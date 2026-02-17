Így árazzák most Szoboszlai Dominik piaci értékét

Szoboszlai Dominik holtversenyben a 25. legértékesebb futballista a Transfermarkt szakportál listája szerint. Értéke 85 millió euró, de a sportközgazdász szerint klubja, a Liverpool pozíciója annyira kedvező, hogy a Real Madridnak vagy esetleg a Barcelonának ezen a nyáron 100 millió euró feletti összeget kellene fizetnie érte.
„Azok a szurkolók, akik követik Szoboszlai Dominik mérkőzéseit a Liverpoolban, talán nem lepődnek meg ezen, egyre több olyan nyilatkozat van, amelyek tényleg a világ legjobbjai közé sorolják” – mondta az InfoRádióban Szabados Gábor sportközgazdász. Hozzátette,
a magyar játékos piaci értékét az is jelentősen befolyásolja, hogy milyen gyorsan tudott beilleszkedni a Premier League-be, és milyen rövid idő alatt vált húzóemberré az angol csapatban.
Mint mondta, ez is mutatja a képességét, hogy a későbbiekben mire lehet képes bármelyik másik top csapatnál. Márpedig a hozzá hasonlóak a legkeresettebb labdarúgók – jegyezte meg.
A szakember arról is beszélt, hogy Szoboszlai Dominik nagyon jó korban van, bőven lehet még hátra a pályafutásából 10 év, és egy esetleges vevőnek így van ideje arra, hogy az átigazolásával visszakeresse azt a pénzt, amit belé fektet. Ezek tehát azok a tényezők, amik egyesülnek egy játékos piaci értékében – szögezte le.
Szabados Gábor szerint reális lehetőség a Liverpool számára az is, hogy értékesíti a 25 éves játékost, és az is, hogy elkötelezi magát mellette még hosszabb távra, persze akkor, ha ténylegesen van konkrét ajánlat egy másik klub részéről. Nem szabad elfelejteni, hogy sokszor csak azokból lehet válogatni, amik az asztalon vannak, azt viszont ki lehet jelenteni, hogy
Szoboszlai Dominiknek olyan piaci ereje van jelenleg, hogy valóban bármelyik csapat szívesen látná a sorai közt, és nem csak csereként, hanem meghatározó emberként.
A sportközgazdász szerint nagy dilemma előtt állna a Liverpool egy ilyen helyzetben, persze lenne az az összeg, amire az angol klub rábólintana – jegyezte meg. Véleménye szerint Szoboszlai Dominiket jelenleg bőven 100 millió euró felett lehetne csak kivásárolni, de persze sok tényezőt kell az eladó klubnak ilyenkor figyelembe vennie, nem csak a piaci értéket. Mint mondta, számít, hogy milyen helyzetben vannak a tárgyaló felek, de számít az is egyebek mellett, hogy mennyi idő van hátra az adott játékos szerződéséből – tette hozzá.
Címlapkép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután berúgta a nyitógólt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában játszott Olympique Marseille-Liverpool F. C. mérkőzésen Marseille-ban 2026. január 21-én. Forrása: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo
