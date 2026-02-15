  • Megjelenítés
Több mint 100 kilométer per órás szél tombol Magyarországon - Budapestre is figyelmeztetés van érvényben
Több mint 100 kilométer per órás szél tombol Magyarországon - Budapestre is figyelmeztetés van érvényben

Az elmúlt napok időjárás-előrejelzéseivel összhangban, rendkívül erős szél mellett markáns hidegfront érkezett meg hazánkba vasárnap. A délután folyamán a 80-100 kilométer per órás széllökések sem ritkák országszerte. A HungaroMet ma reggel az ország több megyéjére is elsőfokú, citromságra riasztást adott ki az erős szél miatt. Budapesten jelenleg figyelmeztetés van érvénybe a széllökések miatt.

Ahogy azt ma délelőtt megírtuk, hidegfront érte el Magyarországot a mai nap folyamán. Alig 24 óra leforgása alatt helyenként több mint 10 Celsius-fokot zuhant a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig országos fagyokra kell készülni.

A hideg légtömegeket viharos, helyenként akár 100 kilométer per óra körüli széllökések is kísérik ma.

Az Időkép cikke szerint Fonyódon ma délelőtt a 137, Keszthelyen pedig a 128 kilométer per órát is elérte a szélsebesség. Több balatonparti településen is fákat csavart ki a szél, helenként gépjárműveket is megrongálva. Hévízen és Gyenesdiáson áramkimaradást is okozott az viharos szél.

Kép forrása: HungaroMet

A MÁV mai közleménye szerint a rendkívül erős szél a MÁV járatait sem kímélte

Az extrém erejű szél miatt a Dunántúlon fakidőlések, felsővezetéki hibák nehezítik a vasúti forgalmat, emiatt várhatóan a kora esti órákig hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani. A székesfehérvári, veszprémi térségbe, valamint a Balatonra tartóknak a VOLÁN járatait javasoljuk

- írják a Mávinformon. A Balaton déli partján közlekedő járatok helyjegy nélkül is igénybe vehetőek, a szabadon maradt ülőhelyek elfoglalásával.

A HungaroMet szerint az ország nagy részén figyelmeztetés van érvényben,

egyes, leginkább dunántúli járásokban pedig riasztást is kiadtak az erős szél miatt.

Kép forrása: HungaroMet
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

