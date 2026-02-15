A bizonytalanság a beszállítói hálózatoktól a profitmarzsokig mindent érinthet, különösen az exportorientált ipari vállalatoknál növelve a kockázati prémiumot.
A tét jóval nagyobb annál, mint hogy néhány termékkörre újabb vámok kerülnek-e: az európai ipar versenyképessége, a zöldátmenet beruházásainak megtérülése és a technológiai szuverenitás forog kockán. Bár az EU globálisan több mint 400 milliárd eurós kereskedelmi többletet ér el, egyetlen reláció kirívóan negatívvá vált:
Miközben a Donald Trump által újraindított amerikai vámháború még korántsem ért véget, Európa már egy újabb, potenciálisan súlyosabb gazdasági következményekkel járó kereskedelmi konfliktus küszöbén áll.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés