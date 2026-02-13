Nagyon nagy meglepetés az amerikai inflációban

A várakozásnál is nagyobb mértékben csökkent az amerikai infláció és maginfláció. Az eheti munkaerőpiaci adatokkal együtt úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaság igazi goldilock zónában van, ahol a növekedés jól néz ki az infláció pedig szépen közelíti a célt.

Januárban az amerikai infláció 2,5% volt az előző havi 2,7% után (várakozás: 2,5%). A maginfláció 2,4% volt az előző havi 2,6% után (várakozás: 2,5%).

Havi alapon 0,3, illetve 0,2% volt a növekedés.

A vártnál nagyobb csökkenés elsősorban az energia havi alapú 1,5%-os csökkenésének volt köszönhető, de a termékek dezinflációja is tovább tart, míg a szolgáltatósok ragadósak.

A héten az amerikai munkaerőpiaci adatok a vártnál erősebbek lettek, most pedig az infláció is jól alakult.

Ez igazi goldilocks kiementel, ahol a dezinflációs folyamatok erős növekedéssel párosulnak.

A mostani adatok akár lehetőséget is teremthetnek a Fednek arra, hogy a következő ülésen kamatot csökkenthessen. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy az idei évben erős vállalati beruházás párosul fiskális lazítással egy olyan helyzetben amikor a munkaerőkínálat is szűkül. Ez pedig később akár az infláció emelkedéséhez is vezethet.

Összességében tehát a jegybank helyzete valamivel kényelmesebb lett, de figyelembevéve az év második felét, nem biztos, hogy most érdemes előhozakodni a további kamatcsökkentésekkel.

