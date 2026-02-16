Lázár János bejelentette: baltával esik neki a kiskereskedelmi láncoknak, a "négy sarkából" forgatja ki a jelenlegi rendszert

A Békés vármegyei településen összegyűlt közönség előtt Lázár János a magyar mezőgazdaság problémáit taglalta. Kifejtette álláspontját, miszerint bár a hazai termőföld jóval több embert is képes lenne eltartani, a fogyasztók mégis importált élelmiszereket vásárolnak a multinacionális kereskedelmi láncokban.
Ezt a folyamatot a kiskereskedelem átszervezésével, az egész agrárium újragondolásával lehet megváltoztatni
– fogalmazott a miniszter.
Konkrét terveket is körvonalazott a 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozóan.
Ha 2026 és 2030 között lehetőséget kapok maguktól meg Orbán Viktortól, akkor majd én kiforgatom a vidéki agrárvilágot a négy sarkából, azt garantálom
– jelentette ki a jelenlegi építési és közlekedési miniszter.
A miniszter beszédben élesen kritizálta a jelenlegi értékesítési láncokat, példájában a tej és a káposzta termelőtől a fogyasztóig tartó drágulását említette.
Ezt kell megpiszkálni. Ehhez kell hozzányúlni, csak senkinek nem volt hozzá bátorsága meg ereje. Ezt baltával kell szétoperálni
– jelentette ki Lázár János.
A hazai termékek piaci pozíciójának javítására radikális megoldást javasolt:
Csak le kell tolni, el kell nyomni, odébb kell tolni a külföldieket, hogy a magyarok is odaférjenek, egyébként nem fog működni.
Ezek az elképzelések nem újkeletűek Lázár részéről, aki régóta szorgalmazza a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncok piaci részesedésének visszaszorítását. A kiskereskedelmi láncok közé tartozó diszkontüzletek ugyanakkor a logisztikai, valamint prezentációs elveiknek köszönhetően általában alacsonyabb áron tudják kínálni termékeiket magyar vetélytársaiknál.
A fórum során egy helyi lakos kérdésére válaszolva Lázár kitért Pintér Sándor belügyminiszter jövőjére is. Arra a kérdésre, hogy mikor vonul nyugdíjba a belügyminiszter, röviden annyit válaszolt: "most". Ezt követően méltatta Pintér munkáját a közbiztonság javításában. Ugyanakkor jelezte, hogy a miniszter már az előző kormányzati ciklust is csak Orbán Viktor személyes kérésére vállalta el, és
vélhetően a következő választások után nem folytatja a munkáját, függetlenül az eredménytől.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
