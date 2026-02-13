Mérlegen a keleti nyitás - de sikerült?

"A hagyományos, elsősorban nyugat-európai országokhoz, továbbá az Európai Unió új tagországaihoz fűződő gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok megőrzése és további fejlesztése mellett fokozott erőfeszítéseket kell tenni egyes, nagyobb piaci kereslettel rendelkező országoknak a kivitelben elért részesedése növelésére, s ennek érdekében az oda irányuló export átlagon felüli bővítésére. A földrajzi diverzifikáció kiemelt viszonylatai a gyors fejlődési ütemet produkáló keleti államok" - így hirdette meg a keleti nyitást a kormány 2012-ben a Széll Kálmán Terv 2.0 programban (pdf). Az alábbiakban ennek a megvalósulását vizsgáljuk, a keleti nyitás egyéb vetületeivel (pl. FDI, import) nem foglalkozunk.
A keleti nyitás exporteredményeit 48 ázsiai célország főbb adatain vizsgálva megállapíthatjuk, hogy olyan kiviteli offenzíva, ami a külkereskedelmi piacaink diverzifikálásához vezetett volna, egyáltalán nem történt. 2008-ban a teljes kivitelünk 9,4%-a ment Ázsiába, 2025-ben a 7,3%-a. (Azért választottuk 2008-at kiindulási évnek, mert arra még nem hatott a pénzügyi válság rövid távú sokkja. A 2010-es bázis egyébként magasabb kezdő arányokat jelentene.) Valamivel szebb a kép, ha a vizsgálódásból kivesszük az Ukrajna elleni agresszió miatt embargó alatt álló Oroszországot. Így számolva
Ázsia részesedése a magyar kivitelből 5,8%-ról 6,7%-ra nőtt, de ha ránézünk erre az ábrára, láthatjuk, hogy ez inkább "hullámzó stagnálást" jelent, mintsem emelkedő trendet.
Vagyis az ázsiai országokba annak ellenére sem nőtt az átlagnál gyorsabban a kivitelünk, hogy ezek a piacok a világgazdaság legdinamikusabban fejlődő térségének számítanak, és kifejezett gazdaságpolitikai cél volt az ottani piacszerzés. Más mutatók szintén nem mutatják a diverzifikáció növekedését. 2008 óta a 10 legnagyobb célország részesedése a magyar exportból minimálisan csökkent, a top20 piacé gyakorlatilag stagnált.
1998-ban a tíz legfontosabb célországunk közül 9 EU-tagállam volt (Oroszország a kakukktojás), 2025-re maradt a 9 uniós tag (az Egyesült Királyságot Hollandia váltotta), és bekerült az Egyesült Államok. Ázsiai piacok ma sincsenek a legjelentősebb célpiacok között. E szempontból a keleti nyitás legfontosabb fejleménye, hogy Törökország a 19. helyről a 14. pozícióba, Kína a 22.-ről a 20.-ra lépett elő. (Ennél látványosabb India előretörése a 49. helyről a 21.-re, erre még viszatérünk.)
Akkor nem is történt semmi?
A 2018 és 2025 közötti, euróban számolt exportnövekedés 7,7%-a származik (az orosz nélkül számolt) ázsiai piacokról (73,4 milliárd euróból 5,6 milliárd euró). Még ha az exportszerkezetet nem is forgatta fel a keleti nyitás, találunk olyan területeket, ahol az előrelépés látványos.
A fenti növekedés háromnegyedét ugyanis három oszág adja: Törökország, India és Kína.
Ez alapján elmondhatjuk, hogy találunk olyan ázsiai országot, ahová érdemi exportnövekedés történt. Ugyanakkor még itt sem ragyogó a kép.
A kínai export valójában a 10 évvel ezelőtti szintjén van, ugyanis a korábbi évek növekedését megalapozó járműipari export esésnek indult. Vagyis a keleti nyitásban mutatott kínai exportjavulás a bő másfél évtizedes vizsgált időszakunk első felében történt, azóta nincs további piacszerzés a világ második legnépesebb, gyors fejlődést mutató országában. Az is elgondolkodtató, hogy az időszak eleji exportfelfutás sem valamiféle gazdaságstratégia része, hanem egyszerűen az európai autógyárak allokációs döntése, hogy a nálunk gyártott járművek menjenek a kínai piacra.
Ennek a tendenciának a fordítottját látjuk India esetében. A világ legnépesebb országába a kivitelünk egyenletesen, de nem különösebben tempósan emelkedett tavalyig, amikor hirtelen a háromszorosára robbant. A megugrást egyetlen termék okozta, ami a statisztikai kategória szerint "digitális adatfeldolgozó egység". Mivel több információ erről egyelőre nincs, ezért nem tudjuk, hogy mennyire tartós a megugrás. A legvalószínűbb egy konkrét ipari, ellátási láncba történő becsatlakozás egy külföldi tulajdonú nagyvállalat részéről. Ezt a feltételezést erősíti, hogy az ősz elején megugró export és kitartott a következő hónapokban. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha az idén már nem csak négy, hanem tizenkét hónapon keresztül tart a digitális adatfeldolgozók kivitele, akkor további dinamikus bővülést láthatunk.
Szintén az utóbbi időszakban gyorsult be igazán a Törökországba irányuló export. 2008-tól 2020-ig átlagosan évi 6% volt a kivitel növekedése (euróban számolva), ezután 2025-ig 11%-os. A gyorsulás azonban itt sem a hazai vállalkozások piacszerzésén alapult, ugyanis az teljesen járműipari alapú: személygépkocsik, alkatrészek és akkumulátorok kivitele emelkedett.
Összegzés
- A magyar exportunk keleti nyitása összességében nem történt meg. Az ázsiai piacok súlya a hazai külkereskedelemben nem nőtt, kiemelten fontos piaccá az exportszerkezeten belül egyik keleti ország sem vált.
- Három olyan országot találunk, amelynek értelmezhető méretű exportpiaca van, és ahová a kivitelünk az átlagot érdemben meghaladó ütemben tudott növekedni: Törökország, India és Kína.
- E három ország sem egyértelmű sikersztori. Kínába az exportunk évek óta csökken, ez európai járműipar versenyképességi válságával párhuzamosan. Törökország esetében viszont pont kizárólag a járműipari termékek hoztak értelmezhető exportsikert. Az indiai kivitelünk egyetlen tényező eredményeképp nőtt, a friss fejlemény megalapozottságáról, tartósságáról még korai beszélni.
- A keleti piacainkat látva általánosságban az az érzésünk, hogy az export sikere továbba is alacsony hozzáadott értékű árukon múlik, amelyeket multinacionális, külföldi tulajdonú cégek termelnek idehaza. A piacszerzés sem gazdaságpolitikai stratégia eredénye, hanem globális értékláncokhoz kötődő, nemzetközi színtéren meghozott allokációs döntések következménye.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
