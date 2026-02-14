Balesetet szenvedett Tállai András államtitkár

Szombat reggel fél kilenc magasságában érte baleset Tállai András államtitkárt, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerület fideszes képviselőjelöltjét. A történtekről elsőként a Mezőkövesd Képekben Facebook-oldal számolt be.

Az incidens a Gelej és Mezőcsát közötti útszakaszon történt. A rendőrség tájékoztatása szerint az államtitkár által vezetett személygépkocsi egyelőre ismeretlen okból letért az úttestről.

A helyszínelés teljes útzár mellett zajlott, amely a szokásosnál hosszabb időt, mintegy két és fél órát vett igénybe. A rendőrök délelőtt tizenegy óráig dolgoztak a helyszínen.

A balesetnek két sérültje van: az államtitkár és egyik munkatársa. A hatósági közlés szerint mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A vizsgálatok jelenleg is zajlanak. A rendőrség nem nyilatkozott arról, hogy felmerült-e bármilyen befolyásoltság gyanúja a járművezetőnél.

Tállai András saját közösségi oldalán reagált a történtekre: "Az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem álltam". A hatóságok ezt a kijelentést hivatalosan nem kommentálták.