Önkormányzatok, cégek, lakóközösségek: miért ne termelhetnék közösen az áramot?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Infláció, kamatok, forint – (01:21)
- Energiaközösségek – (13:55)
Címlapkép forrása: Shutterstock
