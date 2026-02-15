  • Megjelenítés
10 ezer fiatal döntheti el márciusban, hogy mely vállalatok maradnak talpon a következő években
10 ezer fiatal döntheti el márciusban, hogy mely vállalatok maradnak talpon a következő években

Portfolio
Az elmúlt években érezhetően átrendeződött a munkaerőpiac: az AI gyors térnyerése, a költségcsökkentési kényszerek és a gazdasági bizonytalanság egyszerre formálják a vállalatok felvételi stratégiáit. Miközben egyes szektorokban visszafogják a létszámot, a műszaki és technológiai területeken továbbra is éles a verseny a képzett szakemberekért. Van azonban egy csodafegyver: a személyes állásexpók.
Az elmúlt egy-két évben látványos fordulat rajzolódik ki a munkaerőpiacokon: az AI-alapú megoldások terjedése, a költségnyomás és a gazdasági bizonytalanság egyszerre alakítják át a vállalatok toborzási stratégiáit. Egyes területeken leépítések zajlanak, máshol tartós szakemberhiány alakult ki, miközben a cégek egyre célzottabban keresik a speciális, műszaki és technológiai kompetenciákat. Magyarországon pedig egyre inkább úgy fest, hogy teljesen kimerültek a munkaerőtartalékok.

Ebben a környezetben rendezik meg március 10–11-én a Műegyetemi Állásbörzét, amelyet a szervezők a műszaki és technológiai munkaerőpiac egyik fontos találkozópontjaként pozicionálnak. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói létszáma országos összevetésben mérsékeltebben csökkent, a diákok mintegy 15 százaléka külföldi.

A cél, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsenek a vállalatok és a mérnöki, informatikai területen tanuló hallgatók között, akiket egyre nehezebb megszólítani.

A szervezők szerint az állásbörze egyfajta munkaerőpiaci indikátorként is működik: a kiállítók összetétele és az érdeklődés alapján jól látható, mely iparágak keresnek aktívan szakembereket, és hol erősödik a hiány. A személyes jelenlét lehetőséget ad arra, hogy a cégek közvetlenül mérjék fel a hallgatók érdeklődését és kompetenciáit.

A rendezvényt a bmejob.hu online platform egészíti ki, ahol a vállalatok díjmentesen tölthetnek fel álláshirdetéseket kifejezetten műszaki és technológiai érdeklődésű hallgatók számára.

A szervezők közlése szerint közel 100 kiállítóra és mintegy 10 ezer látogatóra számítanak.

Orbán Balázs, a Műegyetemi Hallgatói Kft. ügyvezetője szerint a részvétel versenyelőnyt jelenthet a cégek számára a pályakezdőkért folytatott toborzásban.

Címlapkép forrása: BME

