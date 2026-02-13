Régóta várt bejelentés érkezett: megújul a főváros egyik legforgalmasabb útszakasza

A BKK február 11-i bejelentése szerint átfogó korszerűsítés vár a Mester utca belső szakaszára. A beruházás során nemcsak az útburkolat és a járdák újulnak meg, hanem egy környezetbarátabb, élhetőbb közterületet is kialakítanak. A közbeszerzési eljárás lezárását követően a kivitelezési szerződést a Colas Közlekedésépítő Zrt.-vel és a Colas Magyarország Építőipari Zrt.-vel kötötték meg.

Az aláíráson részt vett Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese és Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere is.

Bodor Ádám úgy fogalmazott: "a Mester utcán végighaladva sokan érezzük, hogy jellegzetes vöröstéglás épületeivel, hatalmas platánfasorával és villamosvonalával ez az utca a kerület egyik főutcája lehetne". A vezérigazgató-helyettes hozzátette, hogy a társaság mérnökei már évekkel ezelőtt előkészítették a projektet. A Fővárosi Közgyűlés pénzügyi támogatásával megvalósuló beruházás lehetővé teszi a villamosok akadálymentes használatát, a kellemesebb gyalogos környezet kialakítását és a biztonságos kerékpározást.

A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával a munkálatok májusban kezdődhetnek.

Baranyi Krisztina hangsúlyozta:

a ferencvárosiak régóta várják, hogy a kerület egyik legszínesebb és legfontosabb utcája megújuljon.

A polgármester kiemelte, hogy a korszerű, alacsony padlós villamosok megjelenését követően, a 21. századi igényekhez igazodva hamarosan a teljes utcakép is átalakul. A fejlesztés a zöldfelületek növelésével, az átmenő forgalom csillapításával, a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés biztonságának javításával, valamint az akadálymentesítéssel mindenki számára élhetőbb és egészségesebb környezetet teremt.

A projekt finanszírozását teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat biztosítja az útfelújítási program keretében, tartalékkeret nélkül nettó 1,16 milliárd forint értékben. A beruházás időszerűségét jelzi, hogy az idei évtől már korszerű, alacsony padlós CAF-szerelvények közlekednek az 51A jelzésű villamosvonalon.

A tervezett fejlesztés számos elemet foglal magába: a Ferenc körút és a Haller utca közötti teljes szakaszon kicserélik az útburkolatot és a járdákat, biztosítva az akadálymentes közlekedést a gyalogosok és az utasok számára. Közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű az új gyalogátkelőhelyek létesítése. Egyet az 51-es és 51A villamos végállomásánál, egy másikat pedig a Mester utca és a Thaly Kálmán utca kereszteződésében alakítanak ki, ami jelentősen megkönnyíti a Szent István Technikum és Kollégium, valamint a környékbeli óvodák megközelítését.

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése során a Liliom utcától a Nagykörút irányába részlegesen, míg a Márton utca és a Liliom utca között teljesen elválasztott, védett kerékpársáv épül. A forgalomtechnikai beavatkozások elsődleges célja az átmenő gépjárműforgalom mérséklése. Ezzel párhuzamosan nő a zöldfelületek aránya, mikromobilitási pontokat (Mobi-pont) hoznak létre, a vendéglátóhelyek új teraszokat kapnak, az üzletek ellátására pedig koncentrált rakodóhelyeket jelölnek ki.

A projekt előkészítése során a BKK már 2021-ben széles körű társadalmi egyeztetést folytatott.

Ennek keretében több mint ezren töltötték ki a kérdőívet, és összesen közel 5600 észrevétel, illetve javaslat érkezett a lakosság részéről.

Ferencváros más részein is jelentős infrastrukturális beruházások zajlanak. Az "Egészséges Utcák" program keretében több mint 3,7 milliárd forintból újul meg a Sobieski János utca teljes hossza, a Viola utca, az Ipar utca, valamint az Angyal utca Soroksári út és Mester utca közötti szakasza. Emellett a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján – szintén az útfelújítási program részeként – az István út és a Pozsonyi utca is komplex korszerűsítésen esik át.

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat is jelentős fejlesztésbe kezd:

uniós forrásból, az "Egészséges Utcák" program keretében újítják fel a Dembinszky utcát. A jelenleg nagy forgalmú, rossz állapotú járdákkal és csekély zöldfelülettel rendelkező útszakaszon teljes burkolatcserét végeznek. Akadálymentesítik a járdákat és a kereszteződéseket, egyirányú kerékpársávot építenek ki, sebességcsökkentést vezetnek be, továbbá 453 négyzetméternyi új zöldfelületet alakítanak ki.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka