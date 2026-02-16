  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
Holnap nem kell árváltozásra számítani a benzinkutakon - írja a holtankoljak.

A héten kedden változatlanok maradnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is.

2026.02.16-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 564 Ft/liter
  • Gázolaj: 576 Ft/liter
Címlapkép forrása: Shutterstock

