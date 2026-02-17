Ezért nagy baj, hogy az exportunk nagy része Németországba megy

Az elmúlt időszakban a magyar gazdaság alakulása kapcsán gyakran felmerül a külső kereslet meghatározó szerepe, illetve az a kérdés, hogy miként befolyásolják a külpiaci folyamatok, elsősorban a német gazdaság elhúzódó strukturális problémái a hazai gazdasági történéseket. A külső kereslet szerepét és alakulását az MGFÜ Gazdaságelemzési Központjának Külpiaci Aktivitási Indexén (KAI) keresztül tekintjük át.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A külső kereslet szerepe a magyar gazdaságban

Mivel Magyarország kis, nyitott gazdaság, nagymértékben támaszkodik a külkereskedelemre. Így ha a felvevőpiacon problémák vannak, csökken a külső kereslet, az begyűrűzik az itthoni folyamatokba, és visszaveti a termelést, a beruházást, de még a foglalkoztatást is. Például a külpiaci kereslet gyengülése az exportra termelő vállalatokat a gyártás visszafogására, illetve készletezésre ösztönzi, amelynek hatása a beszállítóknál is megjelenik. Ennek tipikus esete a járműgyártás, ahol a nagy német autógyártók, mint az Audi, a BMW vagy a Mercedes, a fő hazai szereplők. A mérsékelt kereslet és termelés mellett a vállalatok a kapacitásaikat sem bővítik – hiszen a már meglévők sincsenek megfelelően kihasználva –, vagyis a beruházásokat és a létszámbővítéseket is elhalasztják.

Az sem véletlen, hogy jellemzően Németországot emeljük ki a külső kereslet kapcsán:

Magyarország termékexportjának a negyede a német piacra áramlik.

Hogy ez mennyire kiemelkedő arány, azt jól illusztrálja, hogy 2024-ben a második legfontosabb kereskedelmi partnerünk Románia volt, csupán 5,59%-os részaránnyal, de a visegrádi országok együttesen is 10 százalékponttal elmaradnak Németországtól.

Az egyes országok aránya a hazai termékexporton belül (2024, %) (Forrás: KSH alapján MGFÜ Gazdaságelemzési Központ számítása)

Külpiaci Aktivitási Index

A külső kereslet intenzitását és annak változását az MGFÜ Gazdaságelemzési Központjának Külpiaci Aktivitási Indexével szemléltetjük, amely a magyar gazdaság legfontosabb felvevőpiacainak helyzetén keresztül igyekszik információval szolgálni a témában egy mutatószámba sűrítve, hogy elősegítse a gazdaság ezen szegmensének bővebb megértését.

Az index számítása során első lépésként a KSH által közölt éves termékexportadatok alapján meghatároztuk Magyarország 11 legfőbb európai külkereskedelmi partnerét, amelyek együttesen az árukivitelünk közel háromnegyedét teszik ki: Németország, Románia, Lengyelország, Olaszország, Szlovákia, Csehország, Franciaország, Ausztria, az Egyesült Királyság, Hollandia, valamint Spanyolország került kiválasztásra. Az Egyesült Államokat az adatok jelentős módszertani eltérése miatt nem vontuk be az elemzésbe. Az elemzés megbízhatóságát segíti, hogy az elmúlt 10 évben érdemben nem változott a hazai export fő felvevőpiacainak összetétele, az arányokban is csak minimális eltérés mutatkozik az egyes évek közt.

Ezen országok esetében az Eurostat adatbázisából a rendelkezésre álló havi ipari, építőipari és kiskereskedelmi indexeket vettük figyelembe, 2021-es bázison, szezonálisan és naptárhatással igazítva. Természetesen nem csupán a 3 kiemelt ágazat adja a teljes külpiacot, jellemzően a bruttó hozzáadott érték mintegy 25–35%-át fedik le a bevont országokban, viszont ezen területekre áll rendelkezésre szezonhatásoktól tisztított, megbízható, havi gyakoriságú adat, illetve ezen ágazatok meglátásaink szerint megfelelően reprezentálják a gazdaságok egészének működését, állapotát. Ezeket az ágazati indexeket felhasználva készítettünk egy-egy olyan kompozit indikátort minden azonosított országra, amely figyelembe veszi az egyes ágazatok hozzáadott értéken belüli részarányát is az adott országban. Ez az index igyekszik megbecsülni az adott ország gazdasági aktivitását – a 3 kiemelt ágazatot alapul véve – a 2021-es bázissal összevetve. Utolsó lépésként az így kapott országonkénti értékeknek vettük az adott ország hazai termékexporton belüli részesedésével súlyozott átlagát, ennek eredménye lett a Külpiaci Aktivitási Index.

Ezen felül külön is vizsgáltuk a régiós, illetőleg a nyugat-európai országokat két alindex formájában, hiszen a két országcsoport alapvetően eltérő gazdasági pályával és szerkezettel rendelkezik. Ezek esetében az adott kategória országainak fentiek szerint számított gazdasági aktivitásának és az egyes országok magyar termékexporton belüli arányának súlyozott átlaga határozza meg a két alindexet.

A külpiaci aktivitás alakulása 2014-től napjainkig

2014-től 2019-ig dinamikus bővülés jellemezte a külpiaci aktivitást, főként a 2017–2018-as években, amikor az egyes hónapokban éves alapon 3–5 indexpontos növekedés is megfigyelhető volt. 2017 decemberében nőtt a leggyorsabban, 5,94 ponttal, az index maximuma 2018. januárban 102,01 volt.

Ezt követően a koronavírus-járvány miatt beszakadt a mutató, amikor a leállások, a globális ellátási láncok akadozása világszerte visszavetették a gazdaságokat. A Külpiaci Aktivitás Index 2020 áprilisában érte el a mélypontot 74,87-os értékkel, vagyis a legfőbb külpiacaink gazdasági aktivitása negyedével maradt el a 2021-es bázishoz képest az ipart, az építőipart és a kiskereskedelmet alapul véve. A COVID-19-járvány előtti szintre 2022-ben tért vissza az index, majd a háborúk és az energiaválság nyomán ismét mérséklődés jellemezte legfontosabb külpiacainkat. 2025 elején újra fokozódni tudott a külpiaci aktivitás, júliusban már elérte a 2021-es bázist (100,40 pont). 2025 novemberében pedig 99,65 ponton állt az index, amely éves és havi bázison is növekedést jelent.

Külpiaci Aktivitási Index (indexpont, 2021=100) (Forrás: KSH és Eurostat alapján MGFÜ Gazdaságelemzési Központ számítása) Megjegyzés: A 2025. novemberi olasz építőipari adat a cikk írásakor még nem volt elérhető, azt a legfrissebb rendelkezésre álló, októberi értékével imputáltuk.

Az alindexek jól mutatják, hogy a külső keresletet 2021 előtt is főként a régiós országok húzták. A járvány alatt aztán a két alindikátor megközelítőleg ugyanakkora mértékben esett vissza, ami azt jelzi, hogy az egyes gazdaságokat egyaránt érintette a koronavírus negatív hatása. 2025. novemberben a Romániát, Ausztriát és a visegrádi országokat összefogó régiós alindex 103,57 ponton alakult, míg a német, olasz, francia, holland, spanyol és brit gazdaságot leíró nyugat-európai alindex 97,56-os értéket vett fel, amely még így is az elmúlt két év legmagasabb értéke.

Vagyis a gyenge külső keresletet elsősorban a nagy nyugati gazdaságok problémái indukálják.

Ezt az is mutatja, hogy a régiós alindex a koronavírus-járvány után visszatért a növekedési pályára, azonban a trendje elmaradt a korábbitól. Ezzel szemben a nyugat-európai alindex még 2017-ben tetőzött, a COVID-19-járvány óta pedig tartósan a 2021-es szint alatt mozog, lényegében stagnál.

A külpiaci aktivitás élénkülése közvetve elősegíthetné a hazai növekedés fokozódását, főként az ipari termelés kilábalását, azon keresztül pedig a beruházási aktivitás élénkülését. Ehhez azonban a bizonytalanság mérséklődése, a geopolitikai konfliktusok oldódása, valamint az európai gazdaság, kiváltképp Németország fellendülése is szükséges feltétel lenne. A gyakorlatban ugyanakkor ez egyelőre várat magára, a német gazdaság lassan halad a kilábalás felé, a GDP stagnál, az ipar és az építőipar termelése hónapról hónapra elmaradt a korábbi időszakoktól, bár az év végi adatok, főleg az ipari rendelésállomány alakulása, már némi bizakodásra adhatnak okot.

A külpiaci aktivitás így jól szemlélteti a diverzifikáció fontosságát is a külkereskedelemben,

hiszen láthatóvá teszi, hogy milyen visszahúzó erővel bír, ha a túlsúllyal rendelkező nagy gazdaságokban probléma lép fel, amit a többi partner nem vagy a hasonló mértékű kitettség miatt csak részben tud kompenzálni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images