31,5-szeres ugrás a kormány által támogatott beruházásoknál, az akkugyárakhoz mentek a százmilliárdok

Tavaly látványosan visszatért a nagy volumenű iparpolitikai támogatások korszaka a szerény 2024-es év után. Az egyedi kormánydöntésekkel megítélt ösztönzőknél a hangsúly még inkább a tőkeigényes feldolgozóipari beruházások felé tolódott, különösen az e-mobilitási–akkumulátoros értéklánc körül koncentrálódva. Eközben a százalékos támogatási arányok összességében mérséklődnek. A munkahelyteremtés továbbra is része a narratívának, ám a támogatási logika mindinkább stratégiai kapacitásépítésről, beszállítói pozíciókról és technológiai jelenlétről szól a 2025-ös szerződések alapján.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium frissített, 2025-ös támogatásokról szóló egyedi kormánydöntéseket tartalmazó szerződéslistája nagyságrendi fordulatot mutat a 2024-es „lefékezett” év után. Míg tavalyelőtt összesen 170,54 milliárd forintnyi beruházáshoz 42,24 milliárd forint célzott költségvetési támogatás társult, addig 2025-ben a lista alapján 5365,12 milliárd forintnyi beruházáshoz 547,8 milliárd forint támogatás kapcsolódik.

A támogatott beruházási volumen és a nominális támogatási összeg is sokszorosára ugrott:

a beruházásoknál nagyjából 31,5-szeres volt az ugrás, míg a költségvetésből megítélt ösztönzők összegénél 13-szoros növekedés volt 2024-hez képest.

Tavaly a támogatási intenzitás viszont csökkent, átlagosan 23,3 százalék volt, mert előtte évben még 28,63 százalékos volt az állami támogatások aránya a teljes beruházási értékhez viszonyítva.

A 2025-ös csomag súlypontja egyértelműen a nagy tőkeigényű feldolgozóipari projektek felé tolódott, azon belül is az akkumulátor–e-mobilitási értéklánc dominálja a képet. A teljes 5365 milliárdos beruházási állomány több mint fele egyetlen projekthez kötődik:

a Contemporary Amperex Technology Hungary (CATL) 2712,6 milliárd forintos új akkumulátorüzeme önmagában a teljes beruházási volumen 50,6%-át adja.

A debreceni gyárépítéshez kapcsolódó 129,37 milliárd forintos állami támogatás “csak” 4,8%-os intenzitást jelent, viszont a teljes támogatási keret 23,6%-át egymaga kiteszi. Azt itt egyébként fontos jelezni, hogy ennek esetében a 2025-ös EKD-döntés nem a kivitelezési munkálatok indulását jelzi, hanem csak a beruházási megállapodásnál az állami támogatásról szóló döntést.

A másik óriás a Samsung SDI gödi akkumulátorgyártó üzemének fejlesztésére adott támogatás:

a dél-koreai cég 954,94 milliárd forintos kapacitásbővítéshez 133,02 milliárd forintos támogatás társul (13,9% intenzitás), ami a teljes támogatási összeg 24,3%-a.

Ez a két projekt tehát együttesen a 2025-ös támogatási keret közel felét adja (262,39 milliárd forint, vagyis nagyjából 48%), miközben beruházási oldalon együtt már bőven kétharmad felett vannak, mivel a 3667,54 milliárd forintos tétel 68,4 százalékot tesz ki.

A “második vonalban” is ugyanaz a minta: akkumulátoripari és beszállítói lánchoz kötött, nagy volumenű fejlesztések sorakoznak. A W-SCOPE 244,29 milliárd forintos elválasztófilm-üzeméhez 49,18 milliárd forintos támogatás jár, így a projekt bő ötödét az állami ösztönző teszi. Ez a beruházás a teljes EKD-keret közel 9 százalékát tette ki.

Az EcoPro BM 251,65 milliárd forintos debreceni katódgyár-létesítési projektjénél az állam 12 százalékot áll, ami összegszerűen 30,2 milliárd forintot jelent. A Semcortpo 132,65 milliárdos szeparátorfólia-kapacitásbővítése 6,63 milliárdos támogatást kap (5,0 százalékos támogatási intenzitással).

