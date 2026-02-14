Már tervezi az idei nyaralást? Mutatjuk, milyen árakkal számolhat a hazai hoteleknél

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Hét-kilenc százalékos áremelést terveznek az idei főszezonra a hazai szállodák, ami nagyjából megfelel az elmúlt évek trendjének. Az árazást a jelentősen emelkedő bérköltségek, az energiaárak további – igaz a korábbi időszakhoz képest mérsékeltebb – növekedése, a dráguló étel- és italbeszerzési költségek, valamint a továbbra is árérzékeny vendégek határozzák meg.

A hazai szállodapiac nagyobb szereplőitől azt kérdeztük, hogy várakozásaik szerint idén mennyivel emelkedhetnek a 3, 4 és az 5 csillagos szállások árai. Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója szerint erre a kérdésre ma már nem lehet egyetlen számot mondani. „A portfóliónk annyira heterogén – kategória, lokáció, felújítottság és szezonalitás szerint is –, hogy az éven belül is jelentős eltérések lehetnek, és bizonyos szállodáknál vagy időszakokban akár csökkenés is előfordulhat”.

Kovács Balázs elmondta:

általánosságban a kereslet jelenleg a négycsillagos szegmensben a legerősebb ,

, a háromcsillagos kategóriában erős az árverseny,

az ötcsillagos piacon pedig a kínálat bővülése fékezi az áremelkedést.

A Danubius Hotels vezérigazgatója azt is kiemelte, hogy vidéken a belföldi utazók esetében továbbra is erősebb az árérzékenység. A céges foglalások esetében pedig az év elején kivárást tapasztaltak, „amit részben a gazdasági környezet és a választások körüli bizonytalanság magyaráz”.

A Hunguest Hotels megkeresésünkre válaszolva konkrét számot nem írt, de azt igen, hogy „az infláció mértékét követő árazási korrekciójuk mögött egy tudatos értékőrző stratégia” áll.

Hét-kilenc százalékos áremelés jöhet

Tavaly 2024-hez képest átlagosan 7%-kal nőttek a szállodai szobaárak itthon, 2024-ben pedig az előző évhez viszonyítva 9%-os volt a növekedés. Az utóbbi évek trendje alapján a közeljövőben is hasonló ütemű drágulásra lehet számítani

– mondta Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Az egyes kategóriákban alkalmazott konkrét áremelések mértékét ugyanakkor továbbra is a foglalási szokások alakulása, a kiemelt rendezvények hatása és az aktuális piaci dinamikák fogják meghatározni.

Kovács Balázs és Somlyai Zoltán is megerősítette azt, hogy a költségek emelkedése továbbra sem túl mérsékelt, bár sokkal kezelhetőbb mértékű, mint a 2022-es energiaválság legkeményebb időszakában. „Az év elején az étel- és italbeszállítók részéről nem érkeztek az inflációt meghaladó áremelési igények. Az energiapiac továbbra is volatilis, ezért itt nem egyszeri döntésekben, hanem folyamatos felülvizsgálatban gondolkodunk, rugalmas szerződéses megoldásokkal” – közölte Kovács Balázs.

Somlyai Zoltán a költségek alakulásáról elmondta: az átárazódások érzékelhetőek, bár az egyes költségelemek eltérő dinamikát mutatnak. Az energiaárak esetében az előző évek extrém kilengéseihez képest mérsékeltebb emelkedés tapasztalható. Az étel- és italköltségek terén a beszállítói árak emelkedése folytatódik.

A szállodák és vendéglátóhelyek többsége kénytelen ezeknek a költségnövekedéseknek legalább egy részét beépíteni az áraiba

– tette hozzá a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

A szállodai vezetők szerint

a vidéki hotelek árainál kiugró emelkedés nem várható a főszezonra sem,

de azért a népszerűbb programok időszakában, megugorhatnak a szobaárak az úgynevezett dinamikus árazás jegyében.

Jelenlegi árhelyzet

Idén januárban egy 30-40 négyzetméter közötti apartman 2 főre önellátással átlagban 29.040 forintba került, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A 3 csillagos 2 ágyas szoba reggelivel 2 főre 35.290 forintért volt elérhető átlagban. Négycsillagos szoba szintén 2 főre félpanzióval átlagosan 60.410 forintba, míg a panziókban a 2 ágyas szoba reggelivel 2 főre 30.740 forintba. Az idei januári árak annyira alacsonyak voltak, hogy legutóbb csak tavaly áprilisban voltak ennél olcsóbbak a szállások.

