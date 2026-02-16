Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Európai Unió egyik legfontosabb gazdaságpolitikai célja a fejlődési periférián lévő (azaz alacsonyabb életszínvonallal, jövedelemmel és gazdasági fejlettséggel rendelkező) tagországok átlaghoz történő felzárkóztatása. Ezen folyamatot főként az Unióhoz később csatlakozott, közép-kelet-európai, egykori szocialista berendezkedésű országokban emlegetik gyakran, az elmúlt két évtizedben pedig a térség minden tagállama sikereket ért el e téren.

A koronavírus-járvány kitörésével azonban a gazdasági felzárkózást korábban támogató tényezők hirtelen megváltoztak.

Először a járvány keresleti és munkaerőpiaci hatásai okoztak kihívást a kormányok számára,

majd a lezárások következtében széttöredezett globális ellátási láncok, illetve

maguk a lakosság helyzetét javító állami intézkedések.

Utóbbi két tényező kiegészülve az orosz-ukrán háború kitörése által okozott energiaár-sokkal véget vetett az akkor már tíz éve tartó nominális stabilitás időszakának és elszabadította az inflációt egész Európában.

A fogyasztói áremelkedés gyorsulásának rövid távú hatásai a stabilitás elvesztésének és a jövedelmi viszonyok átrendeződésének képében jelentkeztek az egyes nemzetgazdaságokban, a hosszú távú következmények azonban csak most kezdenek látszani.

Az Európa-szerte eltérő mértékű infláció ugyanis a költség- és árfolyamhatásokon keresztül az országok egymáshoz viszonyított relatív versenyképességi pozícióját is felforgatta.

Mivel a gazdasági versenyképesség (de főleg annak költségoldala, ahová az árfolyamhatás, a bérszínvonal és árszínvonal tartoznak) relatív fogalom, a versenyképességi változások is csak földrajzi összehasonlításban értelmezhetőek. A relatív versenyképességi pozíciók megváltozása szempontjából pedig nem maga az infláció szintje a mérvadó, hanem a versenytársakhoz képest mért inflációs különbözetek.

Az elmúlt 5 év inflációs sokkja ráadásul legérzékenyebben a közép-kelet-európai régió államait (többek között Magyarországot) érintette, az Európai Bizottság versenyképességi tanulmánya szerint pedig ez akár a gazdasági felzárkózás folyamatát is megakaszthatja.

Cikkünkben az európai inflációs sokk hosszú távú, szerkezeti-versenyképességi következményeit mutatjuk be.

Radikálisan eltérő mértékű és szerkezetű infláció Európában

A 2020-2024-es időszakban az EU tagállamai egymástól radikálisan eltérő áremelkedést tapasztaltak. A gazdaság egészében bekövetkező árváltozást mutató GDP-deflátor alapján az említett periódusban Franciaországban például csak mintegy 15 százalékkal emelkedett az árszint,

miközben az európai rangsor élén Magyarország található 60 százalékos emelkedéssel.

Az országonként radikálisan eltérő mértékű drágulást az Európai Bizottság tanulmánya idioszinkratikus (azaz egyedi) kockázati tényezőknek tulajdonítja, amelyek a gazdaságok szerkezetével (húzóiparágak, energiaintenzitás, importfüggőség), valamint a kiindulási ár-, bér-, és fejlettségi-versenyképességi szinttel vannak összefüggésben.

A legújabb inflációs sokk okait illetően megoszlik a közgazdászok véleménye. Egyesek a koronavírus-járvány hatásait tompítani próbáló túlzott állami keresletélénkítést, míg mások a kínálati oldali sokkokat (széttöredezett ellátási láncok, időszakos hiányok, energiaár-sokk, magas szállítási költségek) okolják a fogyasztói árak elszabadulásáért. Az Európai Bizottság szakemberei szerint a regisztrált infláció mértéke pozitív kapcsolatban állt az állam által teremtett többletkereslet mértékével, a gazdaság energiaintenzitásával, illetve annak importfüggőségével is. Ezek alapján az látszik, hogy a keresleti és kínálati oldali tényezők egyaránt jelentős szerepet játszottak az áremelkedés felgyorsulásában, de a szerzők szerint még az adórendszerek változásának árnövelő hatása sem hanyagolható el.

GDP-deflátor és belső kereslet által mért árszint-változás Európa országaiban. A belföldi keresleti infláció a magánfogyasztási infláció (C), a beruházási infláció (I) és a kormányzati fogyasztási infláció (G) összegéből áll. A GDP-deflátor által jelzett infláció a belföldi keresleti infláció és a kereskedelmi feltételek hatásának (cserearány-változás, Terms of Trade) összegéből áll. A fekete pötty a 2014-2019-es időszak kumulált inflációját mutatja a GDP-deflátorral mérve. Forrás: Eurostat alapján Európai Bizottság.

A GDP-deflátor által mért infláció fogyasztás oldali szerkezetét bemutató diagramon jól látszik, hogy az európai országok többségében a drágulás elsődleges területét a fogyasztási cikkek jelentették. Kivételek természetesen akadnak, Magyarország pedig egyértelműen kiemelkedik közülük a beruházási szektorban tapasztalt jelentős áremelkedéssel. (Korábban már többször beszámoltunk róla, hogy a hazai beruházások áremelkedése messze meghaladta a régióban tapasztaltat. Ez egy ideig még fenntartotta a magas beruházási rátát, ami azt az illúziót keltette, hogy mivel a gazdaság erőforrásainak jelentős része fordítódik fejlesztésekre, jó fejlődési pályán van az ország. Az Európai Bizottság tanulmánya az árhatás extremitásának egy újabb bizonyítékát adja.)

Ez azért különösen aggasztó, mert egy felzárkózó gazdaságnak folyamatosan szüksége van új beruházásokra, hazánkban azonban az elmúlt 3 évben valóságos zuhanórepülést produkált a beruházások volumene.

Az európai országok inflációs szerkezete termelési oldalról is heterogén képet mutat. Bár a gazdasági szakértők többsége a 2021-2022-ben elszabaduló inflációs hullám elsődleges okai között az importált energia árának hirtelen megemelkedését említi, az összhatást tekintve a munkaerőköltségek és a belföldi inputköltségek sokkal jelentősebbnek bizonyultak. Az Európai Bizottság szakértői ennek igazolására az inflációt termelési oldalon három tényezőre, az importált inputok költségére, a munkaerőköltségre, valamint a vállalati profitra (amely tartalmazza a belföldi inputok költségeit is) bontotta fel.

Az infláció termelés oldali szerkezetének alakulása a 2019-es árakhoz viszonyítva. Az importot világos kék, az adókkal korrigált bruttó termelési többletet sötét kék, míg a munkavállalói kompenzációt sárga szín jelöli. A bruttó termelési többlet költségnövelő hatása a vállalati profitból és a belföldi inputtényezők áremelkedéséből tevődik össze. Forrás: Eurostat alapján Európai Bizottság.

Először valóban a - vélhetően főként energiát tartalmazó - import szegmenst érte el az áremelkedés, ami főként az energiaintenzív és erősen importfüggő országokat (például Magyarországot) érintette érzékenyen. A kezdeti külső sokk lecsillapodása után (2023-2024-re) azonban már a belföldi tényezők (munkaerőköltségek, belföldi inputköltségek, vállalati profit) váltak dominánssá az infláció szerkezetében. A bérek 2024-re ledolgozták a vásárlóerejükben korábban bekövetkezett esést és a költségoldali infláció legfontosabb okozójává váltak. Mindezt az európai gazdaságszerkezet átalakulása is támogatta, a munkaerő súlya ugyanis számos országban nőtt az előállított hozzáadott értéken belül.

A teljes 5 éves periódust tekintve az áremelkedés nagy részéért számos országban (különösen Ausztriában, Litvániában, Horvátországban, Romániában, Lettországban, Észtországban és Bulgáriában) a munkaerőköltségek, míg máshol általában az inputköltségek és profit kategóriák voltak felelősek. Magyarország helyzete ezen szempontból különösen sajátos volt, hiszen a kontinens egyik legdinamikusabb béremelkedését Európa-rekorder infláció ellensúlyozta, így a bérek reálértelemben nem nőttek kiugró mértékben.

A termelési költségek becsült kumulatív növekedése a 2020-2024-es időszakban. Az importtermékek inflációs hozzájárulását sárga, a munkaerőköltségekét sötét kék, az adókkal korrigált bruttó termelési többletét (belföldi inputköltségek és profit) pedig világos kék szín jelöli. Forrás: Eurostat alapján Európai Bizottság.

