31,5-szeres ugrás a kormány által támogatott beruházásoknál, az akkugyárakhoz mentek a százmilliárdok

A Külgazdasági és Külügyminisztérium frissített, 2025-ös támogatásokról szóló egyedi kormánydöntéseket tartalmazó szerződéslistája nagyságrendi fordulatot mutat a 2024-es „lefékezett” év után. Míg tavalyelőtt összesen 170,54 milliárd forintnyi beruházáshoz 42,24 milliárd forint célzott költségvetési támogatás társult, addig 2025-ben a lista alapján 5365,12 milliárd forintnyi beruházáshoz 547,8 milliárd forint támogatás kapcsolódik.
A támogatott beruházási volumen és a nominális támogatási összeg is sokszorosára ugrott:
a beruházásoknál nagyjából 31,5-szeres volt az ugrás, míg a költségvetésből megítélt ösztönzők összegénél 13-szoros növekedés volt 2024-hez képest.
Tavaly a támogatási intenzitás viszont csökkent, átlagosan 23,3 százalék volt, mert előtte évben még 28,63 százalékos volt az állami támogatások aránya a teljes beruházási értékhez viszonyítva.
A 2025-ös csomag súlypontja egyértelműen a nagy tőkeigényű feldolgozóipari projektek felé tolódott, azon belül is az akkumulátor–e-mobilitási értéklánc dominálja a képet. A teljes 5365 milliárdos beruházási állomány több mint fele egyetlen projekthez kötődik:
a Contemporary Amperex Technology Hungary (CATL) 2712,6 milliárd forintos új akkumulátorüzeme önmagában a teljes beruházási volumen 50,6%-át adja.
A debreceni gyárépítéshez kapcsolódó 129,37 milliárd forintos állami támogatás “csak” 4,8%-os intenzitást jelent, viszont a teljes támogatási keret 23,6%-át egymaga kiteszi. Azt itt egyébként fontos jelezni, hogy ennek esetében a 2025-ös EKD-döntés nem a kivitelezési munkálatok indulását jelzi, hanem csak a beruházási megállapodásnál az állami támogatásról szóló döntést.
A másik óriás a Samsung SDI gödi akkumulátorgyártó üzemének fejlesztésére adott támogatás:
a dél-koreai cég 954,94 milliárd forintos kapacitásbővítéshez 133,02 milliárd forintos támogatás társul (13,9% intenzitás), ami a teljes támogatási összeg 24,3%-a.
Ez a két projekt tehát együttesen a 2025-ös támogatási keret közel felét adja (262,39 milliárd forint, vagyis nagyjából 48%), miközben beruházási oldalon együtt már bőven kétharmad felett vannak, mivel a 3667,54 milliárd forintos tétel 68,4 százalékot tesz ki.
A “második vonalban” is ugyanaz a minta: akkumulátoripari és beszállítói lánchoz kötött, nagy volumenű fejlesztések sorakoznak. A W-SCOPE 244,29 milliárd forintos elválasztófilm-üzeméhez 49,18 milliárd forintos támogatás jár, így a projekt bő ötödét az állami ösztönző teszi. Ez a beruházás a teljes EKD-keret közel 9 százalékát tette ki.
Az EcoPro BM 251,65 milliárd forintos debreceni katódgyár-létesítési projektjénél az állam 12 százalékot áll, ami összegszerűen 30,2 milliárd forintot jelent. A Semcortpo 132,65 milliárdos szeparátorfólia-kapacitásbővítése 6,63 milliárdos támogatást kap (5,0 százalékos támogatási intenzitással).
A 2025-ös lista másik fontos blokkját a feldolgozóipari kapacitásbővítések adják az autóipar, a gépipar és a csomagolóanyag-ipar területein. Itt a támogatási intenzitások tipikusan 10–30% között szórnak, több milliárdos tételekkel: például a BorgWarner oroszlányi e-mobilitási portfólió fejlesztése 24,29 milliárdos beruházásra az összeg 20 százalékát, 4,86 milliárd forintos kiadást vállalt a magyar kormány, a Howmet-Köfém 16,75 milliárdos projektjéhez 5,02 milliárdot (30%) adnak.
A támogatási intenzitás felső sávja viszont nem a nagy akkugyáraknál, hanem többnyire a kisebb, célzott vagy stratégiai iparági projektekben jelenik meg.
Kiemelkedik a fegyvergyártó Rheinmetall Advanced Technology Solutions 50%-os támogatási aránya (26,59 milliárdos beruházásra 13,30 milliárd forint).
Nem a munkahelyteremtés a fő cél már
A munkahelyvállalásoknál 2025-ben látványos a változás tavalyelőtthöz képest, de nem abban az értelemben, hogy a nagy ipari projektek tömeges foglalkoztatási bővítést ígérnének. 2024-ben a teljes új munkahely-vállalás 600 volt, és ezt gyakorlatilag egyetlen projekt, a Lenovo üzemfejlesztése hozta.
Tavaly összesen 1340 új munkahely létrehozását vállalták a cégek az egyedi kormánydöntésen alapuló támogatásokért cserébe. A jelentősebb létszámvállalások inkább szolgáltató- és technológiai központokhoz, szoftverhez, üzleti szolgáltatásokhoz kötődnek: a legtöbb álláshelyet a Genesys Cloud Services (250), a TESCO-BST (220) és az SPS Germany magyarországi fióktelep (137) hozza létre.
Így ha a teljes 2025-ös EKD-csomag esetében nézzük, akkor a kifizetett 547,8 milliárd forint támogatás 1340 munkahely mellett átlagosan mintegy 409 millió forint támogatást jelent egy új pozícióra. 2024-ben ugyanez kb. 70 millió forint volt.
Ha csak ténylegesen az új munkahelyek létrehozásával járó projektek támogatásait nézzük, akkor az állam átlagosan 26,8 millió forintot költ egy új állásra.
A 2024-es és 2025-ös EKD-lista összevetéséből három, adat alapon is erős következtetés adódik:
- Az első, hogy 2024 inkább kivétel volt lefelé, 2025 viszont visszarendeződés a nagy volumenű iparpolitikai támogatások felé.
- A második: a támogatási intenzitás átlagosan csökkent, vagyis a kormány sokkal nagyobb projekteket támogat, de “hígabb” százalékos arányokkal, legalábbis a legnagyobb tételeknél.
- A harmadik: a munkahelyteremtés kommunikációs hivatkozási pontként jelen van, de a támogatási pénz zöme nem a klasszikus értelemben vett, sok új állással járó beruházásokban koncentrálódik, hanem olyan kapacitásokban, ahol a stratégiai érték (ipari pozíció, beszállítói lánc, export, technológiai jelenlét) felülírja a közvetlen foglalkoztatási szempontot.
A beruházások listáját itt tekintheti meg:
|Egyedi kormánydöntés (EKD) alapján államilag támogatot beruházások 2025-ben
|Cégnév
|Tevékenység
|Új munkahelyek száma
|Beruházási volumen milliárd HUF
|Támogatási összeg milliárd HUF
|Támogatás aránya (%)
|Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt.
|Elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitásbővítése
|Nincs
|954,94
|133,02
|13,9
|Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (CATL)
|Egy új akkumulátorüzem létrehozása Közép- Európában
|Nincs
|2712,60
|129,37
|4,8
|W-SCOPE Hungary Plant Kft.
|Lítium-ion akkumulátor elválasztó film gyártóüzem létrehozása
|Nincs
|244,29
|49,18
|20,1
|EcoPro BM Hungary Zrt.
|Egy katódgyártó üzem létesítése Debrecenben zöldmezős beruházás keretében
|Nincs
|251,65
|30,20
|12,0
|Rheinmetall Advanced Technology Solutions Kft.