A 2025-ös lista másik fontos blokkját a feldolgozóipari kapacitásbővítések adják az autóipar, a gépipar és a csomagolóanyag-ipar területein. Itt a támogatási intenzitások tipikusan 10–30% között szórnak, több milliárdos tételekkel: például a BorgWarner oroszlányi e-mobilitási portfólió fejlesztése 24,29 milliárdos beruházásra az összeg 20 százalékát, 4,86 milliárd forintos kiadást vállalt a magyar kormány, a Howmet-Köfém 16,75 milliárdos projektjéhez 5,02 milliárdot (30%) adnak.

A támogatási intenzitás felső sávja viszont nem a nagy akkugyáraknál, hanem többnyire a kisebb, célzott vagy stratégiai iparági projektekben jelenik meg.

Kiemelkedik a fegyvergyártó Rheinmetall Advanced Technology Solutions 50%-os támogatási aránya (26,59 milliárdos beruházásra 13,30 milliárd forint).

Nem a munkahelyteremtés a fő cél már

A munkahelyvállalásoknál 2025-ben látványos a változás tavalyelőtthöz képest, de nem abban az értelemben, hogy a nagy ipari projektek tömeges foglalkoztatási bővítést ígérnének. 2024-ben a teljes új munkahely-vállalás 600 volt, és ezt gyakorlatilag egyetlen projekt, a Lenovo üzemfejlesztése hozta.

Tavaly összesen 1340 új munkahely létrehozását vállalták a cégek az egyedi kormánydöntésen alapuló támogatásokért cserébe. A jelentősebb létszámvállalások inkább szolgáltató- és technológiai központokhoz, szoftverhez, üzleti szolgáltatásokhoz kötődnek: a legtöbb álláshelyet a Genesys Cloud Services (250), a TESCO-BST (220) és az SPS Germany magyarországi fióktelep (137) hozza létre.

Így ha a teljes 2025-ös EKD-csomag esetében nézzük, akkor a kifizetett 547,8 milliárd forint támogatás 1340 munkahely mellett átlagosan mintegy 409 millió forint támogatást jelent egy új pozícióra. 2024-ben ugyanez kb. 70 millió forint volt.

Ha csak ténylegesen az új munkahelyek létrehozásával járó projektek támogatásait nézzük, akkor az állam átlagosan 26,8 millió forintot költ egy új állásra.

A 2024-es és 2025-ös EKD-lista összevetéséből három, adat alapon is erős következtetés adódik:

Az első, hogy 2024 inkább kivétel volt lefelé, 2025 viszont visszarendeződés a nagy volumenű iparpolitikai támogatások felé. A második: a támogatási intenzitás átlagosan csökkent, vagyis a kormány sokkal nagyobb projekteket támogat, de “hígabb” százalékos arányokkal, legalábbis a legnagyobb tételeknél. A harmadik: a munkahelyteremtés kommunikációs hivatkozási pontként jelen van, de a támogatási pénz zöme nem a klasszikus értelemben vett, sok új állással járó beruházásokban koncentrálódik, hanem olyan kapacitásokban, ahol a stratégiai érték (ipari pozíció, beszállítói lánc, export, technológiai jelenlét) felülírja a közvetlen foglalkoztatási szempontot.

A beruházások listáját itt tekintheti meg:

