Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet
Portfolio
A The Weather on Maps meteorológusai szerint egyre több időjárási modell biztos benne, hogy a héten érdemi havazás érheti el Magyarországot a csütörtök délutáni, péntek délelőtti órákban. Az 5 centimétert meghaladó hótakaróra sokfelé van esély az előrejelzések alapján, de az északi megyékben, regionálisan a közlekedést jelentősen akadályozó, 20 centiméteres hó esélye sem kizárható.

Ahogy azt már tegnap is megírtuk, rendkívül erős, 100 kilométer per órás széllökésekkel érkezett meg a hidegfront hazánkba vasárnap. Az előttünk álló héten hűvös időre van kilátás, éjszaka az ország döntő részén alakul majd fagypont alatt a hőmérséklet.

A Weather on Maps meteorológiai szakblog friss bejegyzése szerint ugyan még sok idő van hátra, hogy biztosat lehessen mondani, de

az időjárás-előrejelzések szerint egyre nő az érdemi havazás valószínűsége a csütörtök délutáni, péntek délelőtti időszakban.

havazás-hó-magyarország-budapest-tél-hideg-időjárás-előrejelzés
5 cm-t meghaladó hóréteg valószínűsége csütörtök délutántól péntek éjfélig. Kép forrása: Weather on Maps

Az már látszik, az előttünk álló hét időjárásával kapcsolatban, hogy időszakos csapadék többször lehet a hét során, de kiterjedt, tartós havazásra csak csütörtöktől van esély.

Új csúcsához közelít a kínai–orosz olajbiznisz a friss Trump-alku árnyékában

Nagyon súlyos a helyzet, egyre biztosabb, hogy 2026 végére nem lesz elég földgáz Európában

Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek

Kárpát-medence legnagyobb részén kimondottan nagy az esélye, hogy 1 centiméternél több hó hullik, így átmenetileg fehér lehet a táj sokfelé. A modellek adatai szerint számottevő, megmaradó hó az ország északi régióiban hullhat.

Budapesten a prognózisok szerint 65 százalékos eséllyel érheti majd el a hóréteg az 5 centimétert.

havazás-hó-magyarország-budapest-tél-hideg-időjárás-előrejelzés-20-centiméter
20 cm-t meghaladó hóréteg valószínűsége csütörtök délutántól péntek éjfélig. Kép forrása: Weather on Maps

Az előrejelzések szerint a komolyabb fennakadásokat is okozó,

20 centimétert meghaladó hótakaró kialakulására is van kilátás,

ugyanakor arra leginkább az északi megyékben, regionálisan van esély.

A meteorológusok elemzése szerint

a havazásért egy tőlünk kissé délre elvonuló ciklon lesz a felelős. A ciklon középpont pályája a kulcs: ha csak kicsit is délebbre vonul (legyen az 50-100 km, ami több napos időtávú előrejelzés esetén kis hibának számít), akkor a havazás súlypontja is inkább a déli megyékre helyeződhet át.

Jelenleg azonban ennek a szakemberek szerint kisebb esélye van.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

