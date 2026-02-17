Csapdában ragadt Németország

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) idén 1 százalékos gazdasági növekedést vár Németországban. Ez ugyan valamivel jobb a korábbi előrejelzésnél, de a kamara szerint messze nem elegendő a fenntartható fellendüléshez, amihez mielőbb szerkezeti reformokra lenne szükség.

A DIHK korábban 0,7 százalékos GDP-bővüléssel számolt, az új, 1 százalékos prognózis azonban továbbra is elmarad a versenytársak dinamikájától.

Ez túl kevés, versenytársaink dinamikusabbak

– hangsúlyozta Helena Melnikov, a kamara ügyvezető igazgatója a berlini sajtótájékoztatón.

Rámutatott, hogy a világgazdaság 2019 óta 19 százalékkal, az amerikai gazdaság 15, az olasz pedig 6 százalékkal bővült, miközben Németország gyakorlatilag stagnál: hat év alatt mindössze 0,2 százalékos növekedést produkált.

Európa legnagyobb gazdaságát továbbra is a geopolitikai bizonytalanság, a magas működési költségek és a gyenge belföldi kereslet fogja vissza. Az idei szerény növekedés nagyrészt statisztikai és naptárhatásoknak tudható be. Bár a globális konjunktúra és a megnövekedett állami kiadások – például a védelmi és biztonsági területen – néhány ágazatnak lendületet adnak, ez a hatás széles körben alig érezhető.

A DIHK mintegy 26 ezer vállalat megkérdezésén alapuló üzleti hangulatindexe kismértékben, 95,9 pontra emelkedett, de ez még mindig jócskán elmarad a 110 pontos hosszú távú átlagtól. A szövetségi kormány bejelentett reformjai – köztük az 500 milliárd eurós infrastrukturális alap és a júniusban jóváhagyott beruházásösztönző intézkedések – ellenére a vállalkozások kilátásai alig javultak a tavaly októberi felméréshez képest. Minden negyedik cég a gazdasági helyzet romlására számít.

A felmérés szerint a vállalatok a legfőbb kockázatként

a gyenge belföldi keresletet (59 százalék),

az emelkedő munkaerőköltségeket (59 százalék),

a bizonytalan gazdaságpolitikát (58 százalék),

valamint a magas energia- és nyersanyagárakat (48 százalék) jelölték meg.

A beruházási tervek is visszafogottak maradtak: a cégek mindössze 23 százaléka tervez növelést, míg 31 százalékuk csökkentésre készül. Melnikov szerint ez nem elegendő a meglévő lemaradás behozásához, mivel a magánberuházások 11 százalékkal a koronavírus-válság előtti szint alatt állnak.

A foglalkoztatási kilátások hasonlóan borúsak

A vállalkozások negyede a létszám csökkenésére számít, és csak 12 százalékuk tervez bővítést. Némi bizakodásra adhat okot ugyanakkor, hogy az exportvárakozások javultak. A kereskedelempolitikai zavarok ellenére a cégek 22 százaléka számít exportnövekedésre a következő tizenkét hónapban, ami három százalékponttal magasabb az októberi értéknél.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio