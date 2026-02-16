  • Megjelenítés
Tíz éve nem látott mozgások látszanak a kivándorlásoknál
Gazdaság

Tíz éve nem látott mozgások látszanak a kivándorlásoknál

Portfolio
Ugyan az adatok még nem hivatalosak, második éve több mint 40 ezer magyar hagyja el az országot, bár idén már jóval többen tértek haza, mint a tavalyi évben. Utoljára a 2015–2016-os kivándorlási hullámkor észleltek hasonló számokat, de akkor az évi 40 ezer alatt maradt az országot maguk mögött hagyók száma.

Úgy tűnik, 2025-ben továbbra is magas szinten maradt a Magyarországról kivándorlók száma. A Népszava beszámolója szerint a tendencia tartósnak tűnik, és történelmi összevetésben is erősödik, hiszen

már második éve haladja meg a kivándorlás az évi 40 ezres szintet.

Először 2024-ben lépte át ezt a határt a kivándorlók száma, akkor 41 300-an távoztak, és az idei – még nem végleges – adatok már a 2015–2016-os, korábban erős kivándorlási hullámként számon tartott időszakot is meghaladják. Akkoriban évi mintegy 39 ezer fő hagyta el Magyarországot, vagyis a mostani trend ennél is kedvezőtlenebb képet mutat.

Mindeközben azonban a hazaköltözők száma is emelkedik. 2023-ban közel 24 ezren, 2024-ben már mintegy 29 ezren tértek vissza. Ez egy jelentős ugrást jelent az előző évhez képest, azonban nem ellensúlyozza a kivándorlás hatását, különösen azért, mert a távozók körében egyre nagyobb arányt képviselnek a fiatalok.

Még több Gazdaság

Zuhanórepülésben a kakaó ára

A Mol leányvállalata stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Baker Hughes-zal

Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is

A 20–24 éves korosztály részesedése a kivándorlók között 2008 és 2023 között megduplázódott, 8 százalékról 16 százalékra nőtt, ami hosszabb távon a korstruktúrát is jelentősen torzítja.

A szakértői becslések szerint a hivatalos hazai adatok ráadásul alulbecsülhetik a valós kivándorlást: az uniós tükörstatisztikák alapján 2024-ben akár 50 ezer magyar is külföldre költözhetett. A lapnak interjút adó Nógrádi József szerint a kivándorlás mérsékléséhez olyan feltételekre lenne szükség, mint a képzettséghez illeszkedő munkahelyek, a biztos megélhetést nyújtó jövedelem és a hosszabb távú perspektíva megléte Magyarországon.

Kapcsolódó cikkünk

Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon

Új növekedési hullámnak ágyaz meg az EU óriáspaktuma

Egészen drámai demográfiai hírek érkeztek Magyarországról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility