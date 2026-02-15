Modi és Macron csúcstalálkozója óriási fegyverüzletet hozhat

Az indiai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Macron számos állam- és kormányfő, döntéshozó, valamint mesterségesintelligencia-szakértő társaságában vesz részt a hétfőn Újdelhiben kezdődő eseményen.
A francia elnök hivatalos programjában szerepel a Modi miniszterelnökkel folytatott kétoldalú egyeztetés is.
A látogatás időzítése egybeesik India azon törekvésével, hogy diverzifikálja stratégiai kapcsolatait, és csökkentse függőségét a hagyományos haditechnikai beszállítóitól. A múlt héten az indiai kormány közel 40 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzést hagyott jóvá, amely – egyebek mellett – 114 francia vadászgépet és rakétákat is magában foglal. A tervezett ügylet az elmúlt évek egyik legnagyobb légierő-fejlesztése, amelynek keretében a Dassault Aviation által gyártott Rafale vadászgépek, valamint több száz SCALP manőverező robotrepülőgép kerülhet az indiai hadsereghez.
Rajnath Singh indiai védelmi miniszter kedden Bengaluruban találkozik francia kollégájával, Catherine Vautrinnal. A megbeszélésen a várakozások szerint
újabb tíz évre meghosszabbítják a két ország védelmi együttműködési megállapodását,
emellett megegyezés születhet a Hammer irányított rakéták közös gyártásáról is.
Címlapkép forrása: EU
Sötét titok a világhírű múzeum körül: nácik által elvett Van Gogh-festmény miatt indult per
Egy Pissarro-mű miatt is perrel néz szembe a Met.
Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására
Magas szintről jött a beismerés.
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Jön az országos fagy, kemény mínuszokra kell készülni este
Készítse a jégkaparót.
Váratlan lépés: beengedték az EU fegyverkezési programjába a tengerentúli szövetségest
Közvetlen hozzáférést nyernek az európai védelmi piachoz.
Tíz ukrán drónos alázta meg a NATO elit egységeit - Drónháborús rémálom a fronton
Gyakorlatilag nincs valódi rejtőzködés.
Veszélyes játékot űz az EU a befektetőkkel, miközben óriási átalakulás előtt állunk
Pont ott vághatja vissza Brüsszel a szabályozásokat, ahol a legtöbbet árt a részvényeseknek.
Már a pallón himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?
Lenéztek a szakadék széléről, de nem tetszett nekik, amit láttak.
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!