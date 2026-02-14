  • Megjelenítés
A horvát miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter

A Tisza Párt delegációja Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és kormányának több tagjával folytatott tárgyalásokat. A megbeszéléseken a magyar belpolitikai helyzet mellett az ukrajnai béketeremtés kérdése is napirendre került.

A Tisza Párt tájékoztatása szerint a Magyar Péter vezette küldöttség találkozója sikeresen zajlott a horvát kormány képviselőivel. "Eredményes tárgyalást folytattunk Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és a horvát kormány több tagjával" – fogalmazott közleményében a párt.

A megbeszélések során több téma is terítékre került. Az ellenzéki párt beszámolója szerint egyeztettek a közelgő magyarországi választásokról, valamint érintették az orosz–ukrán háború lezárását célzó, nemzetközi garanciákkal biztosított tartós béke lehetőségét is.

Magyar Péter a jövőbeli magyar–horvát kapcsolatok alakulásáról is beszélt. A politikus kifejtette: amennyiben Magyarországon kormányváltás történik, ismét sor kerülhet a kétoldalú miniszterelnöki találkozóra, amelyet állítása szerint nyolc éve nem tartottak meg.

"Célunk, hogy az elmúlt években sokasodó vitás kérdéseket mielőbb rendezzük" – hangsúlyozta Magyar Péter a két ország viszonyát érintő problémák kapcsán.

