Illegális e-cigaretta-kereskedőt fogott a NAV

Magyarországon tilos a VapSolo és más elektronikus cigaretták forgalmazása, ezeket a termékeket sem interneten, sem hagyományos üzletekben nem lehet jogszerűen árusítani. Ennek ellenére a NAV Bács-Kiskun vármegyei munkatársai egy közösségi médiás felületen olyan hirdetésre bukkantak, amelyben különféle ízesítésű e-cigarettákat kínáltak megvételre.
Az adóhatóság ellenőrei próbavásárlást végeztek. A hirdetésben szereplő, 8000 slukkos kapacitású eszközökből száz darabot rendeltek, amelyeket az eladó a megbeszélt helyszínre szállított. Az ügylet lebonyolítása után az adóellenőrök azonnal jelezték a NAV Bevetési Igazgatóságának a közelben tartózkodó egységei felé, hogy intézkedésre van szükség.
A pénzügyőrök perceken belül megjelentek, igazoltatták az eladót, majd a jogsértő dohányterméknek minősülő árukat lefoglalták és elkobozták.
A hatóság az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanújával büntetőeljárást kezdeményezett.
A 27 éves férfira a jelenlegi adatok szerint több mint egymillió forint pénzbírság várhat.
Magyarországon dohánytermékeket – ideértve az elektronikus cigarettákat és az azokkal egy tekintet alá eső termékeket is – kizárólag nemzeti dohányboltokban lehet jogszerűen vásárolni. Az illegális dohánykereskedelemben részt vevőket azonban nemcsak a NAV bírságolhatja: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága is szankcionálhatja ezeket az eseteket, rendkívül jelentős összegekkel. Magánszemélyek esetében 1 milliótól 50 millió forintig, vállalkozásoknál pedig 5 milliótól akár 500 millió forintig terjedő bírság is kiszabható.
Címlapkép forrása: Shutterstock
