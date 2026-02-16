  • Megjelenítés
Érkezik a havazás, az ország egyes részein a táj is kifehéredik
Gazdaság

Érkezik a havazás, az ország egyes részein a táj is kifehéredik

Portfolio
Hétfőn újabb front érkezik Magyarországra, amely csapadékot is hoz magával, az alacsony hőmérséklet miatt pedig ez az ország egyes részein hó formájában hull majd – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Újabb front érkezik, emiatt ismét megnövekszik a felhőzet. Kora délutánig időszakos szakadozások, naposabb periódusok még előfordulhatnak, majd záródik a felhőtakaró

– írják az előrejelzésben.

Hószállingózás, kisebb havazás kevés helyen előfordulhat

– jegyzik meg, de délután délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből főként az ország délnyugati felén lehet több helyen vegyes halmazállapotú csapadék.

Még több Gazdaság

Most kiderül, mennyit kerestek a magyarok

Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja

Tömegesen menekülnek a szakemberek az Egyesült Államok egyik legfontosabb minisztériumából: kiderült, mi áll a háttérben

Arrafelé akár vékony hóréteg is összejöhet

– írják.

Viharos széllökésekre ma már nem kell számítani, a déli, délkeleti szél inkább csak az Észak-Dunántúlon és a főváros környékén élénkülhet meg.

A hőmérséklet csúcsértéke -1 és +7 fok között valószínű – teszi hozzá a HungaroMet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Veszélyes hálózat működik Európában: fiatalokat szerveznek be pénzért, hogy áruljanak el mindent
Kiderült az igazság az elektromos autókról: óriási pofont kaptak a világ legnagyobb gyártói
Fontos bejelentés jött a rezsiszámlákról - Ha nem lép időben, bukja a támogatást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility