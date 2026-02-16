Megmentenék a Velencei-tavat a kiszáradástól, így néz ki a mesterterv

Gárdony önkormányzata bejelentette, hogy részt vesz a "Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken" elnevezésű pályázaton. Ennek keretében egy olyan beruházást valósítanának meg, amely javíthatja a Velencei-tó vízutánpótlását. A projekt célja, hogy a város területére érkező csapadékvizet ne engedjék elfolyni, hanem összegyűjtve, ellenőrzött körülmények között juttassák a tóba,

ezzel is támogatva a jelenleg kritikus vízszinttel küzdő állóvíz vízháztartását.

A beruházás előkészítése már megkezdődött: az önkormányzat a 2026-os költségvetésében 20 millió forintot biztosít a szükséges műszaki dokumentáció és a tervek elkészítésére. A megvalósítás költségei ugyanakkor jelentősek. A kivitelezés várhatóan több milliárd forintos nagyságrendű, amit a város önerőből nem képes finanszírozni, ezért kulcsfontosságú a most megnyíló pályázati lehetőség kihasználása.

A KEHOP Plusz program keretében elérhető, 2 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatás fedezné a projekt megvalósítási költségeit.

Címlapkép forrása: Portfolio