Káoszba fulladt Donald Trump mesterterve, fordulat készül Washingtonban
A novemberi félidős kongresszusi választások közeledtével Donald Trump amerikai elnök kénytelen enyhíteni az acél- és alumíniumimportot sújtó vámpolitikáján, mert az árdrágulás és a zavaros végrehajtás egyre nagyobb politikai és gazdasági károkat okoz - írta a Financial Times.

Az amerikai kormányzat azt tervezi, hogy r

észben visszavonja az acél- és alumíniumtermékekre kivetett vámokat.

Közben az eredetileg nemzetbiztonsági indokokkal magyarázott intézkedések végrehajtása adminisztrációs káoszba fulladt.

Bár az elnök tavaly nyáron még akár 50 százalékos vámokkal sújtotta a fémipari importot – nemcsak a nyersanyagokat, hanem olyan késztermékeket is, mint a mosógépek vagy a sütők –, most stratégiai visszavonulásra kényszerül. Belső források szerint a Kereskedelmi Minisztérium és az amerikai kereskedelmi képviselő (USTR) hivatalának tisztviselői felismerték, hogy a büntetővámok közvetlenül a fogyasztókat sújtják. A magasabb vámok ugyanis megdrágítják az olyan hétköznapi árucikkeket, mint az étel- és italkonzervek. A Fehér Ház ezért felülvizsgálja az érintett termékek listáját:

Csak néhány hazai élelmiszeripari cég tud sikeres lenni külföldön – Mi a titkuk?

Mérlegen a keleti nyitás - de sikerült?

Részleges leállás fenyegeti az amerikai belbiztonságot

a terv szerint egyes árucikkeket mentesítenek, leállítják a listák további bővítését, és ehelyett célzottabb vizsgálatokat indítanak.

A fordulat hátterében elsősorban politikai kényszer áll. Az Egyesült Államokban tapasztalható megélhetési válság és az emelkedő infláció komolyan megtépázta Trump népszerűségét a novemberi félidős kongresszusi választások előtt. Közgazdászok már korábban arra figyelmeztettek, hogy a vámok költségeit végső soron az amerikai vásárlók fizetik meg, cáfolva az elnök állítását, miszerint a terheket a külföldi vállalatok viselik. A Pew Research Center friss felmérése szerint az amerikai felnőttek több mint 70 százaléka közepesnek vagy rossznak ítéli a gazdasági helyzetet, és a többség ezért az elnök gazdaságpolitikáját teszi felelőssé.

A vámrendszer enyhítését a végrehajtási nehézségek és a túlbonyolított bürokrácia is indokolják. A bevezetett intézkedések óta Washingtonban kaotikus lobbitevékenység indult: amerikai vállalatok százai kérték, hogy külföldi versenytársaik termékeit sújtsák vámokkal, a rugalmasan értelmezhető "nemzetbiztonsági kockázat" érvére hivatkozva. A rendszer abszurditását mutatja, hogy közel száz olyan beadvány született, amelyben hétköznapi tárgyak – például tortaformák, matracok vagy kerékpáralkatrészek – importját állították be nemzetbiztonsági fenyegetésként. Egy cég például azzal érvelt, hogy a pékárukhoz szükséges speciális formák nélkül a katonák nem jutnának megfelelő táplálékhoz.

A tisztviselők elismerték, hogy a jelenlegi rendszer betarthatatlanná és átláthatatlanná vált. A szabályozás következetlenségét egy európai üzletember beszámolója is illusztrálja: elmondása szerint négy, teljesen azonos gépeket tartalmazó konténerre négy különböző vámtarifát állapítottak meg az amerikai hatóságok. A most tervezett egyszerűsítésből és enyhítésből leginkább az Egyesült Királyság, Mexikó, Kanada, valamint az európai uniós tagállamok exportőrei profitálhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

