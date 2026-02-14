Halálos baleset történt Győrben: buszmegállóba hajtott egy luxus sportkocsi

A halálos baleset a Szent István úton, a Jókai utca és a Munkácsy Mihály utca közötti szakaszon, Győr legforgalmasabb útján történt.
A beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt az Abda felé vezető irányban
– közölte a Katasztrófavédelem.
Az Aston Martin típusú sportkocsit egy 33 éves győri férfi vezette, akit a baleset után kórházba szállították. A férfi
nagy sebességgel haladt a Szent István úton, mikor áttért a szemközti sávba, és egyenesen a buszmegállóba hajtott.
A sportkocsi totálkárosra tört.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Dermesztő figyelmeztetés érkezett: Európának fel kell készülnie a harcra
Az évtized végére bekövetkezhet az, amitől mindenki fél.
Kulcsfontosságú egyezséget hozhat tető alá Ukrajna
Elhárulnak az akadályok.
Ursula von der Leyen bemondta, hogy mi Európa lényege
"Egy mindenkiért, mindenki egyért."
Sejtelmesen üzent az orosz-ukrán háború lezárásáról az amerikai külügyminiszter
Próbatételek jönnek.
Jövő héten eldőlhet a háború sorsa: Trump emberei olyan tárgyalásra készülnek, amely mindent megváltoztathat
Jön a háromoldalú tárgyalás.
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Marco Rubio keményen nekiment az ENSZ-nek
"Gyakorlailag semmilyen szerepe nincs."
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!