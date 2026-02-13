  • Megjelenítés
Önkormányzatok, cégek, lakóközösségek: miért ne termelhetnék közösen az áramot?
Önkormányzatok, cégek, lakóközösségek: miért ne termelhetnék közösen az áramot?

Portfolio
A Portfolio Checklist legfrissebb adásában (a 14. perctől) Szolnoki Pálmával, a BME Zéró Karbon Központ főmunkatársával az energiaközösségekről beszélgettünk. A forradalmi átalakuláson keresztülmenő energiapiac – napelemek elterjedtsége, energiatárolás megjelenése, új elszámolási lehetőségek – új lehetőségeket nyitnak a közösségi energiafelhasználás és -termelés számára. Hogyan tudnak önkormányzatok, vállalatok vagy akár lakóközösségek önellátó és független termelői és fogyasztói hálózatot kiépíteni, milyen akadályai vannak ennek, és hol tart most a szabályozói környezet?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Infláció, kamatok, forint – (01:21)
  • Energiaközösségek – (13:55)

