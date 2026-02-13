Önkormányzatok, cégek, lakóközösségek: miért ne termelhetnék közösen az áramot?

Portfolio 2026. február 13. 09:30

A Portfolio Checklist legfrissebb adásában (a 14. perctől) Szolnoki Pálmával, a BME Zéró Karbon Központ főmunkatársával az energiaközösségekről beszélgettünk. A forradalmi átalakuláson keresztülmenő energiapiac – napelemek elterjedtsége, energiatárolás megjelenése, új elszámolási lehetőségek – új lehetőségeket nyitnak a közösségi energiafelhasználás és -termelés számára. Hogyan tudnak önkormányzatok, vállalatok vagy akár lakóközösségek önellátó és független termelői és fogyasztói hálózatot kiépíteni, milyen akadályai vannak ennek, és hol tart most a szabályozói környezet?