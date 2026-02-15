Mi lesz az a top skill, amivel kitűnhetünk majd a munkaerőpiacon?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A munkaerőpiac elmúlt közel 100 éves története azt mutatja, hogy a legértékesebb képességnek mindig az számított, ami a legkevésbé volt automatizálható abban az adott korban. Vajon milyen tulajdonságokkal kell felvérteznünk magunkat, hogy a jövő munkaerőpiacán sikeresek és keresettek legyünk?

Az ipari tömegtermelés korszakában (1920–1945) a munkaerőpiaci érvényesüléshez szükséges képességek elsősorban a fizikai erő, a fegyelem és a monotóniatűrés köré csoportosultak. A munkahelyek nagyra értékelték a szabálykövető, fegyelmezett, pontosan, alacsony hibaaránnyal dolgozni képes, ám viszonylag alacsony végzettségű tömegeket. Az egyéni kreativitás értéke alacsony volt, a rendszereket az emberek cserélhetőségére optimalizálták.

Megbízható munkatapasztalat és fegyelem helyett

Ezt követően, a II. világháború utáni újjáépítés, a jóléti államok kiépülésének korszakában egészen az 1970-es évek közepéig, végéig a szaktudás (mesterlevél, diploma), a megbízhatóság, a szervezeti lojalitás és az években mérhető munkatapasztalat lépett a top skillek listájának élére.

A komplexebb gépek, a hosszú távú munkaszerződések, a stabil kereslet és a belső karrierutak működtetésének aranykora volt ez, amikor a legtöbb foglalkoztató hosszú távú befektetésként tekintett a munkavállalókra nem csak a magasan kvalifikált, hanem a fizikai pozíciókban is.

Az olajválság és a globalizáció kezdetének időszakában (1975–1995) a problémamegoldó- és alkalmazkodó képesség, a hatékonyság, valamint a specializált szakértelem számított topképességnek.

A munkaerő olyan költségtényezővé vált, amelynek teljesítménymérése és racionalizálása létfontosságú lett a növekvő verseny, az elmosódó ország- és regionális határok uralta világban.

Gyorsan avuló alaplogika

Az 1995 után kiépülő internet alapú tudásgazdaság aztán minden addiginál magasabbra értékelte a digitális írástudást, a jó kommunikációt, a tanulásra való képességet és hajlandóságot. Kulcsfontosságúvá vált a kooperáció és a rugalmasság is a projektalapú megbízások, a globális csapatok korszakában.

A tudás értékes, de gyorsan avul

- vallották a munkahelyi vezetők.

A 2010 után évtizedben a kreativitás, az önmenedzsment, az érzelmi intelligencia, az önálló munkavégzés, a komplex gondolkodás avanzsált igazi sikertényezővé. A gazdasági működés alaplogikája szerint a hozzáadott érték az egyéni döntésekben és ötletekben keletkezett. Teret nyert a remote és hibrid munkavégzés, egyre több lapos szervezet jött létre. Az automatizálható folyamatokat a legtöbb ágazatban sikerrel automatizálták, kiiktatva a fölösleges humánerőforrást igénylő pozíciókat.

Összességében az elmúlt évtizedekben a fontossági lista a fizikaitól a kognitív képességek felé tolódott, a fegyelmezett munkavállalók helyett az autonóm személyiségek értéke nőtt meg, a stabil tudás iránti igényt pedig felváltotta a tanulási képességek iránti. Jelenleg úgy tűnik, ha emberi erőforrásról van szó, folyamatosan veszít értékéből a munkaerőpiacon a puszta végrehajtás, az ismétlődő rutin, a lojalitás, egyre nagyobb teret nyer az adaptivitás, az együttműködési képesség és a mentális stabilitás iránti kereslet.

Automatizálhatatlan képességek

A munkaerőpiac elmúlt közel 100 éves története azt mutatja, hogy

a legértékesebb képességnek mindig az számított, ami a legkevésbé volt automatizálható abban az adott korban. Ma pedig ez nem a tudás, hanem a gondolkodás minősége.

