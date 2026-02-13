  • Megjelenítés
Illegális e-cigaretta-kereskedőt fogott a NAV
Illegális e-cigaretta-kereskedőt fogott a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismét lecsapott az illegális e-cigaretta-kereskedelemre: Bács-Kiskun vármegyében egy 27 éves férfit értek tetten, aki közösségi oldalon hirdetett tiltott elektronikus cigarettákat. A férfi akár egymillió forintot meghaladó bírságra és ennél is súlyosabb hatósági következményekre számíthat.

Magyarországon tilos a VapSolo és más elektronikus cigaretták forgalmazása, ezeket a termékeket sem interneten, sem hagyományos üzletekben nem lehet jogszerűen árusítani. Ennek ellenére a NAV Bács-Kiskun vármegyei munkatársai egy közösségi médiás felületen olyan hirdetésre bukkantak, amelyben különféle ízesítésű e-cigarettákat kínáltak megvételre.

Az adóhatóság ellenőrei próbavásárlást végeztek. A hirdetésben szereplő, 8000 slukkos kapacitású eszközökből száz darabot rendeltek, amelyeket az eladó a megbeszélt helyszínre szállított. Az ügylet lebonyolítása után az adóellenőrök azonnal jelezték a NAV Bevetési Igazgatóságának a közelben tartózkodó egységei felé, hogy intézkedésre van szükség.

A pénzügyőrök perceken belül megjelentek, igazoltatták az eladót, majd a jogsértő dohányterméknek minősülő árukat lefoglalták és elkobozták.

A hatóság az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanújával büntetőeljárást kezdeményezett.

A 27 éves férfira a jelenlegi adatok szerint több mint egymillió forint pénzbírság várhat.

Magyarországon dohánytermékeket – ideértve az elektronikus cigarettákat és az azokkal egy tekintet alá eső termékeket is – kizárólag nemzeti dohányboltokban lehet jogszerűen vásárolni. Az illegális dohánykereskedelemben részt vevőket azonban nemcsak a NAV bírságolhatja: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága is szankcionálhatja ezeket az eseteket, rendkívül jelentős összegekkel. Magánszemélyek esetében 1 milliótól 50 millió forintig, vállalkozásoknál pedig 5 milliótól akár 500 millió forintig terjedő bírság is kiszabható.

Címlapkép forrása: Shutterstock

