Olyan történhet az amerikai gazdaságban, amiből egyszer már nagy pofon lett

Az elmúlt hónapok nagyon érdekesen teltek az amerikai gazdaságban. Őszre teljesen lefékezett az amerikai munkaerőpiac, az előretekintő indikátorok lassulást mutattak, miközben a fogyasztással kapcsolatban is kételyek merültek fel. Az egyetlen dolog, ami a hátán vitte az amerikai gazdaságot, azok a beruházások voltak.
Azonban a közhidelemmel ellentétben nem hogy nem került recesszióba az amerikai gazdaság, hanem éppenhogy az újragyorsulás jelei láthatóak. Eközben viszont történt három kamatcsökkentés, ami felveti annak a kérdését, hogy mi lesz az inflációval (CPI).
Ennek fényében érdemes megnézni, hogy miért nem került recesszióba az amerikai gazdaság és mi jöhet az év második felében növekedés, inflációs és kamat fronton. Mert most nem az a kérdés, hogy “működött-e a soft landing”, hanem az, hogy a frissülő növekedési kép mellé milyen inflációs pálya társul, és a Fed új elnöke, hogyan kezeli inflációs szempontból a gazdaság újragyorsulását.
