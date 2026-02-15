Modi és Macron csúcstalálkozója óriási fegyverüzletet hozhat

Az indiai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Macron számos állam- és kormányfő, döntéshozó, valamint mesterségesintelligencia-szakértő társaságában vesz részt a hétfőn Újdelhiben kezdődő eseményen.

A francia elnök hivatalos programjában szerepel a Modi miniszterelnökkel folytatott kétoldalú egyeztetés is.

A látogatás időzítése egybeesik India azon törekvésével, hogy diverzifikálja stratégiai kapcsolatait, és csökkentse függőségét a hagyományos haditechnikai beszállítóitól. A múlt héten az indiai kormány közel 40 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzést hagyott jóvá, amely – egyebek mellett – 114 francia vadászgépet és rakétákat is magában foglal. A tervezett ügylet az elmúlt évek egyik legnagyobb légierő-fejlesztése, amelynek keretében a Dassault Aviation által gyártott Rafale vadászgépek, valamint több száz SCALP manőverező robotrepülőgép kerülhet az indiai hadsereghez.

Rajnath Singh indiai védelmi miniszter kedden Bengaluruban találkozik francia kollégájával, Catherine Vautrinnal. A megbeszélésen a várakozások szerint

újabb tíz évre meghosszabbítják a két ország védelmi együttműködési megállapodását,

emellett megegyezés születhet a Hammer irányított rakéták közös gyártásáról is.

Címlapkép forrása: EU