Megérkezett az időjárás-előrejelzés: dermesztő hideg és havazás is jön a napokban

A térségünk időjárását alakító mediterrán légörvény fokozatosan kelet felé elhagyja majd az országot, holnap pedig okklúziós front érkezik, amely valamivel enyhébb légtömegeket hoz majd.

Vasárnap éjszaka a légmozgás veszít erejéből, a Dunántúlon és Észak-keleten pedig egyre nayobb területen felszakadozik majd a felhőzet.

A középső országrészeken, ahol a felhőzet megmaradhat, hózápor is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általánosan -1 és -7 Celsius-fok körül alakul.

Hétfőn napközben erősen felhős időre számíthatnk, de időszakosan kisüthet a nap. Csapadék kezdetben havazás, hószállingózás formájában fordulhat elő, kevés helyen, délelőtt pedig összefüggő csapadékzóna érkezik, amelyből elsősorban a dél-nyugati és déli megyékben fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék.

A csúcshőmérséklet a hét első napján -1 és 7 Celsius-fok között alakul majd.

Forrás: HungaroMet

A következő napokban éjszakánként fagypont alatti hőmérsékletre van kilátás az országban. Csütörtökön kiterjedt csapadékzóna is érkezik Magyarországra, azonban még bizonytalan, milyen formában hoz majd csapadékot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images