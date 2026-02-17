Figyelmeztet a befektető: politikai patthelyzet is jöhet a magyar választások után

A tízéves magyar államkötvények hozama kedden 6,46 százalékra esett, ami 2024 vége óta a legalacsonyabb szintnek számít. A dollárban kibocsátott magyar államkötvények a feltörekvő piacok legjobban teljesítő papírjai között voltak.
A hozamcsökkenéshez hozzájárult, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfői budapesti látogatása során felvetette egy esetleges amerikai pénzügyi segítségnyújtás lehetőségét.
A magyar eszközárak az áprilisi választások előtt emelkednek, mivel a piac két forgatókönyv esetén is kedvező kimenetelt lát.
- Ha az ellenzéki Tisza Párt győz, az megnyithatja az utat a befagyasztott, több milliárd eurós uniós források felszabadításához.
- Ha pedig Orbán Viktor marad hatalmon, az amerikai pénzügyi támogatás kompenzálhatja a kieső forrásokat.
Az Aviva elemzője, Nafez Zouk szerint azonban ez a "mindenki nyer" logika túlzott kockázatvállalásra csábíthat.
Minél jobban erősödik a forint és csökkennek a kötvényhozamok, annál nagyobb súlyt kell adnunk a politikai patthelyzet forgatókönyvének, amelyet a piac jelenleg figyelmen kívül hagy
– mondta Zouk. Az elemző úgy véli, a rali előrehaladtával a kockázat-hozam arány egyre kedvezőtlenebbé válik, különösen azért, mert a közvélemény-kutatások továbbra is szoros versenyt mutatnak.
A forint 2026-ban eddig 1,7 százalékot erősödött az euróval szemben, messze felülmúlva a lengyel zlotyt és a cseh koronát. Ez a tavalyi 7 százalékos felértékelődést követi, amikor a választási várakozások elkezdtek beárazódni. A tízéves hozam a decemberi csúcshoz képest több mint 70 bázisponttal csökkent.
Az Aberdeen Investments befektetési igazgatója, Szabó Viktor ugyanakkor óvatosságra intett. Szerinte az amerikai pénzügyi mentőövet nem szabad készpénznek venni, mivel Donald Trump elnök korábban cáfolta az ilyen jellegű megállapodásokat. A Publicus kedden közzétett felmérése szerint a Tisza Párt 9 százalékpontos előnnyel vezet a biztos szavazók körében a Fidesz előtt, ami lényegében megegyezik a korábbi adatokkal.
Zouk szerint Orbán Viktor 16 évnyi hatalomgyakorlás révén jelentős helyzeti előnnyel bír. Ha a Tisza Párt nem szerez meggyőző többséget, az rávilágíthat a piacok túlfeszített állapotára. Egy szoros választási eredmény
magasabb kormányozhatósági kockázatokat jelentene, és semmi garancia nem lenne arra, hogy az eszközárakba már beárazott optimizmus gyorsan valóra válik
– tette hozzá.
