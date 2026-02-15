Évet értékelt Magyar Péter, ezeket az ígéreteket tette

"Ahhoz, hogy a magyar történelem legfényesebb csillagát egy valóban független, szuverén, szabad és emberséges Magyarországon ünnepelhessük, április 12-én mindenkire szükség lesz" - fogalmazott az ellenzéki politikus, aki többször is azt hangoztatta, hogy
a győzelem kapujában állnak.
Mindezt az aktuális közvéleménykutatásokra alapozta, amelyek nagy többsége azt mutatja, hogy az ellenzéki párt nagy fölénnyel vezet a Fidesz előtt.
"Minden megvan a győzelemhez, többség, hiteles jelöltek, program, szakértők, a Tisza készen áll a kormányzásra" - jelentette ki. Mi egy olyan országot kínálunk, ahol a politika nem megfigyelést, rettegést és zsarolást, hanem békét, nyugalmat és biztonságot kínál mindenkinek - mondta.
Magyar Péter újólag nyilvános vitára hívta Orbán Viktor miniszterelnököt, mondván: "legyen vita a valóban fontos dolgokról, az egészségügyről, a bérekről, a lakhatásról, az oktatásról, a magyar gazdaságról és az uniós források hazahozataláról".
Az MTI szerint leszögezte:
- a Tisza megtartja a déli határkerítést,
- szigorúan fog fellépni az illegális migrációval szemben és
- elutasítja a migrációs paktumot, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és
- nem akarja visszaállítani a sorkötelezettséget.
A magyar fiatalok jövőjét nem félelemre, hanem tudásra és szabadságra kell építeni - hangoztatta Magyar Péter, akinek a beszédéből az is kiderült, hogy
a Tisza Alaptörvénybe írná, hogy nem lesz sorkatonaság.
A Fidesz gazdasági modellje tizenhat év alatt eljutott +az összeszerelő üzemektől a mérgező halálgyárakig" - utalt a Samsung gödi akkumulátorgyárára.
Azt mondta, a Tisza-kormány működő nemzetgazdasági víziót kínál Magyarországnak: hazahozott európai uniós forrásokat, támogatott kkv-kat, innovatív startupokat, és magas hozzáadott értéket előállító, szabálykövető külföldi beruházásokat, amelyek jórészt magyarokat foglalkoztatnak és fizetnek is adót. "A Tisza-kormány alatt a dolgozók egészsége, a helyiek biztonsága és a környezetünk védelme lesz az első" - hangoztatta.
Első lépésük az uniós források hazahozatala lesz, helyreállítják az ágazat finanszírozását, évente minimum 500 milliárd forinttal több forrást adnak az állami egészségügynek - jelezte.
Megismételte korábbi ígéretét: a korrupció felszámolása érdekében haladéktalanul csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt. Az idősellátásban 20 ezer új férőhelyet hoznak létre, 120 ezer forintra emelik a minimálnyugdíjat, bevezetik 200 ezer forintig a nyugdíjas SZÉP-kártyát, duplájára emelik a családi pótlékot, a gyest és a gyetet, és visszaállítják az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját.
A közlekedésre hazahoznák az uniós pénzeket, majd átfogó pályafelújításba kezdenének, kormánybiztost neveznének ki a közutak rendbetételére.
Az eseményen a párt több képviselő-jelöltje mellett felszólalt Kapitány István, a párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, aki elhibázott gazdaságpolitikának nevezte, hogy a kormány éveken át egyetlen iparágra tette fel az ország jövőjét, hazardírozott, elképesztő mennyiségű közpénzt öntött az akkumulátoriparba. Orbán Anita külügyi szakértő többek között azt mondta, hogy a Tisza-kormány "nem idegen nagyhatalmakért, külföldi érdekekért és oligarchákért" fog dolgozni.
A Telex megkérdezte, hogy a Tisza győzelme esetén meddig maradna érvényben a háborús veszélyhelyzet. Magyar Péter azt mondta, hogy az új Országgyűlés második ülésén szavaznának erről.
Elmondása szerint nagyon gyors folyamat lehet az önálló környezetvédelmi minisztérium felállítása. Ehhez Gajdos Lászlónak megvan ehhez a képzettsége és a szakmai elismertsége. Gajdos László Szabolcs-Szatmár-Bereg 1-es körzetének jelöltje is beszélt az eseményen, ahol azt mondta, hogy nem lehet a kormány környezetvédelmi programjáról beszélni, mert nincs ilyen program. Gajdos a gödi akkumulátorgyár ügyéről beszélt, amelyet döbbenetesnek nevezett: „hogyan működhetett egy ilyen üzem akár egyetlen percig is környezetvédelmi engedély nélkül?”. A Tisza programjaként ezért környezetvédelmi minisztériumot és független környezetvédelmi hatóságot ígért.
Azt mondta, nem kapott választ a Samsung vezérigazgatójától, pedig a helyszínen szeretne feltenni kérdéseket neki. Magyar Péter hétfőre újabb információkat ígér az ügyben. Több korábbi dolgozóval vették fel a kapcsolatot, akik „elképesztő állapotokról számoltak be”, például elhullott állatokról, levegőbe kerülő mérgező anyagokról. Szerinte ennek a történetnek nincs még vége, nagyon gyorsan kell cselekedni az új kormánynak április 12. után.
Nincs kapcsolata a Tiszának multicégekkel, csak magyar adófizetőktől kapnak támogatásokat - jelentette ki Magyar Péter.
Címlapkép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke évértékelő beszédét tartja a Hungexpón 2026. február 15-én. Forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
Mutatunk néhány izgalmas részvényt, ami nem az ijedős befektetőknek való
Nagy növekedési lehetőséggel kecsegtet a szektor.
Évet értékelt Magyar Péter, ezeket az ígéreteket tette
A gödi Samsung-gyár ügyéről is beszélt.
Ursula von der Leyen kijelentette: innen már nincs visszaút
Európa arra készül, hogy jobban megvédje magát.
Olajszállítások: Magyarország és Szlovákia levelet írt
Horvátországnak.
Megérkezett Magyarországra Marco Rubio
Videón is látható az amerikai külügyminiszter érkezése.
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: dermesztő hideg és havazás is jön a napokban
Változékony napok állnak előttünk.
Ezzel a két részvénnyel most gyorsan megduplázhatod a pénzed a profik szerint!
Két papírban is több mint 100 százalékos hozampotenciál rejlik.
Megszólalt Robert Fico a Barátság kőolajvezetékről: zsarolást emleget a szlovák kormányfő
Kemény vádakat fogalmazott meg Ukrajnával szemben.
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.