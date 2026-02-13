  • Megjelenítés
Történelmi döntés született az USA-ban: Trump mélyütést visz be a klímavédelemnek
Döntő csapást mért az amerikai klímavédelmi törekvésekre a Trump-kormányzat csütörtökön, amikor hivatalosan visszavonta azt a kulcsfontosságú tudományos megállapítást, amely jogalapként szolgált az üvegházhatású gázok szövetségi szintű szabályozásához. Az intézkedés megszünteti a jogi alapot arra, hogy a szövetségi állam korlátozza az autók, az erőművek és az olajipari létesítmények károsanyag-kibocsátását - jelentette a Cnbc.

Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (Environmental Protection Agency, EPA) Lee Zeldin vezetésével érvénytelenítette a még 2009-ben, Barack Obama elnöksége alatt elfogadott úgynevezett "veszélyeztetettségi megállapítást" (endangerment finding).

Ez a dokumentum sorolta a szén-dioxidot, a metánt és négy másik üvegházhatású gázt a közegészségre és a közjólétre veszélyes anyagok közé.

Donald Trump a Fehér Házban tartott bejelentésében a lépést történelmi jelentőségűnek nevezte. Hangsúlyozta, hogy ezzel hivatalosan is lezárták az eddigi szabályozási folyamatot.

A döntés azonnali és drasztikus következményekkel jár az autóiparra nézve. Zeldin bejelentése szerint eltörlik az összes olyan, könnyű, közepes és nehéz gépjárműre vonatkozó kibocsátási szabványt, amely erre a jogalapra épült. Az EPA vezetője egyértelművé tette: az autógyártókra a továbbiakban nem nehezedik majd szabályozói nyomás, hogy flottáikat az elektromos járművek irányába állítsák át. Zeldin az intézkedést az amerikai történelem legszélesebb körű deregulációs lépésének minősítette. Szerinte ez a Trump-kormányzat klímapolitikát lebontó kampányának eddigi legfajsúlyosabb eleme.

A most visszavont szabályozás eredete egy 2007-es legfelsőbb bírósági döntésre nyúlik vissza. A testület kimondta, hogy az üvegházhatású gázok a Tiszta Levegő Törvény (Clean Air Act) hatálya alá tartozó légszennyező anyagnak minősülnek, és az EPA feladata eldönteni, jelentenek-e fenyegetést. A 2009-es besorolás teremtette meg a keretet a Biden-kormányzat azon törekvéseinek is, amelyek a megújuló energiaforrásokra és az elektromos autózásra való átállást célozták. Trump most igyekszik ezeket a kezdeményezéseket teljesen felszámolni, miközben a fosszilis energiahordozók kitermelésének ösztönzését és a Párizsi klímaegyezményből való kilépést szorgalmazza.

Barack Obama volt elnök élesen bírálta a döntést. Rámutatott, hogy az intézkedés kevésbé biztonságossá és egészségessé teszi az Egyesült Államokat, és csorbítja az ország képességét a klímaváltozás elleni küzdelemben. Szerinte mindez csupán azért történik, hogy "a fosszilisenergia-ipar még több pénzt kereshessen". A Sierra Club, az Egyesült Államok legnagyobb környezetvédelmi szervezete szerint Trump ezzel hivatalos kormánypolitikává emelte a klímatagadást.

A környezetvédelmi csoportok egy jogi paradoxonra is felhívták a figyelmet. A szabályozás eltörlése váratlan perhullámot zúdíthat az ipari szereplőkre. Az USA Legfelsőbb Bírósága egy 2011-es, egyhangú döntésében azért mondta ki, hogy a vállalatok nem perelhetők a szövetségi bírói jog (common law) alapján az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt, mert ezen kibocsátások szabályozása az EPA hatáskörébe tartozik. A szövetségi felügyelet megszűnésével azonban ez a védettség is elveszhet, és újra megnyílhat az út a közvetlen kártérítési perek előtt.

