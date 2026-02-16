  • Megjelenítés
Itt az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk a héten
Gazdaság

Itt az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk a héten

Portfolio
A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint hétfő este kelet felé elhagyja az országot a jelenleg többfelé havazást is eredményező csapadékzóna, a héten azonban többfelé is várható elszórtan csapadék. A jelenlegi modellek szerint úgy néz ki, csütörtökön, illetve péntek délelőtt mediterrán ciklon éri el a térségünket, azonban biztosan még nem állítható, hogy milyen halmazállapotú és mennyiségre van kilátás a hét második felében.

Ahogy azt már tegnap is megírtuk, rendkívül erős, 100 kilométer per órás széllökésekkel érkezett meg a hidegfront hazánkba vasárnap. Az előttünk álló héten hűvös időre van kilátás, éjszaka az ország döntő részén alakul majd fagypont alatt a hőmérséklet.

A mai nap folyamán csapadékzóna érte el hazánkat, aminek következtében főleg a dunántúli, valamint középső országrészekben havazás is kialakult hétfő délután. Egyre több időjárási modell alapján tűnik úgy, hogy a hét második felében érkező mediterrán ciklon érdemi havazást hozhat Magyarországon a csütörtök délutáni, péntek délelőtti órákban. Az 5 centimétert meghaladó hótakaróra sokfelé van esély az előrejelzések alapján, de az északi megyékben, regionálisan a közlekedést jelentősen akadályozó, 20 centiméteres hó esélye sem kizárható.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás hétfőn

Hétfő este északnyugat felől átmenetileg vékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet akár nagyobb területen is lehet, de az ország döntő részén jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég.

A kelet felé vonuló csapadéktömb miatt elszórtan lehet havazás, havas eső, eső.

Az éjszaka második felében a Nyugat-Dunántúlon ismét előfordulhat csapadék, néhol átmeneti ónos esőre is van kilátás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +1 Celsius-fok között alakulhat.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás kedden

Kedd délelőtt az ország nyugati felén egyre kevesebb helyen lehet vegyes csapadék, de délután néhány zápor még kialakulhat. Az északira, északnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, néhol pedig meg is erősödik majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 3 és 8 Celsius-fok között alakul.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szerdán

Szerdán a borongós napokat követően többfelé kisüt majd a nap, csupán északon, északkeleten lehet átmenetileg több a felhő, arrafelé kevés vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimumhőmérséklet -7 és +2, a maximum pedig 5 és 10 Celsius-fok között valószínű.

Kép forrása: HungaroMet
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

