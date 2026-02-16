  • Megjelenítés
Csaknem 500 milliárdnyi kezességnél jár a Start Garancia

MTI
A kedvezőtlen finanszírozási környezet ellenére a Start Garancia Zrt. kezességvállalási állománya 2025 végéig 16 százalékkal 500 milliárd forint közelébe nőtt - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a kezességvállalásból fakadó multiplikátor hatásnak köszönhetően így 730 milliárd forintnyi hitel- és kötvénypiaci finanszírozás megvalósulásához járultak hozzá és mintegy 1200 milliárd forint értékű beruházás megvalósulását tettek lehetővé.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tulajdonosi joggyakorlásával működő Start Garancia Zrt. kezességállományának növekedése jól reprezentálja az állami társaság gazdaságélénkítő szerepét - tették hozzá.

A társaság kezességbeváltási aránya rendkívül alacsony, 2025 végén 0,4 százalékot tett ki.

A fennállásának idén 20. évfordulóját ünneplő Start Garancia a nagyobb, 1 milliárd forint feletti ügyletméret mellett a hazai nagyvállalati ügyfélkört és a kkv-szegmens felső rétegét is kiszolgálja; piaci részesedése meghaladja a 10 százalékot.

A közlemény idézi Limbach Attila vezérigazgatót, aki szerint a Start Garancia működése a hitel- és tőkepiac fejlődése mellett a munkahelyteremtést és a munkahelyek megőrzését is segíti, illetve támogatja az innovációt, a versenyt és a gazdaság szerkezeti és kockázati diverzifikációját is.

