Új csúcsához közelít a kínai–orosz olajbiznisz a friss Trump-alku árnyékában

Kína februárban immár harmadik hónapja növeli orosz kőolajimportját, amely így rövidesen új rekordszintet érhet el, legalábbis az áruvolumen terén. A kereskedők elmondásai és a hajókövetési adatok alapján a kínai finomítók mélyen áron alul vásárolták fel azokat a szállítmányokat, amelyekből India az USA-val és az EU-val kötött megállapodások után kezdett visszavágni.

Az előzetes becslések szerint februárban napi 2,08 millió hordónyi orosz nyersolaj érkezhet Kínába, szemben a januári 1,7 millió hordós szinttel - írja a Reuters. Kína tavaly novemberben kezdte átvenni az indiai megrendelések csökkenése után maradt mennyiséget, amikor az ország az orosz tengeri olajszállítmányok első számú fogadójává lépett elő.

Mindez azért alakulhatott így, mert az Ukrajna elleni háború miatti a nyugati szankciók és a washingtoni nyomás arra kényszerítették Újdelhit, hogy decemberben kétéves mélypontra csökkentse orosz olajvásárlásait. A Kpler szerint

India orosz importja februárban tovább eshet, napi 1,16 millió hordóra, a korábbi napi 2 millióhoz képest.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az indiai visszalépés persze még jobban lenyomhatta, a már így is nagyon kedvezményes orosz olajárakat. Az Urals típusú kőolaj hordónként 9–11 dolláros diszkonttal forgott az ICE Brent jegyzésárához képest a január-februári kínai szállításoknál, ami évek óta a legalacsonyabb szint ennél az olajfajtánál.

Az Urals mellett más exportminőségek, például a Sokol és a Varandey is csatlakoztak a Kínához közelebb fekvő kozminói kikötőből indított ESPO keverék (ESPO blend) rendszeres szállítmányaihoz, éles versenyt teremtve az iráni kínálattal szemben.

A független kínai finomítók a világ legnagyobb vásárlói az amerikai szankciókkal sújtott orosz, iráni és venezuelai olajnak, de mostanra az orosz kőolaj a feldolgozási minőségét tekintve versenyképesebbé vált az iránihoz képest. Az ESPO keverék márciusi szállításra 8–9 dolláros Brent-diszkonttal forgott, míg a hasonló minőségű iráni Light 10–11 dolláros árengedménnyel volt elérhető.

A kínai vásárlókat az is elbizonytalanította, hogy január óta fennáll az esélye egy Irán elleni amerikai katonai csapásnak, amennyiben az atomalku-tárgyalások nem hozzák el a Washington által várt eredményt.

A megnövekedett orosz vásárlások egy része a santungi központon kívüli, nagyobb független finomítóktól származik. A Vortexa becslése szerint

a Kínába irányuló iráni olajszállítmányok – amelyeket a kereskedők gyakran malajziai eredetűként tüntetnek fel – februárban napi 1,03 millió hordóra mérséklődtek a januári 1,25 millióról.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images