Főleg a 4 csillagosok kategóriájában érzékelhető, hogy vidéken igencsak pang a piac. A február 14-i, Valentin napi hétvégét leszámítva, nagyon jó ajánlatokat lehet kifogni, főleg akkor, ha a vendég hajlandó többet utazni. A januári 60.410 forintos átlagárhoz képest egy észak-kelet-magyarországi 4 csillagos szállodában most februárban 54.600 forint volt egy vendégéjszaka, de a dél-magyarországi szálláshelyen ennél is jobb a 48.582 forintos ár, míg Délkelet- Magyarországon közvetlenül a román határ mellett 22.300 Ft-ért is lehet 4 csillagos szállást találni reggelivel.

Négyszáz forintos euróval számolnak

Kovács Balázs azt is elmondta, hogy az idei üzleti év tervezése során 400 forint körüli euró-forint árfolyammal számoltak. Mindamellett hozzátette: a jelenlegi, gyorsan változó gazdasági környezet jelentősen megnehezíti a tervezést és az előrelátást. Az erősödő forintárfolyam kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az negatívan hat azoknak a szállodáknak a jövedelmezőségére – Budapesten és vidéken egyaránt –, ahol a szobaárakat euróban hirdetik meg. „A költségoldalon ugyanakkor ez nem jelent érdemi enyhülést, mivel a kiadások döntő része forintban merül fel” – tette hozzá a Danubius Hotels vezérigazgatója.

Somlyai Zoltán a forintárfolyam kapcsán elmondta: a szállodaláncok többsége az idei üzleti év tervezésekor óvatos. Jellemzően a 390-410 forint közötti euróárfolyam jelenik meg a költség- és bevételi tervekben.

2025-ben láthattuk, hogy a forint stabilizálódása kétélű fegyver: a szállodák szempontjából minden forinterősödés azt jelenti, hogy ugyanazért az euróban beszedett szobaárért kevesebb forintbevétel realizálódik, miközben a bér- és rezsiköltségek forintban merülnek fel

– mondta Somlyai Zoltán.

Bérek

A bérköltséggel kapcsolatban azt hangsúlyozta Somlyai Zoltán, hogy az az egyik legnagyobb kihívást jelenti az ágazat számára. „A munkaerőhiány, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, valamint a megtartási kényszer miatt 2026-ban kétszámjegyű bérköltség-növekedéssel számolnak a vállalkozások. A költségoldali nyomás továbbra is erős, miközben a bevételi oldalon csak korlátozott mozgástér áll rendelkezésre, ami óvatos üzleti tervezésre kényszeríti az ágazat szereplőit.”

A bérköltségek kapcsán azt mondta Kovács Balázs, hogy a piaci benchmarkok alapján átlagosan 6%-os alapbéremeléssel számolnak, ami „egyszerre szolgálja a versenyképességet és a működés stabilitását”.

A szektorban bár kevés új állást hirdetnek meg, de továbbra is hullámzó a munkaerőpiaci helyzet, főleg bizonyos pozíciókban. Elsősorban mosogató, takarító és szobalány pozíciókra, valamint szakácsokra keresnek rendszeresen munkatársakat.

Airbnb-hatás

A szállodai vezetők szerint hosszabb távon lehet megmondani majd, hogy a budapesti VI. kerületben már tiltott, máshol pedig szigorítani tervezett Airbnb-szabályozás hoz-e majd több vendéget a szállodák számára. Általánosságban az a vélemény, hogy a két vendégkör eltér egymástól, és egyáltalán nem biztos, hogy a lakáskiadás szűkebb piaci körülmények közé szorítása a szállodák felé tereli majd a külföldi turistákat. A kevésbé tehetőseket például akár más úti célok felé mozdíthatja el. Ennek hatása viszont akkor lesz igazán mérhető, ha nemcsak egy-két kerületben vezetik be a szigorítást.

Rövidül a Sziget, de lesz BL-döntő

A nagy, városszintű események érdemben növelik a szállodai keresletet, különösen Budapesten. A Sziget Fesztivál idején évről-évre, már jóval előre megugrik a foglalási aktivitás, ami az augusztusi hónap teljesítményét érezhetően javítja. Idén viszont rövidebb ideig tart a Sziget Fesztivál. Somlyai Zoltán ezzel kapcsolatban kiemelte: ez önmagában nem feltétlenül jelent érdemi visszaesést, ugyanakkor a hatása eltérően jelenhet meg az egyes szállodai szegmensekben.

Azzal kapcsolatban, hogy a foci BL idei májusi döntőjét Budapesten rendezi meg az UEFA, Kovács Balázs elmondta: „Ennek pontos hatását nehéz előre számszerűsíteni, de a május végi hétvége foglaltsága már most kiugró”.

Somlyai Zoltán szerint a nagy nemzetközi események jelentős, bár időben koncentrált keresletnövekedést hoznak a fővárosi szállodák számára. „Az ilyen rendezvények elsősorban a magasabb kategóriájú szálláshelyek foglaltságát és átlagárát emelik, különösen a belvárosi és a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező szállodák esetében” – magyarázta a szakmai szövetség elnöke.

