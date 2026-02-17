Hótakaró: megjött a HungaroMet előrejelzése

A vasárnapi hidegelárasztást követően hétfőn a hó is megérkezett az országba, ám a HungaroMet közlése szerint a kialakult vékony hóréteg még ma teljesen elolvadhat.

A meteorológiai szolgálat Facebook-bejegyzésében megjegyzi: reggel az északnyugati országrészt érintette egy feloszlóban lévő csapadéksáv, majd a déli órákban nyugat felől egy kiterjedt rendszer érkezett, illetve erősödött meg fölöttünk: ez okozott tartósabb havazást - a déli tájakon vegyes halmazállapotú csapadékot - nagyobb területen is, legkevésbé az északkeleti országrészt érintette a csapadékzóna. Ennek levonultát követően éjszaka is előfordultak rövidebb hózáporok, illetve a nyugati tájakon ónos csapadék is.

Vékony hólepel az ország több pontján kialakult, egyes helyeken még ma reggel is több centiméteres vastagságú volt.

Ennek a nagy része várhatóan még ma elolvad, ugyanis mindenütt pozitív tartományban alakul a csúcsérték

- írták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio