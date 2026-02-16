  • Megjelenítés
Az AI forgatja fel a compliance világát? Minden kiderül március 3-án!
Az AI forgatja fel a compliance világát? Minden kiderül március 3-án!

2026. március 3-án a Radisson Blu Béke Hotelben kerül megrendezésre a Digital Compliance 2026 konferencia, amely ismét közös szervezésben jön létre a Portfolio és a Wolters Kluwer együttműködésével. Az esemény a compliance szakma egyik legjelentősebb tavaszi találkozójaként várja azokat a szakembereket, akik a jogszerűségből és a megfelelésből szeretnének tartós versenyelőnyt kovácsolni.

A konferencia központi témája a mesterséges intelligencia compliance-ra gyakorolt hatása lesz. A technológiai változások ugyanis nem csupán új kockázatokat hoznak, hanem olyan lehetőségeket is kínálnak, amelyekkel a megfelelés gyorsabbá, pontosabbá és hatékonyabbá tehető. A compliance szakma ma már multidiszciplináris területté vált: a jogi tudás mellett üzleti, kommunikációs és technológiai kompetenciákat egyaránt igényel. Az AI pedig olyan eszköztárat biztosít, amellyel a compliance szakemberek nem csupán reagálhatnak a változásokra, hanem proaktívan stratégiai előnyt szerezhetnek belőlük.

Az esemény három fő szekció keretében járja körbe a legaktuálisabb kérdéseket. Az első szekció a compliance mint szakma fejlődését állítja középpontba, bemutatva, hogy a mai compliance szakember már nemcsak szabályőr, hanem stratégiai tanácsadó is egyben. A második szekció az adatvagyon és a bizalom kapcsolatát vizsgálja, különös tekintettel arra, hogy hogyan válhat a data governance a vállalati versenyképesség alapjává. A harmadik szekció pedig az AI által teremtett új piacok compliance kihívásaival foglalkozik, konkrét ágazati példákon keresztül bemutatva a változások kezelésének lehetőségeit.

A szakmai program mellett kiemelt szerepet kap a networking is: a konferencia zárásaként megrendezésre kerülő "Compliance Kalandok" elnevezésű állófogadás kötetlen környezetet biztosít a szakmai kapcsolatépítéshez és tapasztalatcserélhez.

Ezekről a témáról is szó lesz:

• Az új európai uniós jogalkotási folyamatok hatásairól (Data Act, AI Rendelet, Digital Omnibus)

• Az intelligens eszközök alkalmazási lehetőségeiről a vállalati megfelelésben

• A data governance szerepéről a kockázatkezelésben és a bizalomépítésben

• Az AI Governance stratégiai jelentőségéről

• A compliance szakemberek szükséges kompetenciáinak változásáról

• A mentális állóképesség fontosságáról az állandó változások közepette

A rendezvényen a digitális fejlesztést tervező cégek vezetői, compliance szakemberek, vállalati jogászok, informatikai és kiberbiztonsági szakértők, valamint digitalizációs és AI projektek munkatársai egyaránt megtalálhatják helyüket.

Digital Compliance 2026
2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?