A világ gyorsabban változik, mint korábban bármikor. Automatizáció, mesterséges intelligencia, távmunka, globális verseny – ezek ma már mindennapjaink részei. Egyre kevésbé számít, milyen diplománk van vagy hány éve dolgozunk egy területen, és egyre inkább az, hogy mennyire vagyunk alkalmazkodásra, tanulásra képesek és emberileg értékesek. A jövő munkaerőpiacán ugyanis az „ütőképesség” új értelmet nyer.

Mentális pajzsokat elő!

Nem az a versenyelőny, ha valaki mindent tud, hanem az, ha gyorsan és hatékonyan képes új dolgokat elsajátítani. A technológiák, módszertanok, de akár teljes szakmák is elavulhatnak néhány éven belül. Az marad versenyben, aki nem ragaszkodik mereven a meglévő tudásához, hanem képes újratanulni, sőt, „levetkőzni” régi beidegződéseit. Az alkalmazkodókészség immár nem csupán technikai kérdés lesz: mentális rugalmasságot, nyitottságot és bizonytalanságtűrést is jelenteni fog.

Az információ ma már nem feltétlenül érték, a jó döntés viszont az. A jövő munkavállalójának képesnek kell lennie információkat értelmezni, forrásokat minősíteni, rangsorolni, emellett összefüggéseket felismerni és komplex problémákra megoldást találni. Míg a rutinfeladatokat egyre inkább gépek, robotok, algoritmusok végzik, az ember szerepe a nem egyértelmű, sokváltozós helyzetek kezelésében válik kulcsfontosságúvá. A kritikus gondolkodás segít majd abban is, hogy ne váljunk technológiafüggővé, hanem tudatosan használjuk az eszközöket.

Nem mindenkinek kell programozóvá válnia, de a digitális műveltség kulcsfontosságúvá válik. A jövő munkaerőpiacán alapelvárás lesz az adatok értelmezése, a digitális eszközök magabiztos használata, a mesterséges intelligenciával való együttműködés. Ez nem technológiai fetisizmus, hanem hatékonysági kérdés. A digitális műveltség része az online jelenlét tudatos kezelése, a kiberbiztonsági alapok ismerete és az információs túlterhelés kezelése is.

Paradox módon, minél technológiaközpontúbb a világ, annál értékesebbek az emberi kapcsolódási készségek. A világos kommunikáció, az empátia, a visszajelzés adásának és fogadásának képessége kiemelkedő jelentőségű lesz – különösen, ha hibrid és távoli munkavégzésről van szó. A jövő sikeres munkavállalója képes különböző kultúrájú, gondolkodású emberekkel együtt dolgozni, bizalmat építeni, konfliktusokat kezelni virtuálisan és személyesen is.

A klasszikus hierarchikus szervezetek helyét egyre laposabb, projektalapú struktúrák veszik át. Ez nagyobb szabadságot, de nagyobb felelősséget is jelent. Az ütőképes munkavállaló nem vár folyamatos utasításokra, hanem képes önállóan priorizálni, dönteni és vállalni döntései következményeit. Az önmenedzselés – fókuszban az energia- és időgazdálkodással – kulcskészséggé válik.

A jövőben azok lesznek sikeresek, akik képesek meglévő elemekből új megoldásokat létrehozni, értéket teremteni, és nem csak végrehajtani. Az innováció nem kiváltság, hanem alapelvárás lesz, a kreatív gondolkodás pedig segít, hogy az ember ne pótolható erőforrás, hanem egyedi érték legyen a munkaerőpiacon.

Ezek az extragyors változások ugyanakkor stresszt, bizonytalanságot és kiégést okoznak. Az érzelmi intelligencia – önismeret, önszabályozás, empátia – és a reziliencia döntő szerepet játszik majd abban, ki tud hosszú távon is kiválóan teljesíteni. A mentális ütésállóság egyenesen versenyképességi tényezővé válik.

A jövő munkaerőpiaca vélhetően nem az “erősebbeké”, hanem a rugalmasabbaké, a tudatosabbaké és az empatikusabbaké lesz. Ahol nem az számít majd, mit tudsz, hanem az, mi mindent vagy képes szintetizálni, eldönteni és irányítani.

