Elesett az M1, torlódás az M3-ason
Elesett az M1, torlódás az M3-ason

Még mindig nagy a dugó az M1-esen, korábban egy műszaki hibás jármű állt meg az átterelt sávon a 22-es km-nél. Az ország több pontján dugókkal számolhatnak az autósok.

Több torlódásra hívja fel a figyelmet az Útinform:

  • Az M1-es autópályán, Budapest felé korábban egy műszaki hibás jármű állt meg az átterelt sávon a 22-es km-nél. A korlátozás megszűnt, azonban a közel 10 km-es torlódás lassan oszlik fel.
  • Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Herceghalom és Bicske között egy személyautó árokba hajtott. A 30-as km-nél 3 km-t meghaladó torlódás alakult ki.
  • Az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába munkavégzés miatt 2-3 km-es torlódás alakult ki a Bag és Hatvan közötti szakaszon.
  • Az M5-ös autópályán, a 74-es km-nél lévő, Kecskemét-észak csomópontnál, új terelést építettek ki a 73-as és 75-ös km között. Mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom.

