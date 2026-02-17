  • Megjelenítés
Hivatalos: megindul az eljárás a Shein ellen
Hivatalos: megindul az eljárás a Shein ellen

Az Európai Bizottság hivatalos eljárást indított a Shein ellen a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján. A vizsgálat az illegális termékek értékesítését, az addiktív tervezési megoldásokat és az ajánlórendszerek átláthatatlanságát veszi górcső alá a kínai gyorsdivatcégnél.

A vizsgálat három fő területre fókuszál.

  1. Azt ellenőrzik, milyen rendszereket működtet a Shein az illegális termékek uniós értékesítésének megakadályozására. Ide tartoznak a gyermekek szexuális bántalmazásával összefüggő tartalmak, például a gyermekeket imitáló szexbabák is.
  2. A platform addiktív tervezési megoldásait vizsgálják. Ezek pontokkal vagy jutalmakkal ösztönzik a felhasználókat az aktivitásra, ami negatívan hathat a mentális jóllétükre és a fogyasztói érdekeikre.
  3. Az ajánlórendszerek átláthatósága a tét: a DSA értelmében a Sheinnek közzé kell tennie ajánlórendszerei fő paramétereit, továbbá minden egyes rendszerhez biztosítania kell legalább egy olyan, könnyen elérhető opciót, amely nem profilalkotáson alapul.

A mostani döntést a Shein által benyújtott kockázatértékelési jelentések, a Bizottság korábbi adatkéréseire érkezett válaszok, valamint a harmadik felektől származó információk előzetes elemzése alapozta meg. A Bizottság 2024 júniusa óta három alkalommal küldött hivatalos adatkérést a vállalatnak a DSA-megfelelőséggel kapcsolatban, különös tekintettel a fogyasztók és a kiskorúak védelmére.

Az eljárás megindítása feljogosítja a Bizottságot további végrehajtási lépésekre, beleértve ideiglenes intézkedések meghozatalát vagy a megfelelés hiányát megállapító határozat elfogadását. A testület ugyanakkor elfogadhatja a Shein által felajánlott kötelezettségvállalásokat is a feltárt problémák orvoslására. A vizsgálatban részt vesz az ír médiahatóság, a Coimisiún na Meán is, mint illetékes nemzeti digitálisszolgáltatás-koordinátor, mivel a Shein uniós székhelye Írországban található.

A DSA szerinti eljárás nem érinti a fogyasztóvédelmi jogszabályok betartásával kapcsolatban zajló összehangolt uniós vizsgálatot, amelyet a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok hálózata (CPC-hálózat) vezet. Szintén független ettől az általános termékbiztonsági rendelet (GPSR) alapján folyó piacfelügyeleti tevékenység, amely magában foglalja a gyermekgondozási cikkekre vonatkozó, 2025-ös termékbiztonsági ellenőrzések nyomon követését is.

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

