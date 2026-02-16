Súlyos hatásai lehetnek az cukros italoknak a fiatalokra

A Journal of Human Nutrition and Dietetics szaklapban megjelent tanulmány készítői több korábbi kutatás eredményeit elemezték. A kutatók célja az volt, hogy az étkezési szokások és a mentális egészség kapcsolatát vizsgálva azonosítsák a korábbi eredmények közös megállapításait.
Chloe Casey, a táplálkozástudományi szakember és a tanulmány társszerzője elmondta, hogy az tudományos irodalmak, a legtöbb közegészségügyi kezdeményezés a rossz étkezési szokások fizikai következményeit, például az elhízást és a 2-es típusú cukorbetegséget hangsúlyozza.
Ehhez képest az étrend mentális egészségre gyakorolt hatásait kevésbé vizsgálták, különösen az energiadús, de tápanyagszegény italok esetében
- tette hozzá a kutató.
A szorongásos zavarok vezető helyen állnak a fiatalokat érintő mentális problémák között. 2023-as adatok szerint
minden ötödik gyermek és fiatal küzdött valamilyen mentális egészségügyi zavarral, amelyek közül a szorongás volt az egyik leggyakrabban jelentett állapot.
A kutatócsoport által elemzett vizsgálatok kérdőíves módszerrel mérték fel a cukros italok fogyasztását és a fiatalok mentális állapotát. A magas cukortartalmú italok körébe tartoznak a
- szénsavas üdítők,
- az energiaitalok,
- a cukrozott gyümölcslevek,
- a szörpök,
- az édesített tea és kávé,
- valamint az ízesített tejtermékek.
Az eredmények következetesen kapcsolatot mutattak a magas cukortartalmú italok fogyasztása és a szorongás között. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták:
a vizsgált tanulmányok jellege miatt az eredmények nem szolgálnak közvetlen bizonyítékként arra, hogy a cukros italok fogyasztása okozza a szorongást.
Előfordulhat, hogy éppen a szorongásos tünetek vezetnek ahhoz, hogy egyes fiatalok több ilyen italt fogyasztanak. Egy másik lehetőségként közös háttértényezők – például a családi környezet vagy alvászavarok – is állhatnak mind a megnövekedett fogyasztás, mind a tünetek hátterében.
Bár ebben a szakaszban még nem tudjuk megerősíteni, mi a közvetlen kiváltó ok, a tanulmány egészségtelen kapcsolatot tárt fel a cukros italok fogyasztása és a fiatalok szorongásos zavarai között
– fogalmazott Casey.
A szakértő hozzátette: mivel a serdülőkori szorongásos zavarok száma az elmúlt években meredeken emelkedett, fontos azonosítani azokat a megváltoztatható életmódbeli szokásokat, amelyekkel csökkenthető a tendencia folytatódásának kockázata.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
