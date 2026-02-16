  • Megjelenítés
Csúnya meglepetés érkezett a rogyadozó japán gazdaságból
Csúnya meglepetés érkezett a rogyadozó japán gazdaságból

A japán gazdaság a negyedik negyedévben alig tudott visszatérni a növekedési pályára, miután a GDP évesítve mindössze 0,2 százalékkal bővült, ami messze elmarad a piaci várakozásoktól. A gyenge adat komoly kihívást jelent mind Takaicsi Szanae miniszterelnök kormánya, mind a Japán Nemzeti Bank (BOJ) számára.

A hétfőn közzétett kormányzati adatok szerint a világ negyedik legnagyobb gazdaságának bruttó hazai terméke az október–decemberi negyedévben évesített alapon 0,2 százalékkal nőtt. Ez azt jelenti, hogy a harmadikról a negyedik negyedévre olyan kicsi volt a bővülés, hogy ezt a teljesítményt egész évre kivetítve alig mutatna a stagnálásnál jobb eredményt. A Reuters felmérésében megkérdezett elemzők 1,6 százalékos évesített, illetve 0,4 százalékos negyedéves növekedést vártak.

A harmadik negyedéves, lefelé módosított 2,6 százalékos visszaesés után a kilábalás így rendkívül visszafogottnak bizonyult.

A GDP több mint felét kitevő magánfogyasztás mindössze 0,1 százalékkal emelkedett. Ez az előző negyedévi 0,4 százalékos növekedéshez képest érzékelhető lassulást jelent, mivel a tartósan magas élelmiszerárak továbbra is visszafogják a háztartások költéseit. A beruházások szintén gyengén teljesítettek: 0,2 százalékos bővülésük elmaradt a várt 0,8 százaléktól. A nettó külső kereslet – vagyis az export és import egyenlege – nem járult hozzá a növekedéshez.

A külkereskedelem ugyanakkor nem járult hozzá a növekedéshez. Az export 0,3 százalékkal csökkent negyedéves alapon, részben az Egyesült Államok által bevezetett 15 százalékos alapvám miatt visszaeső autóexport következtében.

A GDP-adatok közzététele után a jen kissé gyengült, a dollár árfolyama a 153 jen körüli szintre erősödött. A tokiói tőzsdén a Nikkei 225 index a délelőtti kereskedésben esett, miután a befektetők csalódottan értékelték a vártnál gyengébb növekedési adatokat.

A várakozásoknál jóval gyengébb adatok ráirányítják a figyelmet Takaicsi Szanae miniszterelnök gazdaságpolitikai terveire. A februári elsöprő választási győzelem után a kormányfő célzott állami kiadásokkal kívánja élénkíteni a fogyasztást és a beruházásokat. Marcel Thieliant, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni részlegének vezetője szerint a lanyhább gazdasági teljesítmény növeli annak esélyét, hogy Takaicsi nemcsak az élelmiszerek forgalmiadó-mentesítését hajtja végre. A szakértő szerint a kormányfő már az április elején kezdődő költségvetési év első felében pótköltségvetést is elfogadhat.

A Japán Nemzeti Bank (BoJ) szempontjából a gyenge GDP-adat különösen kényes helyzetben érkezett. A jegybank többször megerősítette, hogy elkötelezte magát az évek óta tartó ultraalacsony kamatszint fokozatos normalizálása mellett, miközben az infláció már közel négy éve meghaladja a kitűzött 2 százalékos célt. Az elemzők mintegy 80 százalékos eséllyel számolnak újabb kamatemeléssel áprilisig.

Inkább az infláció megfékezésére összpontosít a BoJ, mintsem attól tartana, hogy a kamatemelés megtorpantja a gazdaságot

– vélekedett Kobajasi Sinicsiró, a Mitsubishi UFJ Research and Consulting vezető közgazdásza. Szavait igazolja, hogy a kellemetlen növekedési adat elsősorban a lakossági fogyasztás alulteljesítéséből fakad, ami a japán szemmel szokatlanul magas inflációra vezethető vissza.

Ueda Kazuo jegybankelnök és Takaicsi miniszterelnök hétfőn tartotta meg első kétoldalú megbeszélését a választási győzelem óta. Előző, novemberi találkozójuk megalapozta a BoJ decemberi kamatemelését, amellyel az irányadó ráta harminc éves csúcsra, 0,75 százalékra emelkedett. A piac most arra figyel, hogy a lazább monetáris politikát pártoló kormányfő mérsékelni próbálja-e a kamatemelési tempót. Ugyanakkor a jen közelmúltbeli erősödése némileg csökkenthette a kormány ezzel kapcsolatos aggodalmait.

Elemzők szerint a kilátásokat továbbra is a béremelések üteme, az infláció tényleges enyhülése, valamint az Egyesült Államok és más nagy gazdaságok - különösen Kína és az Európai Unió - közötti kereskedelmi feszültségek alakulása határozza meg. A Kabinetiroda egyik tisztviselője ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy az amerikai vámok negatív hatása összességében mérséklődik, különösen a szeptemberben megkötött japán-amerikai kereskedelmi megállapodás nyomán.

A piacot régóta aggasztja, hogy a felpörgő infláció miatt szükséges magasabb kamatszint lassan ölő méreg lehet az óriási államadósságot maga előtt görgető Japán számára. Különösen így van ez, ha még a gazdaság sem tud növekedni. Emiatt a kormány élénkítő lépésekben gondolkodik, ami viszont tovább növeli az államadósság kockázatait.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