|Egy új üzem létrehozása az E- mobilitás és a zöld energia számára, mint például DC Link, Thermo Mgmt és HVC. Hidrogéntermékek
|Nincs
|26,59
|13,30
|50,0
|Hyginett Kft.
|Elektromos fogkefe-gyártó kapacitás bővítése
|Nincs
|49,88
|13,05
|26,2
|HELL ENERGY Magyarország Kft.
|Tárolási kapacitás bővítése automata raktár és komissiózó létesítésével
|Nincs
|29,82
|11,93
|40,0
|Diligent Governance Hungary Kft.
|A Diligent GRACE Platform fejlesztése
|124
|36,86
|8,11
|22,0
|Hongene Biotech Magyarország Kft.
|Új termelőüzem létrehozása az RNS-gyógyszeripar számára nyersanyagokat előállító üzemek részére
|Nincs
|35,85
|7,49
|20,9
|Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft.
|Magas automatizáltságú logisztikai és disztribúciós központ létrehozása Miskolcon
|Nincs
|54,18
|7,04
|13,0
|SEMCORP Hungary Kft.
|Meglévő gyártóüzem kapacitásának bővítése lítium-ion akkumulátor szeparátor fóliák gyártásához
|Nincs
|132,65
|6,63
|5,0
|Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.
|Komplex transzformátor gyártó termelés kapacitásának bővítése
|Nincs
|20,82
|6,25
|30,0
|LG Magna e-Powertrain Hungary Kft.
|Az LG Magna első európai telephelye elektromos motorok és más EV- alkatrészek gyártására
|Nincs
|20,08
|6,13
|30,5
|Boysen Battery Components Hungary Kft.
|A JIS-üzem létrehozása az e- autók akkumulátorburkolatainak gyártására
|Nincs
|56,18
|5,62
|10,0
|MIP Alapanyaggyártó Zrt
|Építőipari alapanyaggyártó üzem létesítése
|Nincs
|18,35
|5,50
|30,0
|aiMotive Informatikai Kft.
|Tömeggyártásra alkalmas, neurális háló alapú, önvezetést megvalósító platform fejlesztése
|40
|20,96
|5,24
|25,0
|Howmet-Köfém Kft
|Keréktárcsagyártó üzem kapacitásbővítése
|Nincs
|16,75
|5,02
|30,0
|MOL Petrolkémia Zrt.
|Propiléngyártó kapacitás bővítése olefin konverziós üzemmel
|Nincs
|31,75
|5,00
|15,7
|Benepack Hungary Kft.
|Alumínium italdoboz gyártó üzem létesítése
|Nincs
|27,39
|4,93
|18,0
|BorgWarner Oroszlány Kft.
|E-Mobilitáshoz kapcsolódó termékek portfólió gyártási környezetének, kapacitásának kialakítása
|Nincs
|24,29
|4,86
|20,0
|Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft.
|Kapacitásbővítő beruházás megvalósítása STASK 700 egyszintes és 50 emeletes kocsitest gyártásával
|Nincs
|17,22
|4,82
|28,0
|Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft.
|Gyógyszer önadogoló termékek gyártására irányuló kapacitásbővítő beruházás
|Nincs
|27,34
|4,42
|16,2
|Genesys Cloud Services Hungary Kft.
|Stratégiai digitális ügyfélélmény megoldások fejlesztése gépi tanulás és innovatív felhőtechnológiák alapján
|250
|19,90
|3,98
|20,0
|Drenik Hungary Kft.
|Kapacitásbővülést eredményező gyártósor beszerzése, illetve gyártócsarnok kiépítése a DRENIK Hungary Kft-nél
|Nincs
|22,80
|3,79
|16,6
|REMRED Technológia Fejlesztő Zrt.
|REMTECH Űripari gyártó-, összeszerelő-, integrációs- és tesztközpont létrehozása, illetve napelemes rendszer és hőszivattyú telepítése
|Nincs
|12,99
|3,78
|29,1
|Egis Gyógyszergyár Zrt.
