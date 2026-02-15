Évet értékelt Magyar Péter, ezeket az ígéreteket tette

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Hungexpón vasárnap tartott évértékelő beszédében úgy vélekedett, hogy ötvenhat nap múlva eldől, hogy képesek vagyunk-e új irányt adni a hazánknak, és gyarapodó, békés, emberséges Magyarországot építeni.

"Ahhoz, hogy a magyar történelem legfényesebb csillagát egy valóban független, szuverén, szabad és emberséges Magyarországon ünnepelhessük, április 12-én mindenkire szükség lesz" - fogalmazott az ellenzéki politikus, aki többször is azt hangoztatta, hogy

a győzelem kapujában állnak.

Mindezt az aktuális közvéleménykutatásokra alapozta, amelyek nagy többsége azt mutatja, hogy az ellenzéki párt nagy fölénnyel vezet a Fidesz előtt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 31. Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

"Minden megvan a győzelemhez, többség, hiteles jelöltek, program, szakértők, a Tisza készen áll a kormányzásra" - jelentette ki. Mi egy olyan országot kínálunk, ahol a politika nem megfigyelést, rettegést és zsarolást, hanem békét, nyugalmat és biztonságot kínál mindenkinek - mondta.

Magyar Péter újólag nyilvános vitára hívta Orbán Viktor miniszterelnököt, mondván: "legyen vita a valóban fontos dolgokról, az egészségügyről, a bérekről, a lakhatásról, az oktatásról, a magyar gazdaságról és az uniós források hazahozataláról".

Az MTI szerint leszögezte:

a Tisza megtartja a déli határkerítést,

szigorúan fog fellépni az illegális migrációval szemben és

elutasítja a migrációs paktumot, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és

nem akarja visszaállítani a sorkötelezettséget.

A magyar fiatalok jövőjét nem félelemre, hanem tudásra és szabadságra kell építeni - hangoztatta Magyar Péter, akinek a beszédéből az is kiderült, hogy

a Tisza Alaptörvénybe írná, hogy nem lesz sorkatonaság.

A Fidesz gazdasági modellje tizenhat év alatt eljutott +az összeszerelő üzemektől a mérgező halálgyárakig" - utalt a Samsung gödi akkumulátorgyárára.

Azt mondta, a Tisza-kormány működő nemzetgazdasági víziót kínál Magyarországnak: hazahozott európai uniós forrásokat, támogatott kkv-kat, innovatív startupokat, és magas hozzáadott értéket előállító, szabálykövető külföldi beruházásokat, amelyek jórészt magyarokat foglalkoztatnak és fizetnek is adót. "A Tisza-kormány alatt a dolgozók egészsége, a helyiek biztonsága és a környezetünk védelme lesz az első" - hangoztatta.

Első lépésük az uniós források hazahozatala lesz, helyreállítják az ágazat finanszírozását, évente minimum 500 milliárd forinttal több forrást adnak az állami egészségügynek - jelezte.

Megismételte korábbi ígéretét: a korrupció felszámolása érdekében haladéktalanul csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt. Az idősellátásban 20 ezer új férőhelyet hoznak létre, 120 ezer forintra emelik a minimálnyugdíjat, bevezetik 200 ezer forintig a nyugdíjas SZÉP-kártyát, duplájára emelik a családi pótlékot, a gyest és a gyetet, és visszaállítják az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját.

A közlekedésre hazahoznák az uniós pénzeket, majd átfogó pályafelújításba kezdenének, kormánybiztost neveznének ki a közutak rendbetételére.

Az eseményen a párt több képviselő-jelöltje mellett felszólalt Kapitány István, a párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, aki elhibázott gazdaságpolitikának nevezte, hogy a kormány éveken át egyetlen iparágra tette fel az ország jövőjét, hazardírozott, elképesztő mennyiségű közpénzt öntött az akkumulátoriparba. Orbán Anita külügyi szakértő többek között azt mondta, hogy a Tisza-kormány "nem idegen nagyhatalmakért, külföldi érdekekért és oligarchákért" fog dolgozni.

A Telex megkérdezte, hogy a Tisza győzelme esetén meddig maradna érvényben a háborús veszélyhelyzet. Magyar Péter azt mondta, hogy az új Országgyűlés második ülésén szavaznának erről.

Elmondása szerint nagyon gyors folyamat lehet az önálló környezetvédelmi minisztérium felállítása. Ehhez Gajdos Lászlónak megvan ehhez a képzettsége és a szakmai elismertsége. Gajdos László Szabolcs-Szatmár-Bereg 1-es körzetének jelöltje is beszélt az eseményen, ahol azt mondta, hogy nem lehet a kormány környezetvédelmi programjáról beszélni, mert nincs ilyen program. Gajdos a gödi akkumulátorgyár ügyéről beszélt, amelyet döbbenetesnek nevezett: „hogyan működhetett egy ilyen üzem akár egyetlen percig is környezetvédelmi engedély nélkül?”. A Tisza programjaként ezért környezetvédelmi minisztériumot és független környezetvédelmi hatóságot ígért.

Azt mondta, nem kapott választ a Samsung vezérigazgatójától, pedig a helyszínen szeretne feltenni kérdéseket neki. Magyar Péter hétfőre újabb információkat ígér az ügyben. Több korábbi dolgozóval vették fel a kapcsolatot, akik „elképesztő állapotokról számoltak be”, például elhullott állatokról, levegőbe kerülő mérgező anyagokról. Szerinte ennek a történetnek nincs még vége, nagyon gyorsan kell cselekedni az új kormánynak április 12. után.

Nincs kapcsolata a Tiszának multicégekkel, csak magyar adófizetőktől kapnak támogatásokat - jelentette ki Magyar Péter.

Címlapkép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke évértékelő beszédét tartja a Hungexpón 2026. február 15-én. Forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd