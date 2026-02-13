Óriási pofont kapott a kormány korábbi, kiskereskedelmi szabályozása

A mostani történet középpontjában a 162/2023. (V. 5.) kormányrendelet áll, amely a veszélyhelyzeti jogalkotás részeként 2023 májusában lépett hatályba. A "kötelező akciózás" nevű rendelkezés lényege az volt, hogy meghatározott élelmiszer-kategóriákban a kereskedőknek kötelezően „akciózniuk” kellett: kategóriánként legalább egy terméket úgy kellett kínálniuk, hogy az ára legalább 15%-kal alacsonyabb legyen, mint a megelőző 30 nap legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi ára. Emellett nemcsak az árat írták elő, hanem az is, hogy az érintett termékek folyamatosan elérhetők legyenek, és a vásárlók kiszolgálása ne akadjon meg
A kötelezettségek megszegését bírságok és szankciók követték. A kötelező akciózást a kormány 2024. július 1-én kivezette.
Mi történt a Pennyben?
A konkrét ügy egy 2024. február 20-i hatósági ellenőrzésből indult Tatabányán, egy Penny üzletben. A hatóság azt állapította meg, hogy két, a kötelező akciózás körébe tartozó termék – az alma és egy 0,33 literes üdítő – az ellenőrzés pillanatában nem volt kihelyezve az eladótérben, holott készlet az üzletben állítólag volt. A hatósági döntés logikája szerint így a kereskedő aznap nem biztosította a rendelet szerinti folyamatos forgalmazást és kiszolgálást, ezért 2024. március 27-én 4 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki.
A Penny Market bírósághoz fordult, és több ponton vitatta a bírság jogosságát. A vállalat érvelésének egyik magja az volt, hogy a hatóság szerinte túl szűken vizsgálta a helyzetet:
nem egy adott pillanatot kellett volna alapul venni, hanem azt, hogy a nap egészében mi történt, illetve az alma kapcsán beszállítói késedelemre is hivatkoztak.
A cég azt is felvetette, hogy egyes kategóriákban a vevők számára helyettesítő termékek is rendelkezésre álltak, ráadásul szerintük a kötelező akciózás és a mennyiségi/készletelvárás nem biztos, hogy összeegyeztethető az uniós joggal.
A Győri Törvényszék végül úgy látta, hogy a kérdés túlmutat az egyedi bírságon, ezért felfüggesztette az eljárást, és előzetes döntéshozatali kérdésekkel az Európai Unió Bíróságához fordult. A magyar bíróság lényegében arra kért választ, hogy összeegyeztethető-e az uniós joggal – különösen a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának logikájával, illetve a szolgáltatási irányelvvel –, ha egy tagállam csak a nagy árbevételű élelmiszer-kiskereskedőket kötelezi ilyen árleszállításra, és a szabály megszegése esetén kötelezően bírságol.
A főtanácsnok most közzétett indítványában azt javasolta, hogy a luxembourgi bíróság mondja ki:
a magyar intézkedés ellentétes egyrészt a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének uniós rendeletével (1308/2013/EU), másrészt a szolgáltatási irányelv (2006/123/EK) egy kulcsfontosságú, „feketelistás” tilalmával is.
A főtanácsnok gondolatmenete szerint a kötelező árleszállítás és a mennyiségi/készlet-elvárások úgy avatkoznak be a kereskedők üzleti döntéseibe (árképzés, kínált mennyiség, rugalmasság), hogy az uniós keretek szempontjából ez nehezen védhető: még ha a kormányzati cél – inflációcsökkentés és ellátásbiztonság – önmagában közérdekűnek tekinthető is, az eszköz szerinte nem feltétlenül alkalmas a cél elérésére, ráadásul torzíthatja a piacot.
Volt Spar-ügy is
A főtanácsnok maga is párhuzamot von a korábbi Spar Magyarország-üggyel: ott az EU Bírósága már kimondta, hogy egy, a magyar válságkezeléshez kötődő, hasonlóan beavatkozó logikájú szabályozás – amely egyes termékeknél az ár és a mennyiség meghatározásába is belenyúlt – ütközhet az uniós agrárpiaci szabályokkal. A mostani Penny-ügy annyiban más, hogy itt nemcsak az agrárpiaci keretek, hanem kifejezetten a belső piaci, szolgáltatási jogi dimenzió is a fókuszba került.
A főtanácsnoki indítvány nem végleges döntés, de erős jelzés. Ha az EU Bírósága követi ezt az irányt, akkor a Győri Törvényszéknek ennek fényében kell majd döntenie a Penny-bírságról, és arról is, hogy a kötelező akciózásra épített hatósági gyakorlat mennyiben tartható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