Bár 2025-re az infláció Európa-szerte mérséklődött, az országok közt fennmaradó különbözetek a tavalyi évben is folytatták a relatív versenyképességi pozíciók felforgatását.

A munkaerőköltségek leginkább az eurót nemrég bevezető Bulgáriában, Horvátországban, Máltán és Lengyelországban nőttek, míg az általános infláció Magyarországon és Romániában volt a legmagasabb.

Az európai országok inflációs rátáinak alakulása 2025-ben. Az év első 6 hónapjának GDP-deflátor által mért árváltozását sötétkék oszlopok, az egységnyi munkaerőköltségek (ULC) változását világos kék pöttyök, míg az év első 8 hónapjának kumulált fogyasztói árindexét sárga pöttyök jelölik. Forrás: Eurostat alapján Európai Bizottság.

Évtizedes versenyképességi előnyt tüntet el a bérek dinamikus emelkedése

Bár már a 2022-es energiaársokk is nagyon különböző mértékben érintette az európai országokat,

a széttartó inflációs és versenyképességi pályák legfontosabb okozóivá 2024-től a munkaerőpiac és a bérek váltak.

Az Európai Bizottság tanulmánya szerint a bérnövekedés nem a feszes munkaerőpiaccal rendelkező országokban volt jelentős, hanem azon - jellemzően közép-kelet-európai - államokban, amelyek magas inflációt tapasztaltak 2021-2022 során. A munkavállalói kompenzáció (és ezzel együtt az egységnyi munkaerőköltség) legnagyobb mértékben Bulgáriában, Litvániában, Romániában és Magyarországon emelkedett, bár hazánkban ezt nem a reálbérek emelkedése, hanem a magas infláció kényszerítette ki.

Egységnyi munkaerőköltségek alakulása a 2020-2024-es időszakban. A piros pöttyel jelölt teljes munkavállalói kompenzáció változása az infláció (szürke oszloppal jelölve) és reál bérnövekedés (világos kék oszlop) hatásainak összegeként áll elő. Az egységnyi munkaerőköltség megváltozását (sötét kék pötty) a teljes kompenzáció és a termelékenység hatásainak eredőjeként számíthatjuk ki. A világos pötty az egységnyi munkaerőköltség emelkedését ábrázolja a 2014-2019-es időszakban. Forrás: Eurostat alapján Európai Bizottság.

A diagramon ábrázolt statisztikák közül versenyképességi szempontból az egységnyi munkaerőköltség megváltozása (és annak szintje) a legfontosabb, hiszen ez becsli legjobban a gazdasági tevékenység során érzékelt költségelőnyökben bekövetkezett változást. Az egységnyi munkaerőköltségre (és annak megváltozására is) emelő hatással van a munkavállalói kompenzáció (inflációs és reálbér-növekedési hatások összege), míg a termelékenység növekedése mérsékli a vállalatok munkaerő-állományt érintő ráfordításait.

Ahogy az a grafikonon is jól látszik, a kompenzáció gyors növekedését a termelékenység csak minimálisan volt képes ellensúlyozni,

azaz Európa legtöbb országa egyértelmű versenyképességi sokkot szenvedett el az elmúlt évek inflációs hatása miatt.

A helyzetet nehezíti, hogy 2020-2024 között a termelékenység bővülése Európa legtöbb országában lassult a megelőző 5 éves periódushoz képest. A bérek és a termelékenység dinamikája leginkább Romániában, Bulgáriában, Litvániában és Horvátországban vált el egymástól a versenyképességet romló irányba (Magyarország 5. a listán), míg béreket meghaladó produktivitásbővülésre a legjobb példát Olaszország, Csehország és Szlovákia jelenti.

A reálbér és a termelékenység közötti különbséget az Európai Bizottság a két tényező 2019 és 2024 között kumuláltan bekövetkező növekedése közötti különbségként (százalékpontokban) számolta. A nominális bérek árhatástól való megtisztítását (deflálás) a szerzők a harmonizált fogyasztói árindex-szel (sárga oszlop) és a GDP-deflátorral (sötét kék pötty) is megtették. Forrás: Eurostat alapján Európai Bizottság.

Az emelkedő bérköltségek kedvezőtlen hatását az egyes nemzetgazdaságok és az európai gazdasági intézmények a devizaárfolyam nominális leértékelésével elvben ellensúlyozhatták volna, a jelenlegi árfolyamkörnyezet alapján azonban ez egyelőre nem történt meg. Az Európai Bizottság tanulmánya kivételként említi a komoly árfolyamleértékelést végrehajtó Magyarországot, a forint elmúlt évben látott erősödése azonban lényegében semmissé tette ezt a hatást és jelentősen rontotta hazánk költségversenyképességi pozícióját.

A bérfelzárkózás felgyorsulása különösen a kelet-közép-európai országok esetében okozhat gazdasági problémákat, a költségelőnyök csökkenése/eltűnése ugyanis alááshatja a régió alacsony termelési költségekre és külföldi tőkevonzásra épített felzárkózási stratégiáját.

A költségsokkot erősítette a vállalati profit növekedése is

Az Európai Bizottság tanulmánya alapján a munkaerő mellett a termelési költségek emelkedésében a "vállalati profitként" jellemzett kategória játszott még nagy szerepet. Bár az inflációs hullámot az energiaárak (importárak) megugrása szabadította el, a vállalatok belföldi költségelemei és profitjai hamarosan átvették a vezető szerepet a költségek emelkedésében. A tanulmányban "profitként" hivatkozott kategória emelkedése főként a termelés belföldi inputjainak növekedését tükrözte vissza, amelyek aztán a végső fogyasztói árakba is átgyűrűztek.

A tanulmány ezen állításában nincsen semmi meglepő, hiszen az energiaköltségek emelkedése a szállítás és a termelés drágulása miatt előbb-utóbb minden szektorba elér, az integrált ellátási láncok pedig még inkább általános inflációvá alakítják az egyedi ársokkot. A globális értékláncok ráadásul a helyenként fellépő hiányokon és lassabb/drágább ellátáson keresztül önmagukban is hozzájárultak a dráguláshoz.

Az Európai Bizottság tanulmányának egyik legfontosabb eredménye alapján a vállalati profitráták Európa-szerte stabilak maradtak, azaz a Magyarországon elterjedt közvélekedéssel szemben

az inflációt főként nem a vállalatok indokolatlan áremelései, hanem a termelési költségek fűtötték.

A magasabb költségek árakban történő megjelenítése a vállalati profitok abszolút mértékű növekedését is jelenti, magasabb vetítési alapon ugyanis a változatlan profitráta szükségszerűen nagyobb összeget eredményezett. Az iparági vizsgálatból kiderült, hogy a vállalatok mindössze két szektorban, az energiatermelés és az ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatások területén emelték nyereségüket arányosan is a 2020-2024-es időszakban.

Aláássa a gazdasági konvergenciát az ár- és bérszínvonal gyors felzárkózása

Az Európai Bizottság tanulmányának többször visszatérő megállapítása, hogy a legerősebb inflációs sokkok (amelyek rontották az országok költség-versenyképességét) azon közép-kelet-európai országokban jelentkeztek, amelyek épp próbálkoznak felzárkózni az átlagos európai fejlettségi szintre. A kontinentális gazdasági centrumnál magasabb infláció azonban részben éppen ennek a felzárkózásnak is köszönhető, hiszen a konvergencia az árak és bérek alkalmazkodását is magába foglalja.

Akonvergencia elmúlt években látott lassulása Közép-Kelet-Európa országai számára egyre nehezebb helyzetet teremtenek:

a korábban évtizedekig sikeresen működő külföldi tőke-orientált gazdaságpolitika támogató feltételei (olcsó munkaerő és alapanyagok, támogató intézmények) egyre inkább kimerülnek, a térség országai így gazdaságpolitikai irányváltás nélkül növekedési csapdába eshetnek.

A térség országai közül legjobban talán Lengyelország van felkészülve az irányváltásra, hiszen évtizedek óta tudatosan fejleszti a humán tőkéjét, 2008 óta konszenzusos iparpolitikát folytat, 2015 óta pedig nagy erőkkel támogatja a hazai vállalatokat és innovációt.

A régió többi országa - köztük Magyarország - ezzel szemben erősödő szerkezeti problémákkal és a hagyományos extenzív növekedési tartalékok kimerülésével szembesül. Bár a probléma gyökerét nem az elmúlt 5 év inflációs sokkja generálta,

az ár- és bérszintben látott ugrásszerű felzárkózás egyértelműen sürgetőbbé tette a felzárkózási stratégia gyökeres újragondolását.

