kényszerűen a hőszivattyús és napelemes rendszerek, azaz a teljes elektrifikáció felé tereli az építőipart is.

Sverla Viktor (Mol-csoport) a Mol Campus példáján mutatta be a jövő üzemeltetését: 20 ezer szenzor monitorozza az épületet, a fűtési igény felét geotermikus szondák fedezik, és már tervezik a saját energiatároló kapacitások kiépítését is.

Höfler Lajos (BME) a hangyasavas megoldás mellett egy világszinten is jelentős szabadalmat mutatott be: egy hőárammérésen alapuló technológiát, amellyel az akkumulátorcellák öregedése és valós állapota precízen megbecsülhető, ami kulcsfontosságú a használt elektromos autók piacán és az ipari tárolásban is.

Csank András (E.ON) és Hartmann Bálint (BME) egyetértettek abban, hogy a jövőben a fogyasztókat financiális eszközökkel kell ösztönözni arra, hogy tudatosan vegyenek részt a hálózat egyensúlyának fenntartásában.

Számunkra a BME üzleti reggelijének legfőbb üzenete az volt, hogy Magyarország versenyképességének kulcsa

az ipar és a felsőoktatás szinergiájában, valamint a hallgatók valós piaci problémák megoldására való felkészítésében rejlik.

Címlapkép forrása: BME Linkedin