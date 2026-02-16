  • Megjelenítés
Távozik a Spar Holding vezetője
Gazdaság

Távozik a Spar Holding vezetője

Portfolio
Több mint 13 év után távozik a holland Spar Holdingtól Pim Dirckx operatív igazgató. A szakember 2026. május 1-jén hagyja el a vállalatot, és egy rövid pihenő után új szakmai kihívásokat keres majd - írja az ESM kiskereskedelmi portál.

Dirckx hat és fél éven át töltötte be az operatív igazgatói posztot, azt megelőzően pedig az üzletüzemeltetésért és akvizíciókért felelős vezetőként dolgozott a társaságnál. Hivatali ideje alatt kulcsszerepet játszott a Spar üzleti koncepcióinak fejlesztésében, valamint a partnerhálózat támogatásában.

Irányítása alatt új szerződéses feltételrendszert dolgozott ki, valamint megújította az EG Grouppal (Spar Express) kötött megállapodást. Nevéhez fűződik az első városközponti üzletek megnyitása is.

Az átmeneti időszakban, az utód kinevezéséig Dirckx feladatait az igazgatóság többi tagja látja el. Távozását követően a SPAR menedzsmentjét Ruud van Munster vezérigazgató, Tom Bussink pénzügyi igazgató és Chantal de Rijk kereskedelmi igazgató alkotja majd.

Dirckx a jövőben sem szakad el a szektortól: a Holland Franchise Szövetség igazgatótanácsának tagjaként folytatja munkáját.

