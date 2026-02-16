Érkezik a havazás, az ország egyes részein a táj is kifehéredik

Hétfőn újabb front érkezik Magyarországra, amely csapadékot is hoz magával, az alacsony hőmérséklet miatt pedig ez az ország egyes részein hó formájában hull majd – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Újabb front érkezik, emiatt ismét megnövekszik a felhőzet. Kora délutánig időszakos szakadozások, naposabb periódusok még előfordulhatnak, majd záródik a felhőtakaró

– írják az előrejelzésben.

Hószállingózás, kisebb havazás kevés helyen előfordulhat

– jegyzik meg, de délután délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből főként az ország délnyugati felén lehet több helyen vegyes halmazállapotú csapadék.

Arrafelé akár vékony hóréteg is összejöhet

– írják.

Viharos széllökésekre ma már nem kell számítani, a déli, délkeleti szél inkább csak az Észak-Dunántúlon és a főváros környékén élénkülhet meg.

A hőmérséklet csúcsértéke -1 és +7 fok között valószínű – teszi hozzá a HungaroMet.

