Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Holnap nem várható változás az üzemanyagok árában, írja a holtankoljak.

Szombaton nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a benzin és a gázolaj tekintetében sem.

A mai átlagárak a következők (2026.02.13-án):

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter
