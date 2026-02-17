  • Megjelenítés
Hótakaró: megjött a HungaroMet előrejelzése
Gazdaság

Hótakaró: megjött a HungaroMet előrejelzése

Portfolio
A vasárnapi hidegelárasztást követően hétfőn a hó is megérkezett az országba, ám a HungaroMet közlése szerint a kialakult vékony hóréteg még ma teljesen elolvadhat.

A meteorológiai szolgálat Facebook-bejegyzésében megjegyzi: reggel az északnyugati országrészt érintette egy feloszlóban lévő csapadéksáv, majd a déli órákban nyugat felől egy kiterjedt rendszer érkezett, illetve erősödött meg fölöttünk: ez okozott tartósabb havazást - a déli tájakon vegyes halmazállapotú csapadékot - nagyobb területen is, legkevésbé az északkeleti országrészt érintette a csapadékzóna. Ennek levonultát követően éjszaka is előfordultak rövidebb hózáporok, illetve a nyugati tájakon ónos csapadék is.

Vékony hólepel az ország több pontján kialakult, egyes helyeken még ma reggel is több centiméteres vastagságú volt.

Ennek a nagy része várhatóan még ma elolvad, ugyanis mindenütt pozitív tartományban alakul a csúcsérték

- írták.

Még több Gazdaság

Gyengül a forint

Elesett az M1, torlódás az M3-ason

Ezért nagy baj, hogy az exportunk nagy része Németországba megy

Kapcsolódó cikkünk

Itt az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk a héten

Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet

Érkezik a havazás, az ország egyes részein a táj is kifehéredik

Megérkezett az időjárás-előrejelzés: dermesztő hideg és havazás is jön a napokban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility