Szinte észrevétlenül közeledik egy újabb sokk az európai piacokon: nem az a kérdés, hogy bekövetkezik-e, hanem mikor és milyen gyorsan árazza be a tőzsde az ellátási láncoknál jelentkező politikai és szabályozási kockázatokat.

A bizonytalanság a beszállítói hálózatoktól a profitmarzsokig mindent érinthet, különösen az exportorientált ipari vállalatoknál növelve a kockázati prémiumot.

A tét jóval nagyobb annál, mint hogy néhány termékkörre újabb vámok kerülnek-e: az európai ipar versenyképessége, a zöldátmenet beruházásainak megtérülése és a technológiai szuverenitás forog kockán. Bár az EU globálisan több mint 400 milliárd eurós kereskedelmi többletet ér el, egyetlen reláció kirívóan negatívvá vált:

Miközben a Donald Trump által újraindított amerikai vámháború még korántsem ért véget, Európa már egy újabb, potenciálisan súlyosabb gazdasági következményekkel járó kereskedelmi konfliktus küszöbén áll.