Egyedi kormánydöntés (EKD) alapján államilag támogatot beruházások 2025-ben Cégnév Tevékenység Új munkahelyek száma Beruházási volumen milliárd HUF Támogatási összeg milliárd HUF Támogatás aránya (%) Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. Elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitásbővítése Nincs 954,94 133,02 13,9 Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (CATL) Egy új akkumulátorüzem létrehozása Közép- Európában Nincs 2712,60 129,37 4,8 W-SCOPE Hungary Plant Kft. Lítium-ion akkumulátor elválasztó film gyártóüzem létrehozása Nincs 244,29 49,18 20,1 EcoPro BM Hungary Zrt. Egy katódgyártó üzem létesítése Debrecenben zöldmezős beruházás keretében Nincs 251,65 30,20 12,0 Rheinmetall Advanced Technology Solutions Kft. Egy új üzem létrehozása az E- mobilitás és a zöld energia számára, mint például DC Link, Thermo Mgmt és HVC. Hidrogéntermékek Nincs 26,59 13,30 50,0 Hyginett Kft. Elektromos fogkefe-gyártó kapacitás bővítése Nincs 49,88 13,05 26,2 HELL ENERGY Magyarország Kft. Tárolási kapacitás bővítése automata raktár és komissiózó létesítésével Nincs 29,82 11,93 40,0 Diligent Governance Hungary Kft. A Diligent GRACE Platform fejlesztése 124 36,86 8,11 22,0 Hongene Biotech Magyarország Kft. Új termelőüzem létrehozása az RNS-gyógyszeripar számára nyersanyagokat előállító üzemek részére Nincs 35,85 7,49 20,9 Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. Magas automatizáltságú logisztikai és disztribúciós központ létrehozása Miskolcon Nincs 54,18 7,04 13,0 SEMCORP Hungary Kft. Meglévő gyártóüzem kapacitásának bővítése lítium-ion akkumulátor szeparátor fóliák gyártásához Nincs 132,65 6,63 5,0 Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. Komplex transzformátor gyártó termelés kapacitásának bővítése Nincs 20,82 6,25 30,0 LG Magna e-Powertrain Hungary Kft. Az LG Magna első európai telephelye elektromos motorok és más EV- alkatrészek gyártására Nincs 20,08 6,13 30,5 Boysen Battery Components Hungary Kft. A JIS-üzem létrehozása az e- autók akkumulátorburkolatainak gyártására Nincs 56,18 5,62 10,0 MIP Alapanyaggyártó Zrt Építőipari alapanyaggyártó üzem létesítése Nincs 18,35 5,50 30,0 aiMotive Informatikai Kft. Tömeggyártásra alkalmas, neurális háló alapú, önvezetést megvalósító platform fejlesztése 40 20,96 5,24 25,0 Howmet-Köfém Kft Keréktárcsagyártó üzem kapacitásbővítése Nincs 16,75 5,02 30,0 MOL Petrolkémia Zrt. Propiléngyártó kapacitás bővítése olefin konverziós üzemmel Nincs 31,75 5,00 15,7 Benepack Hungary Kft. Alumínium italdoboz gyártó üzem létesítése Nincs 27,39 4,93 18,0 BorgWarner Oroszlány Kft. E-Mobilitáshoz kapcsolódó termékek portfólió gyártási környezetének, kapacitásának kialakítása Nincs 24,29 4,86 20,0 Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. Kapacitásbővítő beruházás megvalósítása STASK 700 egyszintes és 50 emeletes kocsitest gyártásával Nincs 17,22 4,82 28,0 Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft. Gyógyszer önadogoló termékek gyártására irányuló kapacitásbővítő beruházás Nincs 27,34 4,42 16,2 Genesys Cloud Services Hungary Kft. Stratégiai digitális ügyfélélmény megoldások fejlesztése gépi tanulás és innovatív felhőtechnológiák alapján 250 19,90 3,98 20,0 Drenik Hungary Kft. Kapacitásbővülést eredményező gyártósor beszerzése, illetve gyártócsarnok kiépítése a DRENIK Hungary Kft-nél Nincs 22,80 3,79 16,6 REMRED Technológia Fejlesztő Zrt. REMTECH Űripari gyártó-, összeszerelő-, integrációs- és tesztközpont létrehozása, illetve napelemes rendszer és hőszivattyú telepítése Nincs 12,99 3,78 29,1 Egis Gyógyszergyár Zrt. Termelési, csomagolási és tárolási kapacitás bővítése az Egis Gyógyszergyár Zrt. körmendi telephelyén Nincs 14,44 3,61 25,0 SHINHEUNG SEC EU Kft. Az elektromos akkumulátorcellák blokkjainak biztonsági záróegységét gyártó üzem kapacitásbővítése. Nincs 44,89 3,59 8,0 Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Horváth Rudolf 2) Logisztikai szolgáltató központ kapacitásbővítése 130 10,04 3,11 31,0 Metal Kingdom Kft. Acélszerkezet gyártáshoz kapcsolódó technológiafejlesztés és kapacitásbővítés Napkoron Nincs 7,43 2,97 40,0 Continental Dohányipari Zrt. Kapacitásbővítő beruházás keretében gyártócsarnok és raktár létesítése, gyártósor beszerzése, napelemes rendszer és tároló kapacitás telepítése Nincs 14,52 2,90 20,0 EMIKA ELEKTROMECHANIKAI IPARI ÉS KERESKEDELMI Zrt. Ipar 4.0 technológiákkal támogatott fémmegmunkáló központ fejlesztése kapacitásnövelés céljából Nincs 7,16 2,50 35,0 MZ Precast Kft. Előgyártott vasbetonszerkezet üzem megvalósítása napelemes és hőszivattyús rendszerrel, a Merkbau Zrt. és KMZ Contractor d.o.o. kooperációja révén Nincs 9,48 2,37 25,0 Nippon Paper Chemicals Europe Zrt. Karboximetil-cellulóz gyártóüzem létrehozása Nincs 15,49 2,32 15,0 MAB Insulations Szigetelőanyaggyártó Kft. Kőzetgyapot gyártó létesítmény létrehozása 110 7,22 2,29 31,6 XiMo Hungary Kft. Olefin-metatézis-katalizátor gyártóüzem létesítése Nincs 11,41 2,28 20,0 HELL ENERGY Magyarország Kft. és a QUALITY PACK Zrt. Doboz- és üdítőitalgyártási kapacitás, valamint ehhez kapcsolódó raktárkapacitás bővítése Nincs 79,50 2,07 2,6 SCHOTT Hungary Gyógyszeripari Üvegtermék Gyártó Kft. Orvosi fecskendő gyártókapacitás bővítése Nincs 14,79 1,92 13,0 Magyar Suzuki Zrt. Komplex gyártástechnológia és gyárfejlesztés, továbbá megújuló energiatermelési rendszerek telepítése Nincs 9,28 1,86 20,0 DENSO Gyártó Magyarország Kft. (Denso 7) Az invertergyártás kapacitásbővítő beruházása Nincs 11,66 1,75 15,0 Horváth Rudolf Intertransport Kft. Logisztikai kapacitásbővítés Nyírbátor helyszínen Nincs 5,73 1,72 30,0 SE-CEE Schneider Electric Kft. Az SE-CEE Kft. dunavecsei beruházásának bővítése új, ózonsemleges (RM AirSet) gyártókapacitás létesítése céljából az európai piac számára Nincs 16,01 1,60 10,0 Modine Hungária Kft. CAB forrasztási kapacitásbővítés Nincs 5,23 1,59 30,5 NHK Spring Hungary Kft. Kapacitásbővítő beruházás a járművek tekercsrugójának és stabilizátor gyártásához 100 18,67 1,48 7,9 Harro Höfliger Hungary Kft. Gépgyártó kapacitásbővítés a debreceni telephelyen Nincs 5,89 1,47 25,0 Siemens Mobility Kft. A kötöttpályás közlekedés automatizációjához kapcsolódó következő új generációs megoldások fejlesztése 40 6,21 1,43 23,0 Neutrik Hungary Kft. Csatlakozó gyártás barnamezős beruházás Nincs 3,66 1,41 38,3 Progroup Board Kft. Hullámkarton gyártó üzem létesítése Nincs 20,45 1,39 6,8 Cloud Network Technology Kft. Meglévő létesítmény kapacitásbővítése, high tech SMT beszerzése nagy komplexitású 5G bázisállomás gyártás elindításához Nincs 8,97 1,35 15,0 Ongropack Műanyag Fóliagyártó, Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. PVC lemezgyártó kapacitás bővítése, új raktárcsarnok építése, valamint hőszivattyú telepítése Nincs 3,04 1,22 40,0 Domino Trans Kft. Új létesítmény kialakítása raktározási tevékenységre Nincs 5,44 1,20 22,0 ALSTOM Hungary Kft. Kapacitásbővítés és hatékonyságjavítás a forgóváz „Center of Excellence” létrehozásával Nincs 5,81 1,16 20,0 Aalberts Surface Technologies Szolgáltató Kft. Felületkezelési kapacitások bővítése új üzemcsarnok és technológiai sor létesítésével Nincs 8,90 1,12 12,6 VG Komarom Kft. Összehajtható kartondobozokat gyártó üzem létesítése Nincs 8,81 1,12 12,7 A.W.F. Autóalkatrészgyártó és Kereskedelmi Kft. Az A.W.F Autóalkatrészgyártó és Kereskedelmi Kft. Kapacitásbővítő komplex beruházása Nincs 5,39 1,08 20,0 BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. Fót Új járműtechnológiai alkatrész gyár létrehozása Nincs 10,34 1,03 10,0 Zettanet Kft. (Fiberhome) Új optikai kábelgyártó üzem létrehozása Nincs 6,49 0,97 15,0 HÓD PLAST Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. IBC tartály és hordó gyártó üzem kialakítása, gyártócsarnok, raktár, irodaépület építésével, valamint napelemek és gépsorok telepítésével Nincs 2,49 0,87 35,0 MARZEK KNER PACKAGING Csomagolóanyag-gyártó Kft. Csomagolóanyag-gyártó kapacitásnövelő beruházás Nincs 3,42 0,79 23,0 Supratec Membrane Kft. korszerű membrán és szűréstechnológiát gyártó üzem létesítése Nincs 4,96 0,69 14,0 CE Glass Üveg- és Gépipari Zrt. Hőszigetelt üveggyártási kapacitás bővítése alacsony fajsúlyú, nagyméretű és magas energiahatékonyságú üvegekkel Nincs 1,58 0,65 41,0 Euraseal Bt. Az Euraseal Bt. meglévő magyarországi telephelyeinek kapacitásbővítése és új telephely létrehozatala Nincs 1,06 0,54 51,4 Aero Space Power Kft. Az Aero Space Power Kft. gyártókapacitásának bővítése új üzemcsarnok építésével és technológiai fejlesztéssel. Nincs 2,15 0,54 25,0 Ames Hungaria Kft. A VVT alkatrészek gyártásának kapacitásának és hatékonyságának növelése Nincs 3,55 0,53 15,0 EL-Q Invest Ipari Park Bérbeadó Kft. Új nitrogéngyártó üzem létrehozása, napelemes rendszer telepítésével Nincs 2,52 0,53 21,0 Tulip Interfaces Kft. Első vonalbeli műveleti platform és ökoszisztéma fejlesztése. 26 2,28 0,51 22,5 MOL Nyrt. Maleinsav-anhidrid gyártó kapacitás bővítése Nincs 37,87 0,51 1,3 Fireplace Kft. Meglévő kandalló-kályha termeléséhez kapcsolódó kapacitásbővítő beruházás Nincs 1,62 0,48 30,0 BINDER Ipari szerkezetépítő, Kereskedelmi, Termeltető és Szolgáltató Kft. Finomlemez-megmunkálási és acélszerkezet-gyártási kapacitásbővítés, gyártó- és irodaépületek korszerűsítése, napelem és hőszivattyú telepítésével Nincs 3,06 0,46 15,0 Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Az MBMH alkalmazottainak kompetencia alapú fejlesztésére irányuló képzési projekt Nincs 0,85 0,43 50,0 Wasion Hungary Kft. A Wasion európai intelligens mérőberendezések gyártási kapacitásának bővítése Nincs 3,93 0,39 10,0 CK EM Solution HUN Kft. Hővezető ragasztó gyártóüzem létesítése Nincs 3,84 0,38 10,0 SPS Germany GmbH Magyarországi Fióktelepe Üzleti szolgáltatóközpont felállítása a szolgáltatások körének bővítése érdekében 137 1,60 0,37 23,0 Start Plast Kft. Fröccsöntő központ kapacitásbővítése, napelemes rendszer telepítésével Nincs 1,35 0,34 25,0 LIGHTWARE Vetítéstechnikai Zrt. Regionális szolgáltató központ létrehozása 25 0,85 0,30 35,0 cyment Kft. (korábban SHU Minerals Hungaria Kft.) Új létesítmény létrehozására irányuló beruházás, amely CO2-csökkentett építőanyagok előállításához szükséges adalékanyagokat állít elő Nincs 7,27 0,29 4,0 Omya Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. Új granulálóüzem építése talajjavító termék gyártására Nincs 5,71 0,29 5,0 Support Services Group Europe Zrt. Regionális szolgáltató központ bővítése 75 0,94 0,28 30,0 Scrub Daddy Hungary Kft. Új mosószerpaszta-gyártó üzem létrehozása Nincs 1,45 0,26 18,0 Leadec Kft. Regionális szolgáltatóközpont létrehozása 63 0,94 0,19 20,1 SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. Képzési projekt az alkalmazottak készségeinek a fejlesztésére Nincs 0,37 0,18 50,0 Shapr3D Zrt. Gyártási és termékfejlesztéshez kapcsolódó szakmai, egyéb soft skill képzések és vezetői kompetenciafejlesztés Nincs 0,38 0,17 45,0 LG Magna e-Powertrain Hungary Kft. Képzési projekt az új magyarországi üzem munkavállalóinak kompetenciaalapú fejlesztésére Nincs 0,30 0,14 47,5 Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. Átfogó, kétéves, magas hozzáadott értékű munkavégzéshez kapcsolódó képzési program Nincs 0,20 0,10 50,0 TESCO-BST Üzleti és Technológiai Szolgáltatások Zrt. A TESCO BST-HUB bővítéséhez kapcsolódó készségfejlesztő képzések 220 0,09 0,05 50,0 Összesen: 1340 5365,12 547,8 23,3 Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium, Portfolio (összesítés)

