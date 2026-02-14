  • Megjelenítés
Halálos baleset történt Győrben: buszmegállóba hajtott egy luxus sportkocsi
Halálos baleset történt Győrben: buszmegállóba hajtott egy luxus sportkocsi

Egy buszmegállóban várakozó 76 éves nőt gázolt halálra egy Aston Martin sportkocsi Győrben – írta meg a Telex.

A halálos baleset a Szent István úton, a Jókai utca és a Munkácsy Mihály utca közötti szakaszon, Győr legforgalmasabb útján történt.

A beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt az Abda felé vezető irányban

közölte a Katasztrófavédelem.

Az Aston Martin típusú sportkocsit egy 33 éves győri férfi vezette, akit a baleset után kórházba szállították. A férfi

nagy sebességgel haladt a Szent István úton, mikor áttért a szemközti sávba, és egyenesen a buszmegállóba hajtott.

A sportkocsi totálkárosra tört.

