Tíz éve nem látott mozgások látszanak a kivándorlásoknál

Ugyan az adatok még nem hivatalosak, második éve több mint 40 ezer magyar hagyja el az országot, bár idén már jóval többen tértek haza, mint a tavalyi évben. Utoljára a 2015–2016-os kivándorlási hullámkor észleltek hasonló számokat, de akkor az évi 40 ezer alatt maradt az országot maguk mögött hagyók száma.

Úgy tűnik, 2025-ben továbbra is magas szinten maradt a Magyarországról kivándorlók száma. A Népszava beszámolója szerint a tendencia tartósnak tűnik, és történelmi összevetésben is erősödik, hiszen

már második éve haladja meg a kivándorlás az évi 40 ezres szintet.

Először 2024-ben lépte át ezt a határt a kivándorlók száma, akkor 41 300-an távoztak, és az idei – még nem végleges – adatok már a 2015–2016-os, korábban erős kivándorlási hullámként számon tartott időszakot is meghaladják. Akkoriban évi mintegy 39 ezer fő hagyta el Magyarországot, vagyis a mostani trend ennél is kedvezőtlenebb képet mutat.

Mindeközben azonban a hazaköltözők száma is emelkedik. 2023-ban közel 24 ezren, 2024-ben már mintegy 29 ezren tértek vissza. Ez egy jelentős ugrást jelent az előző évhez képest, azonban nem ellensúlyozza a kivándorlás hatását, különösen azért, mert a távozók körében egyre nagyobb arányt képviselnek a fiatalok.

A 20–24 éves korosztály részesedése a kivándorlók között 2008 és 2023 között megduplázódott, 8 százalékról 16 százalékra nőtt, ami hosszabb távon a korstruktúrát is jelentősen torzítja.

A szakértői becslések szerint a hivatalos hazai adatok ráadásul alulbecsülhetik a valós kivándorlást: az uniós tükörstatisztikák alapján 2024-ben akár 50 ezer magyar is külföldre költözhetett. A lapnak interjút adó Nógrádi József szerint a kivándorlás mérsékléséhez olyan feltételekre lenne szükség, mint a képzettséghez illeszkedő munkahelyek, a biztos megélhetést nyújtó jövedelem és a hosszabb távú perspektíva megléte Magyarországon.

