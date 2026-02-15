Olyan történhet az amerikai gazdaságban, amiből egyszer már nagy pofon lett

Az amerikai gazdaságról hónapokig azt hittük, hogy csak idő kérdése a lassulás. Most viszont olyan kombináció kezd összeállni az adatokban, ami ritkán marad következmények nélkül. Három kamatcsökkentés után a növekedés mintha újra életjelet adna, miközben az inflációs háttér még mindig nem “nyugodt”. A kérdés innentől nem az, hogy jön-e recesszió. Hanem az, hogy mi indul be előbb, és mit kényszerít ki a piacból és a Fedből. Van egy forgatókönyv, ami rövid távon kifejezetten kedvezőnek tűnhet, aztán nagyon gyorsan átfordulhat és a következő hetek adatai már elkezdhetik megmutatni, melyik irányba billen a mérleg.

Az elmúlt hónapok nagyon érdekesen teltek az amerikai gazdaságban. Őszre teljesen lefékezett az amerikai munkaerőpiac, az előretekintő indikátorok lassulást mutattak, miközben a fogyasztással kapcsolatban is kételyek merültek fel. Az egyetlen dolog, ami a hátán vitte az amerikai gazdaságot, azok a beruházások voltak.

Azonban a közhidelemmel ellentétben nem hogy nem került recesszióba az amerikai gazdaság, hanem éppenhogy az újragyorsulás jelei láthatóak. Eközben viszont történt három kamatcsökkentés, ami felveti annak a kérdését, hogy mi lesz az inflációval (CPI).

Ennek fényében érdemes megnézni, hogy miért nem került recesszióba az amerikai gazdaság és mi jöhet az év második felében növekedés, inflációs és kamat fronton. Mert most nem az a kérdés, hogy “működött-e a soft landing”, hanem az, hogy a frissülő növekedési kép mellé milyen inflációs pálya társul, és a Fed új elnöke, hogyan kezeli inflációs szempontból a gazdaság újragyorsulását.