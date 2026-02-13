Itt a bizonyíték: gyúrós nép lett a magyar

A KSH a héten kiadott két tájékoztatót a 2026-os változásokról, ebből többek között kiderül, hogy idéntől milyen termékek nem számítanak már reprezentívnak, illetve miből vásárolnak már annyit a magyarok, hogy érdemesnek látták a szakemberek a kosárba beemelni. A főbb változások az alábbiak (a kiszerelésméret módosítással, illetve ahol a termékeknek inkább csak a megnevezése vagy a csoportosítása változott nem foglalkoztunk).
- 2026-tól az infláció meghatározásában szerepet játszik a sertéslapocka ára, és a reprezentánsok közé kerültek a puffasztott rizsszelet, a tortilla (wrap és chips formájában is), az almalé mellett egyéb gyümölcsből készült italok és az őszibarackkonzerv.
- Talán a zöldségek utóbbi években mutatott nagy drágulása okozta, hogy bizonyos termények korai változata (répa, petrezselyem) kikerült a kosárból.
- A dohánytermékek árváltozását több terméken keresztül vizsgálja ezentúl a KSH, a 8 eddigi reprezentáns mellé bekerült további 5 cigaretta, de a hevített és vágott dohánytermékek körét is szélesítették.
- A technológiai fejlődés eredményeképp a televíziók közül a nagyobb felbontásúak, a monitorok közül a nagyobb méretűek árát figyeli ezentúl a KSH.
- A háztartási cikkek közül nem számít többé reprezentánsnak a cipőápoló, a babahintőpor (helyére a krém került), az after shave, viszont mostantól a szemeteszsák és a peremre akasztható WC-tisztítók ára számítani fog az inflációban.
- A változó fogyasztói igényekre reflektál, hogy az idéntől már fontos terméknek számít a kontaktlencse-ápolószer és a fehérjepor. Ezekből akár arra is következtethetünk, hogy a háztartások fogyasztásában nő az aktívabb életvitelhez kötődő termékek súlya.
- Bekerült a reprezentatív fogyasztási kosárba a C- és D-vitamin. Az egészséghez kötődő termékek közül kikerült a kosárból a fogröntgen, bekerült viszont a gerinc MR-vizsgálat.
- A repülőjegyek esetében még mindig nem mondható szélesnek a merítés, de Párizs, London, Frankfurt és Barcelona mellé bekerült Milánó és Isztambul.
- Az online szogláltatások köre a játékelőfizetésekkel bővült (Xbox, Playstation), a szórakozást viszont 2026-tól nem reprezentálja a 3D-s mozijegy.
A reprezentánsok árát a KSH területi munkatársai havonta írják fel az ország településein az üzletekben, szolgáltatóhelyeken, piacokon (ezek az ún. felíróhelyek). Egyes, egyre gyakrabban az interneten vásárolt termékek és szolgáltatások (pl. műszaki cikkek, szálláshelyek, repülőjegyek) árának gyűjtése során az interneten, egyes esetekben automatizált módszerekkel történő árgyűjtést is alkalmaz a hivatal. Követelmény, hogy az árindex az adott havi valóságos kínálatot tükrözze, ezért a felírás napján – amely felíróhelyenként a hónap 1. és 20. napja között szóródik – ténylegesen kapható áruk árát írják fel. Cél továbbá, hogy az index kifejezze a tényleges keresletet is, ezért az olyan reprezentánsok esetében, amelyeken belül különböző választékelemek találhatók, a leginkább keresett áru árát jegyzik fel. Ugyanakkor fontos követelmény az adott tételek minőségi összehasonlíthatósága, tehát az állandóság, folyamatosság is. Ezt 1992-től nemcsak a reprezentánsoknak a főbb minőségi jellemzőkkel meghatározott definíciói biztosítják, hanem az is, hogy az egyes konkrét felíróhelyeken az árösszeírók lehetőség szerint folyamatosan ugyanannak a választékelemnek az árát írják fel, amelyikkel a felírást elkezdték.
A KSH nem csak a fogyasztói kosáron változtatott. A használt autók megfigyelése ezentúl a reprezentánsalapú árindex helyett a Használtautó.hu Kft. adatbázisát felhasználva hedonikus árindexszel történik. Emellett a hivatal 2025-ben több kiskereskedelmi üzletlánccal is együttműködési megállapodást kötött, aminek keretében tranzakciós adatokat vesz át az üzletláncoktól, így javítva az adatgyűjtések időszerűségét és pontosságát. A tranzakciós adatok körének bővítése 2026-ban is kiemelt fejlesztési cél a fogyasztóiár-statisztika területén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a bizonyíték: gyúrós nép lett a magyar
Az inflációs kosár változása árulkodik a fogyasztási szokások átalakulásáról.
Európa válaszol a félelmetes Oresnyikre: ezekkel a rakétákkal elrettentenék Oroszországot
Két hatalom is bejelentkezett érte.
Amerikai sztárelőadó nyitja meg a Portfolio AI in Business rendezvényét
Találkozzunk március 18-án!
Lábon lőtte magát Trump: a vámok 90 százalékát az amerikaiak fizetik meg
Egyik legfőbb ígérete hullik szét.
Dermesztő fordulat jön a hétvégén: sarkvidéki légtömeg tör be az országba
Fordulatos lesz az időjárás.
Friss kutatás: a nyugati lakosság már a legrosszabb forgatókönyvre készül - Azt mondják, világháború jöhet
A fegyverkezésre azonban mindenki húzza a száját.
Mély recesszióba került Románia a durva állami megszorítások miatt
Ma este újabb pofont kaphat keleti szomszédunk.
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
A Revolut is megemeli a díjmentes készpénzfelvételi limitet
Február elsejétől már havonta 300 ezer forintot is felvehetsz ingyen a magyar lakossági bankszámládról havonta legfeljebb két részletben. A neobankok, így a Revolut és a Wise is lépett, ők is
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!