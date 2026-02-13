Itt a bizonyíték: gyúrós nép lett a magyar

Minden év elején kissé változtat a Központi Statisztikai Hivatal az inflációszámítás gyakorlatán. Ezen módosítások egy része technikai, módszertani jellegű. Ugyanakkor az árindex előállításakor figyelembe vett termékek körének változása érdekes látlelete a hazai fogyasztási preferenciák változásának. Fehérjepor, 3D mozijegy, MR-vizsgálat és társai.

A KSH a héten kiadott két tájékoztatót a 2026-os változásokról, ebből többek között kiderül, hogy idéntől milyen termékek nem számítanak már reprezentívnak, illetve miből vásárolnak már annyit a magyarok, hogy érdemesnek látták a szakemberek a kosárba beemelni. A főbb változások az alábbiak (a kiszerelésméret módosítással, illetve ahol a termékeknek inkább csak a megnevezése vagy a csoportosítása változott nem foglalkoztunk).

2026-tól az infláció meghatározásában szerepet játszik a sertéslapocka ára, és a reprezentánsok közé kerültek a puffasztott rizsszelet , a tortilla (wrap és chips formájában is), az almalé mellett egyéb gyümölcsből készült italok és az őszibarackkonzerv .

ára, és a reprezentánsok közé kerültek a , a (wrap és chips formájában is), az almalé mellett és az . Talán a zöldségek utóbbi években mutatott nagy drágulása okozta, hogy bizonyos termények korai változata (répa, petrezselyem) kikerült a kosárból.

változata (répa, petrezselyem) kikerült a kosárból. A dohánytermékek árváltozását több terméken keresztül vizsgálja ezentúl a KSH, a 8 eddigi reprezentáns mellé bekerült további 5 cigaretta, de a hevített és vágott dohánytermékek körét is szélesítették.

árváltozását több terméken keresztül vizsgálja ezentúl a KSH, a 8 eddigi reprezentáns mellé bekerült további 5 cigaretta, de a hevített és vágott dohánytermékek körét is szélesítették. A technológiai fejlődés eredményeképp a televíziók közül a nagyobb felbontásúak, a monitorok közül a nagyobb méretűek árát figyeli ezentúl a KSH.

közül a nagyobb felbontásúak, a monitorok közül a nagyobb méretűek árát figyeli ezentúl a KSH. A háztartási cikkek közül nem számít többé reprezentánsnak a cipőápoló , a babahintőpor (helyére a krém került), az after shave , viszont mostantól a szemeteszsák és a peremre akasztható WC-tisztítók ára számítani fog az inflációban.

, a (helyére a krém került), az , viszont mostantól a és a peremre akasztható ára számítani fog az inflációban. A változó fogyasztói igényekre reflektál, hogy az idéntől már fontos terméknek számít a kontaktlencse-ápolószer és a fehérjepor . Ezekből akár arra is következtethetünk, hogy a háztartások fogyasztásában nő az aktívabb életvitelhez kötődő termékek súlya.

és a . Ezekből akár arra is következtethetünk, hogy a háztartások fogyasztásában nő az aktívabb életvitelhez kötődő termékek súlya. Bekerült a reprezentatív fogyasztási kosárba a C- és D-vitamin . Az egészséghez kötődő termékek közül kikerült a kosárból a fogröntgen , bekerült viszont a gerinc MR-vizsgálat .

. Az egészséghez kötődő termékek közül kikerült a kosárból a , bekerült viszont a gerinc . A repülőjegyek esetében még mindig nem mondható szélesnek a merítés, de Párizs, London, Frankfurt és Barcelona mellé bekerült Milánó és Isztambul .

. Az online szogláltatások köre a játékelőfizetésekkel bővült (Xbox, Playstation), a szórakozást viszont 2026-tól nem reprezentálja a 3D-s mozijegy.

A reprezentánsok árát a KSH területi munkatársai havonta írják fel az ország településein az üzletekben, szolgáltatóhelyeken, piacokon (ezek az ún. felíróhelyek). Egyes, egyre gyakrabban az interneten vásárolt termékek és szolgáltatások (pl. műszaki cikkek, szálláshelyek, repülőjegyek) árának gyűjtése során az interneten, egyes esetekben automatizált módszerekkel történő árgyűjtést is alkalmaz a hivatal. Követelmény, hogy az árindex az adott havi valóságos kínálatot tükrözze, ezért a felírás napján – amely felíróhelyenként a hónap 1. és 20. napja között szóródik – ténylegesen kapható áruk árát írják fel. Cél továbbá, hogy az index kifejezze a tényleges keresletet is, ezért az olyan reprezentánsok esetében, amelyeken belül különböző választékelemek találhatók, a leginkább keresett áru árát jegyzik fel. Ugyanakkor fontos követelmény az adott tételek minőségi összehasonlíthatósága, tehát az állandóság, folyamatosság is. Ezt 1992-től nemcsak a reprezentánsoknak a főbb minőségi jellemzőkkel meghatározott definíciói biztosítják, hanem az is, hogy az egyes konkrét felíróhelyeken az árösszeírók lehetőség szerint folyamatosan ugyanannak a választékelemnek az árát írják fel, amelyikkel a felírást elkezdték.

A KSH nem csak a fogyasztói kosáron változtatott. A használt autók megfigyelése ezentúl a reprezentánsalapú árindex helyett a Használtautó.hu Kft. adatbázisát felhasználva hedonikus árindexszel történik. Emellett a hivatal 2025-ben több kiskereskedelmi üzletlánccal is együttműködési megállapodást kötött, aminek keretében tranzakciós adatokat vesz át az üzletláncoktól, így javítva az adatgyűjtések időszerűségét és pontosságát. A tranzakciós adatok körének bővítése 2026-ban is kiemelt fejlesztési cél a fogyasztóiár-statisztika területén.

