Itt az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk a héten

Ahogy azt már tegnap is megírtuk, rendkívül erős, 100 kilométer per órás széllökésekkel érkezett meg a hidegfront hazánkba vasárnap. Az előttünk álló héten hűvös időre van kilátás, éjszaka az ország döntő részén alakul majd fagypont alatt a hőmérséklet.
A mai nap folyamán csapadékzóna érte el hazánkat, aminek következtében főleg a dunántúli, valamint középső országrészekben havazás is kialakult hétfő délután. Egyre több időjárási modell alapján tűnik úgy, hogy a hét második felében érkező mediterrán ciklon érdemi havazást hozhat Magyarországon a csütörtök délutáni, péntek délelőtti órákban. Az 5 centimétert meghaladó hótakaróra sokfelé van esély az előrejelzések alapján, de az északi megyékben, regionálisan a közlekedést jelentősen akadályozó, 20 centiméteres hó esélye sem kizárható.
Időjárás hétfőn
Hétfő este északnyugat felől átmenetileg vékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet akár nagyobb területen is lehet, de az ország döntő részén jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég.
A kelet felé vonuló csapadéktömb miatt elszórtan lehet havazás, havas eső, eső.
Az éjszaka második felében a Nyugat-Dunántúlon ismét előfordulhat csapadék, néhol átmeneti ónos esőre is van kilátás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +1 Celsius-fok között alakulhat.
Időjárás kedden
Kedd délelőtt az ország nyugati felén egyre kevesebb helyen lehet vegyes csapadék, de délután néhány zápor még kialakulhat. Az északira, északnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, néhol pedig meg is erősödik majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 3 és 8 Celsius-fok között alakul.
Időjárás szerdán
Szerdán a borongós napokat követően többfelé kisüt majd a nap, csupán északon, északkeleten lehet átmenetileg több a felhő, arrafelé kevés vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimumhőmérséklet -7 és +2, a maximum pedig 5 és 10 Celsius-fok között valószínű.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Járja a kaszás a tőzsdéket, egymás után kaszabolja le a legjobb befektetéseket
Ez most a legforróbb téma a tőzsdéken.
Tíz éve nem látott mozgások látszanak a kivándorlásoknál
Lélektani határra került az elköltözők száma, közben viszont haza is egyre többen költöznek.
Váratlan fordulat: egyetlen tollvonással hatalmas területet csatolhat magához a világ egyik legerősebb katonai hatalma
Közel hatvan éve nem volt ilyenre példa.
Megvan, pontosan hol épülhetnek otthon startos lakások Szegeden; geotermikus energiát is használnának
Most zajlik a műszaki előkészítés, a terület infrastrukturális ellátásán dolgoznak.
Panyi Miklós: 25 ezer Otthon Start lakáshitelt folyósítottak már a bankok
További 8 ezer kérelem elbírálása folyamatban van.
Gigantikus üreget találtak a csillagászok a Naprendszer legforróbb bolygóján
Nagy titokra derülhet fény ezáltal.
Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is
Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyar olajellátás helyzetét.
Hihetetlen számok derültek ki: Amerika nagy barátai öntik az autókat az orosz piacra - Mi lesz így a szankciókkal?
Az oroszok is harapnak a japán használtautókra.
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!