Hamarosan élőben beszél Orbán Viktor
Hamarosan élőben beszél Orbán Viktor

Szombat 11 órakor tartja szokásos évértékelőjét Orbán Viktor. A kormányfő beszédét komoly érdeklődés övezi, ugyanis már kevesebb mint két hónap van a parlamenti választásokig, és mindenki arra kíváncsi, hogy vajon bedob-e a kormány újabb népszerűségjavító intézkedéseket.

Hagyományosan februárban tartja minden évben évértékelőjét Orbán Viktor. A várakozás felfokozott, ugyanis közeledik a választás április 12-i napja, és a legutóbbi közvéleménykutatási adatok szerint az ellenzéki Tisza Párt fölénye stabil a jelenleg kormányzó Fidesz-KDNP előtt. Közben az sem lenne meglepő, ha valami új gazdaságpolitikai húzással állna elő a kormányfő. Az elmúlt években jellemző volt ugyanis, hogy ezen az eseményen jelentett be bizonyos, lakosságot érintő célzott intézkedéseket. Arról korábban írtunk, hogy az idei költségvetésbe már most több ezer milliárd forintnyi pénzszórást ismertetett a kormány.

Tavaly ismertette például az anyák szja-mentességének kiterjesztését a 2 gyermekesekre, de egy évvel ezelőtt dőlt el, hogy

  • a kormány garantálja a készpénzhez való jogot,
  • áfavisszatérítést kapnak a nyugdíjasok (amiből végül nyugdíjas utalvány lett),
  • korlátozhatják a kereskedők hasznát (vagyis már belengette az árrésstop elődjét, ami azóta is él),
  • a kormány bevezeti a csed és a gyed szja-mentességét,
  • 100 új gyárat tervez támogatni a kormány.

Az áttörés évének nevezte a 2025-ös évet Orbán Viktor, amit utólag újrakereteztek: most már azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés elmaradása ellenére több lakosságot támogató intézkedést tudott meghozni a kormány.

Érdekes lesz látni ennek fényében, hogy a kormányfő milyen növekedési jóslattal áll elő a 2026-os és ezt követő évekre, ejt-e szót az infláció alakulásáról, miként vélekedik az EU jövőjéről, Ukrajna csatlakozásáról, az orosz-ukrán háború alakulásáról, de nyilván szóba kerül a parlamenti választás és az éles politikai verseny is.

Az eseményről élőben tudósítunk.

