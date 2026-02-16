  • Megjelenítés
Súlyos hatásai lehetnek az cukros italoknak a fiatalokra
Súlyos hatásai lehetnek az cukros italoknak a fiatalokra

Egy friss kutatás összefüggést mutatott ki a magas cukortartalmú italok fogyasztása és a serdülőkorúak szorongásos tünetei között. A Bournemouth Egyetem szakértői által is jegyzett vizsgálat eredményei rávilágítanak arra, hogy a fiatalok táplálkozási szokásai nemcsak fizikai, hanem mentális egészségükre is hatással lehetnek - írta meg a MedicalXpress.

A Journal of Human Nutrition and Dietetics szaklapban megjelent tanulmány készítői több korábbi kutatás eredményeit elemezték. A kutatók célja az volt, hogy az étkezési szokások és a mentális egészség kapcsolatát vizsgálva azonosítsák a korábbi eredmények közös megállapításait.

Chloe Casey, a táplálkozástudományi szakember és a tanulmány társszerzője elmondta, hogy az tudományos irodalmak, a legtöbb közegészségügyi kezdeményezés a rossz étkezési szokások fizikai következményeit, például az elhízást és a 2-es típusú cukorbetegséget hangsúlyozza.

Ehhez képest az étrend mentális egészségre gyakorolt hatásait kevésbé vizsgálták, különösen az energiadús, de tápanyagszegény italok esetében

- tette hozzá a kutató.

A szorongásos zavarok vezető helyen állnak a fiatalokat érintő mentális problémák között. 2023-as adatok szerint

minden ötödik gyermek és fiatal küzdött valamilyen mentális egészségügyi zavarral, amelyek közül a szorongás volt az egyik leggyakrabban jelentett állapot.

A kutatócsoport által elemzett vizsgálatok kérdőíves módszerrel mérték fel a cukros italok fogyasztását és a fiatalok mentális állapotát. A magas cukortartalmú italok körébe tartoznak a

  • szénsavas üdítők,
  • az energiaitalok,
  • a cukrozott gyümölcslevek,
  • a szörpök,
  • az édesített tea és kávé,
  • valamint az ízesített tejtermékek.

Az eredmények következetesen kapcsolatot mutattak a magas cukortartalmú italok fogyasztása és a szorongás között. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták:

a vizsgált tanulmányok jellege miatt az eredmények nem szolgálnak közvetlen bizonyítékként arra, hogy a cukros italok fogyasztása okozza a szorongást.

Előfordulhat, hogy éppen a szorongásos tünetek vezetnek ahhoz, hogy egyes fiatalok több ilyen italt fogyasztanak. Egy másik lehetőségként közös háttértényezők – például a családi környezet vagy alvászavarok – is állhatnak mind a megnövekedett fogyasztás, mind a tünetek hátterében.

Bár ebben a szakaszban még nem tudjuk megerősíteni, mi a közvetlen kiváltó ok, a tanulmány egészségtelen kapcsolatot tárt fel a cukros italok fogyasztása és a fiatalok szorongásos zavarai között

– fogalmazott Casey.

A szakértő hozzátette: mivel a serdülőkori szorongásos zavarok száma az elmúlt években meredeken emelkedett, fontos azonosítani azokat a megváltoztatható életmódbeli szokásokat, amelyekkel csökkenthető a tendencia folytatódásának kockázata.