|Termelési, csomagolási és tárolási kapacitás bővítése az Egis Gyógyszergyár Zrt. körmendi telephelyén
|Nincs
|14,44
|3,61
|25,0
|SHINHEUNG SEC EU Kft.
|Az elektromos akkumulátorcellák blokkjainak biztonsági záróegységét gyártó üzem kapacitásbővítése.
|Nincs
|44,89
|3,59
|8,0
|Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Horváth Rudolf 2)
|Logisztikai szolgáltató központ kapacitásbővítése
|130
|10,04
|3,11
|31,0
|Metal Kingdom Kft.
|Acélszerkezet gyártáshoz kapcsolódó technológiafejlesztés és kapacitásbővítés Napkoron
|Nincs
|7,43
|2,97
|40,0
|Continental Dohányipari Zrt.
|Kapacitásbővítő beruházás keretében gyártócsarnok és raktár létesítése, gyártósor beszerzése, napelemes rendszer és tároló kapacitás telepítése
|Nincs
|14,52
|2,90
|20,0
|EMIKA ELEKTROMECHANIKAI IPARI ÉS KERESKEDELMI Zrt.
|Ipar 4.0 technológiákkal támogatott fémmegmunkáló központ fejlesztése kapacitásnövelés céljából
|Nincs
|7,16
|2,50
|35,0
|MZ Precast Kft.
|Előgyártott vasbetonszerkezet üzem megvalósítása napelemes és hőszivattyús rendszerrel, a Merkbau Zrt. és KMZ Contractor d.o.o. kooperációja révén
|Nincs
|9,48
|2,37
|25,0
|Nippon Paper Chemicals Europe Zrt.
|Karboximetil-cellulóz gyártóüzem létrehozása
|Nincs
|15,49
|2,32
|15,0
|MAB Insulations Szigetelőanyaggyártó Kft.
|Kőzetgyapot gyártó létesítmény létrehozása
|110
|7,22
|2,29
|31,6
|XiMo Hungary Kft.
|Olefin-metatézis-katalizátor gyártóüzem létesítése
|Nincs
|11,41
|2,28
|20,0
|HELL ENERGY Magyarország Kft. és a QUALITY PACK Zrt.
|Doboz- és üdítőitalgyártási kapacitás, valamint ehhez kapcsolódó raktárkapacitás bővítése
|Nincs
|79,50
|2,07
|2,6
|SCHOTT Hungary Gyógyszeripari Üvegtermék Gyártó Kft.
|Orvosi fecskendő gyártókapacitás bővítése
|Nincs
|14,79
|1,92
|13,0
|Magyar Suzuki Zrt.
|Komplex gyártástechnológia és gyárfejlesztés, továbbá megújuló energiatermelési rendszerek telepítése
|Nincs
|9,28
|1,86
|20,0
|DENSO Gyártó Magyarország Kft. (Denso 7)
|Az invertergyártás kapacitásbővítő beruházása
|Nincs
|11,66
|1,75
|15,0
|Horváth Rudolf Intertransport Kft.
|Logisztikai kapacitásbővítés Nyírbátor helyszínen
|Nincs
|5,73
|1,72
|30,0
|SE-CEE Schneider Electric Kft.
|Az SE-CEE Kft. dunavecsei beruházásának bővítése új, ózonsemleges (RM AirSet) gyártókapacitás létesítése céljából az európai piac számára
|Nincs
|16,01
|1,60
|10,0
|Modine Hungária Kft.
|CAB forrasztási kapacitásbővítés
|Nincs
|5,23
|1,59
|30,5
|NHK Spring Hungary Kft.
|Kapacitásbővítő beruházás a járművek tekercsrugójának és stabilizátor gyártásához
|100
|18,67
|1,48
|7,9
|Harro Höfliger Hungary Kft.
|Gépgyártó kapacitásbővítés a debreceni telephelyen
|Nincs
|5,89
|1,47
|25,0
|Siemens Mobility Kft.
|A kötöttpályás közlekedés automatizációjához kapcsolódó következő új generációs megoldások fejlesztése
|40
|6,21
|1,43
|23,0
|Neutrik Hungary Kft.
|Csatlakozó gyártás barnamezős beruházás
|Nincs
|3,66
|1,41
|38,3
|Progroup Board Kft.
|Hullámkarton gyártó üzem létesítése
|Nincs
|20,45
|1,39
|6,8
|Cloud Network Technology Kft.
|Meglévő létesítmény kapacitásbővítése, high tech SMT beszerzése nagy komplexitású 5G bázisállomás gyártás elindításához
|Nincs
|8,97
|1,35
|15,0
|Ongropack Műanyag Fóliagyártó, Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
|PVC lemezgyártó kapacitás bővítése, új raktárcsarnok építése, valamint hőszivattyú telepítése
|Nincs
|3,04
|1,22
|40,0
|Domino Trans Kft.
|Új létesítmény kialakítása raktározási tevékenységre
|Nincs
|5,44
|1,20
|22,0
|ALSTOM Hungary Kft.
|Kapacitásbővítés és hatékonyságjavítás a forgóváz „Center of Excellence” létrehozásával
|Nincs
|5,81
|1,16
|20,0
|Aalberts Surface Technologies Szolgáltató Kft.
|Felületkezelési kapacitások bővítése új üzemcsarnok és technológiai sor létesítésével
|Nincs
|8,90
|1,12
|12,6
|VG Komarom Kft.
|Összehajtható kartondobozokat gyártó üzem létesítése
|Nincs
|8,81
|1,12
|12,7
|A.W.F. Autóalkatrészgyártó és Kereskedelmi Kft.
|Az A.W.F Autóalkatrészgyártó és Kereskedelmi Kft. Kapacitásbővítő komplex beruházása
|Nincs
|5,39
|1,08
|20,0
|BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. Fót
|Új járműtechnológiai alkatrész gyár létrehozása
|Nincs
|10,34
|1,03
|10,0
|Zettanet Kft. (Fiberhome)
|Új optikai kábelgyártó üzem létrehozása
|Nincs
|6,49
|0,97
|15,0
|HÓD PLAST Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
|IBC tartály és hordó gyártó üzem kialakítása, gyártócsarnok, raktár, irodaépület építésével, valamint napelemek és gépsorok telepítésével
|Nincs
|2,49
|0,87
|35,0
|MARZEK KNER PACKAGING Csomagolóanyag-gyártó Kft.
|Csomagolóanyag-gyártó kapacitásnövelő beruházás
|Nincs
|3,42
|0,79
|23,0
|Supratec Membrane Kft.
|korszerű membrán és szűréstechnológiát gyártó üzem létesítése
|Nincs
|4,96
|0,69
|14,0
|CE Glass Üveg- és Gépipari Zrt.
|Hőszigetelt üveggyártási kapacitás bővítése alacsony fajsúlyú, nagyméretű és magas energiahatékonyságú üvegekkel
|Nincs
|1,58
|0,65
|41,0
|Euraseal Bt.
|Az Euraseal Bt. meglévő magyarországi telephelyeinek kapacitásbővítése és új telephely létrehozatala
|Nincs
|1,06
|0,54
|51,4
|Aero Space Power Kft.
|Az Aero Space Power Kft. gyártókapacitásának bővítése új üzemcsarnok építésével és technológiai fejlesztéssel.
|Nincs
|2,15
|0,54
|25,0
|Ames Hungaria Kft.
|A VVT alkatrészek gyártásának kapacitásának és hatékonyságának növelése
|Nincs
|3,55
|0,53
|15,0
|EL-Q Invest Ipari Park Bérbeadó Kft.
|Új nitrogéngyártó üzem létrehozása, napelemes rendszer telepítésével
|Nincs
|2,52
|0,53
|21,0
|Tulip Interfaces Kft.
|Első vonalbeli műveleti platform és ökoszisztéma fejlesztése.
|26
|2,28
|0,51
|22,5
|MOL Nyrt.
|Maleinsav-anhidrid gyártó kapacitás bővítése
|Nincs
|37,87
|0,51
|1,3
|Fireplace Kft.
|Meglévő kandalló-kályha termeléséhez kapcsolódó kapacitásbővítő beruházás
|Nincs
|1,62
|0,48
|30,0
|BINDER Ipari szerkezetépítő, Kereskedelmi, Termeltető és Szolgáltató Kft.
|Finomlemez-megmunkálási és acélszerkezet-gyártási kapacitásbővítés, gyártó- és irodaépületek korszerűsítése, napelem és hőszivattyú telepítésével
|Nincs
|3,06
|0,46
|15,0
|Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
|Az MBMH alkalmazottainak kompetencia alapú fejlesztésére irányuló képzési projekt
|Nincs
|0,85
|0,43
|50,0
|Wasion Hungary Kft.
|A Wasion európai intelligens mérőberendezések gyártási kapacitásának bővítése
|Nincs
|3,93
|0,39
|10,0
|CK EM Solution HUN Kft.
|Hővezető ragasztó gyártóüzem létesítése
|Nincs
|3,84
|0,38
|10,0
|SPS Germany GmbH Magyarországi Fióktelepe
|Üzleti szolgáltatóközpont felállítása a szolgáltatások körének bővítése érdekében
|137
|1,60
|0,37
|23,0
|Start Plast Kft.
|Fröccsöntő központ kapacitásbővítése, napelemes rendszer telepítésével
|Nincs
|1,35
|0,34
|25,0
|LIGHTWARE Vetítéstechnikai Zrt.
|Regionális szolgáltató központ létrehozása
|25
|0,85
|0,30
|35,0
|cyment Kft. (korábban SHU Minerals Hungaria Kft.)
|Új létesítmény létrehozására irányuló beruházás, amely CO2-csökkentett építőanyagok előállításához szükséges adalékanyagokat állít elő
|Nincs
|7,27
|0,29
|4,0
|Omya Hungária Mészkőfeldolgozó Kft.
|Új granulálóüzem építése talajjavító termék gyártására
|Nincs
|5,71
|0,29
|5,0
|Support Services Group Europe Zrt.
|Regionális szolgáltató központ bővítése
|75
|0,94
|0,28
|30,0
|Scrub Daddy Hungary Kft.
|Új mosószerpaszta-gyártó üzem létrehozása
|Nincs
|1,45
|0,26
|18,0
|Leadec Kft.
|Regionális szolgáltatóközpont létrehozása
|63
|0,94
|0,19
|20,1
|SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.
|Képzési projekt az alkalmazottak készségeinek a fejlesztésére
|Nincs
|0,37
|0,18
|50,0
|Shapr3D Zrt.
|Gyártási és termékfejlesztéshez kapcsolódó szakmai, egyéb soft skill képzések és vezetői kompetenciafejlesztés
|Nincs
|0,38
|0,17
|45,0
|LG Magna e-Powertrain Hungary Kft.
|Képzési projekt az új magyarországi üzem munkavállalóinak kompetenciaalapú fejlesztésére
|Nincs
|0,30
|0,14
|47,5
|Tyco Electronics Hungary Termelő Kft.
|Átfogó, kétéves, magas hozzáadott értékű munkavégzéshez kapcsolódó képzési program
|Nincs
|0,20
|0,10
|50,0
|TESCO-BST Üzleti és Technológiai Szolgáltatások Zrt.
|A TESCO BST-HUB bővítéséhez kapcsolódó készségfejlesztő képzések
|220
|0,09
|0,05
|50,0
|Összesen:
|1340
|5365,12
|547,8
|23,3
|Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium, Portfolio (összesítés)
