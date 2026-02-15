  • Megjelenítés
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: dermesztő hideg és havazás is jön a napokban
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: dermesztő hideg és havazás is jön a napokban

Portfolio
A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a következő napok változékony időjárást hoznak Magyarországon. Vegyes halmazállapotú csapadék többfelé is előfordulhat az országban.

A térségünk időjárását alakító mediterrán légörvény fokozatosan kelet felé elhagyja majd az országot, holnap pedig okklúziós front érkezik, amely valamivel enyhébb légtömegeket hoz majd.

Vasárnap éjszaka a légmozgás veszít erejéből, a Dunántúlon és Észak-keleten pedig egyre nayobb területen felszakadozik majd a felhőzet.

A középső országrészeken, ahol a felhőzet megmaradhat, hózápor is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általánosan -1 és -7 Celsius-fok körül alakul.

Mi lesz az a top skill, amivel kitűnhetünk majd a munkaerőpiacon?

Napok lehetnek hátra az újabb kockázati sokkig – egész szektorok értékeltsége és megtérülése dőlhet be

Több mint 100 kilométer per órás szél tombol Magyarországon - Budapestre is figyelmeztetés van érvényben

Hétfőn napközben erősen felhős időre számíthatnk, de időszakosan kisüthet a nap. Csapadék kezdetben havazás, hószállingózás formájában fordulhat elő, kevés helyen, délelőtt pedig összefüggő csapadékzóna érkezik, amelyből elsősorban a dél-nyugati és déli megyékben fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék.

A csúcshőmérséklet a hét első napján -1 és 7 Celsius-fok között alakul majd.

Forrás: HungaroMet

A következő napokban éjszakánként fagypont alatti hőmérsékletre van kilátás az országban. Csütörtökön kiterjedt csapadékzóna is érkezik Magyarországra, azonban még bizonytalan, milyen formában hoz majd csapadékot.

Több mint 100 kilométer per órás szél tombol Magyarországon - Budapestre is figyelmeztetés van érvényben

Jön az országos fagy, kemény mínuszokra kell készülni este

Brutális széllökésekkel csapott le a hidegfront Magyarországra - Riasztást adtak ki több megyére is

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására
Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat
Fontos bejelentés jött a rezsiszámlákról - Ha nem lép időben, bukja a támogatást
